Как прожить на 907 гривен: итоги второй недели эксперимента…

УНИАН уже писал о социальном эксперименте, который проводит Национальный форум профсоюзов Украины (Далее НФПУ). Пятеро украинских граждан согласились на предложение НФПУ прожить месяц на официальный прожиточный минимум. Это люди из разных регионов Украины, разных профессий, четверо из которых - с невысоким уровнем достатка. НФПУ публикует подробный отчет участников о том, как они тратят деньги, мы решили дополнить его своими впечатлениями от общения с тремя добровольцами.

С 1 октября прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен на уровне 907 гривен. По альтернативным оценкам НФПУ прожиточный минимум составляет 2356 гривен. Согласно действующим государственным стандартам, рядовой украинец может позволить себе съесть на протяжении месяца 165 г сала, 1,290 кг говядины, 630 г свинины, 1,140 кг птицы, немного больше 5 кг белого хлеба, 7,800 кг картофеля, около 2 кг помидоров и огурцов вместе взятых, 4,920 кг фруктов и ягод.

О том, как жили и сколько денег потратили участники эксперимента в первую неделю, вы можете прочитать здесь.

Какой оказалась вторая неделя для людей, которые обязались уложить все свои месячные траты в 907 гривен?

МАМЕ ДЕЛАЛ ПОДАРОК СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ. А ПОТОМ ПОПРОСИЛ НА СТОЛ ПОБОЛЬШЕ СЫРА…

Сергей Чижов, председатель областного комитета конфедерации Свободных профсоюзов, 48 лет, Запорожье:

Прошло две недели эксперимента. Так что скоро все закончится. Главное лишение этого месяца – сигареты. Я так и не притерпелся к дешевым сигаретам. Это просто кошмар. Беру их в руки, а они табаком не пахнут. На них даже смотреть тяжело. Я до эксперимента жил в другом мире. Конечно, я понимал, что существует другая, более неустроенная жизнь. Но не знал, что это так тяжело. У меня же раньше каждое утро жена делала тосты и каждую неделю пекла кулебяку или пироги. Мы с членами профсоюза раз в неделю на шашлыки выбирались. Мы пикник по-профсоюзному называем «собранием». Я иногда из профсоюзных взносов оплачивал их - мы решаем проблемы в близком кругу. Проблемы у профсоюзов есть всегда – неважно, какая власть. Нас «мочат» при всех, и при бело-голубых и при оранжевых.

Но, возвращаясь к эксперименту, если честно, я живу на эти деньги и удивляюсь. Ладно – я, а если это женщина, у которой мужа нет и двое-трое детей, это – катастрофа!!! Я обычно закупаю товары на неделю, а потом кроме хлеба и лакомств больше ничего не покупаю. Жена у меня – татарка. Без мяса не может. Я теперь сказал жене: во время эксперимента считай, что мы с тобой на разных полюсах. У нас говорю: раздельное питание. У тебя: отдельное от меня. Она мне готовит. Курицу (я купил курицу за 30 гривен), поделил на восемь частей, хватит дней на десять, поскольку к грудинке еще не приступал. Жена у меня – медик, она говорит, тебе положено две с половиной тысячи калорий в день, а ты и половину не выбираешь.

У меня прошел кризис панкреатита. Несколько дней я пил только воду. Официально субсидию на услуги оформить не получается. Хотел смахлевать, не заплатить в этом месяце. Но газовики пришли и проверили – придется платить. Пью воду, ем каши: рисовую, гречневую, овсянку. Овсянку после эксперимента уже не буду есть никогда.

После кризиса панкреатита мой организм начал хорошо работать, все кажется в розовом цвете, хочется есть, жить и работать. Даже в эксперименте нахожу положительные стороны. Вот, например, у мамы сегодня день рождения, я бы раньше поехал бы куда-то в магазин, полдня бы ей подарок выбирал. А сейчас нельзя – 907 гривен - не разгонишься. Так я по ночам ей подарок делал. Я еще раньше закупил ей кафель, новые наличники для ремонта кухни. В другое бы время вызвал мастеров для ремонта, а сам руководил. А теперь сидел и сам мастерил. Довел кухню до ума. И вот польза от эксперимента: нашел время, нашел мотивацию. Сегодня утром говорю: мама, с днем рождения, принимай работу. А она чуть не в слезы. Я говорю: мам, чтобы на столе было хотя бы три вида сыра. Я сыр очень люблю, а сам еще за две недели не прикасался, бюджет не позволяет. Жду праздничного стола.

На следующие две недели осталось меньше 250 гривен. Если не будет внезапных проблем, то денег хватит. Дело в том, что у нас в подвале столько консервации – ступить негде. И какой консервации! Все, что можно представить…

ПОСЛЕ НАЧАЛА ЭСПЕРИМЕНТА МНЕ СТАЛ УГРОЖАТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЛЬСОВЕТА МИХАИЛ НАЗАР Анна Покотило, учительница украинского языка и литературы, село Вовчинец Ивано-Франковской области:

У меня на две недели осталось где-то триста гривен. Но я рассчитываю прожить, потому что все продукты у меня есть. Квашеная капуста есть, крупы, картошка. Купила муку, буду печь пирожки с картошкой. Был один расход непредвиденный. Я купила пшеницу в магазине, по акции, дешевую, а она оказалась испорченная, пришлось выбросить. Сдавать не понесла, неудобно как-то. Тем более, что хозяин магазина, кандидат в депутаты в местные советы, неудобно его как-то беспокоить во время предвыборной кампании.

Ученики в школе читают все мои интервью, которые я даю во время эксперимента. Следят. А вот сельсовет очень на меня давит. Меня показал телеканал «1+1», а там же видно, что дом после наводнения покосился. Нам ведь его так никто и не ремонтировал. Так вот, приходит в школу какой-то человек, говорит, что депутат поселкового совета. Я его не знаю, у нас село большое. Он говорит: только еще раз головой пошевелишь, будет тебе очень плохо. Я ему говорю: а вы кто такой, пойдемте в учительскую, познакомимся. Он ушел быстро. Я смотрела в окно, приехал на дорогой машине. Председатель сельсовета Михаил Назар говорит: артистка, тебе надо показывать, как ты живешь?! Побели свой грибок, а будешь болтать, смотри, чтобы с тобой чего не случилось, у нас в обладминистрации все схвачено. У них и правда, наверное, все схвачено, поскольку меня к губернатору уже столько лет не могут на прием записать. Это он разозлился, что я сказала, как в наших селах после наводнения людям не давали категорию пострадавших, чтобы не платить компенсации. (Это одна из схем разворовывания денег на Ивано-Франковщине – УНИАН).

Как я живу? На завтрак пью кофе, иногда – с кусочком хлеба, на который сыплю сухую приправу. В школе на перемене мы с коллегами можем перекусить печеньем и бутербродами, но сейчас я отказалась от этого, чтобы не говорили, что меня подкармливают. Вечером, когда прихожу домой, могу картошку пожарить, могу пюре сделать, или в мундирах ее сварить. Супы можно готовить постные, только нужно, чтобы все овощи хорошо разваривались, морковка, картошка, лук. А тут еще я за три гривни опят на базаре купила. Будет вкусный суп. Ну и на выходные пироги буду печь. Обычно я для начинки сыр добавляю в картошку. А теперь буду просто с картошкой делать.

Еще один расход – плата за газ. Вынуждена все-таки держать его включенным, потому что в доме сыро, и моя мама все время кашляет.

ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ СЛАДКОГО, ЧТО ЧУТЬ НЕ УПАЛ В ОБМОРОК

Иван Мисяц, охранник в частной фирме из города Белая Церковь:

Скажу честно, очень трудно дотянуть до конца месяца. Посудите сами, плюс к потраченным раньше деньгам 250 гривен заплатил за общежитие, 50 гривен – за ремонт обуви, 50 гривен оставил на продукты. На две недели останется гривен триста. Но я живу неплохо. Картошка в разных видах - мое любимое блюдо. Я ее жарю, варю, тушу, даже сам рецепт придумал: картошка запеченная в гусятнице с пивом, но сначала ее замариновать надо с пивом.

Покупаю куриный суповой набор за четыре гривны. Купил растительное масло домашнее нерафинированное. Еще со мной такое бывает, иногда очень хочется сладкого. На сахар денег нет. И однажды в супермаркете я почувствовал такой острый приступ желания выпить чего-то сладкого, что потерял сознание. Сейчас тоже у меня подобный случай острого желания был. Снова купил сладкую воду. И сразу почувствовал серьезное облегчение. Кто-то мне сказал, что это от физической усталости и перенапряжения.

Но у меня вот возникает вопрос. Я молодой и здоровый парень, могу перетерпеть с этим питанием, могу как-то выкрутиться. А как живут на эти деньги старики, которым нужны лекарства, мамы с детьми?

Из того, что мне перепало в качестве гостинца: бутылка пива. Меня угостил друг. И еще я ездил на озеленение коттеджных городков, заработал 150 гривен, отдал деньги начальнику на хранение, чтобы не нарушать чистоту эксперимента. На озеленении коттеджа, я пересаживал деревья. Хозяева узнали про эксперимент и побаловали меня французской кухней. Это была такая изящная вермишель с мясом. Очень вкусно. Сейчас вот сижу на работе, записываю отчеты, как что потратил. И думаю, если приедут журналисты, как передать этим властям, что мы не твари, мы люди, которые хотят нормально жить. К эксперименту все знакомые относятся с пониманием. А когда меня показали по телевизору, то старая подруга написала смс-ку: ты такой сексуальный, приезжай ко мне.

МНЕ НЕ ХВАТАЕТ ПОСИДЕЛОК С ДРУЗЬЯМИ

Евгения Суярко, журналистка из города Сумы:

У меня осталось 340 гривен на две недели. Но на этой неделе я купила картошку и сало. На картошке и сале можно очень хорошо и долго жить. Салом и суп можно зажарить, и на бутерброд положить.

Обычно мой день такой. До работы я пью чай с бутербродом. В обед могу перекусить пиццей или в столовой что-то съесть, у нас это недорого. А ужин готовлю какой-то дома сама, это недолго. Профессиональные дела отнимают много времени, срочно надо было попасть на событие – пришлось брать такси. Или билет на КВН, например. Хотелось написать статью – покупала за свои.

Я легко обхожусь без сладкого, но очень неравнодушна к мясу. Но наша жизнь постоянно на бегу, готовить котлеты времени нет. На выходных сходила к бабушке, я это отмечу, как визит к родственникам, и поела там. Вобщем-то на питание мне бы этих денег с горем пополам хватало, но любая работа требует каких-то вложений. И я не знаю, какие расходы окажутся непредвиденными. Чего мне не хватает? Посиделок с друзьями в баре. Такой отдых, это важно для людей творческих профессий. Я в бар сейчас не хожу, поскольку не могу позволить себе больше, чем чашку кофе. А сидеть вместе со всеми и пить один кофе, грустно как-то…

От автора: Если сравнивать, что ели в первую неделю строгого добровольного поста экспериментаторы, то можно отметить, что хотя бы трое из участников эксперимента стали понемногу есть суповые куриные наборы и сало. Это не мясо, не творог и не помидоры (официальная статистика утверждает, что все это можно купить на прожиточный минимум), но все-таки…

В одной из книг американского политического сатирика Кристофера Бакли есть описание того, как президент США Буш Старший старается познакомиться с простой Америкой, настоящими простыми американцами. Там забавно описывается, как аппарат пытается найти действительно простых людей, чтобы дать шефу почувствовать пульс общества. Если бы наши правители читали газеты и имей они хотя бы малейшее желание почувствовать этот пульс, им бы было достаточно почитать он-лайн дневники участников эксперимента. У лидеров, не лишенных ответственности (о совести я не говорю) возникло бы желание хоть что-то сделать … Хотя бы убрать из статистики перечень продуктов, якобы доступных на прожиточный минимум.

Леся Дидковская