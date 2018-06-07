YES: глава МВФ советует ввести новые налоги - в пользу банков (фоторепортаж)

Накануне открытия форума “Ялтинской европейской стратегии” произошел конфуз. Леонид Кравчук заявил прессе, что основатель и член правления саммита Виктор Пинчук решил не приглашать в Ялту лидера Батькивщины Юлию Тимошенко.

Экс-президент демонстративно возмутился: почему украинскую оппозицию на форуме должен представлять лишь лидер партии “Фронт змін” Арсений Яценюк? Как это будут объяснять известные демократы из правления?, - въедливо спрашивал Кравчук. Тимошенко приглашали, объяснил журналистам Пинчук в первый же день форума, но от БЮТ приехали лишь Григорий Немыря и Наталия Королевская.

Тимошенко не получила приглашения на саммит YES – такое сообщение появилось на официальном сайте БЮТ. Лидер блока воспользовалась возможностью напомнить, что в прошлом году ее в качестве премьер-министра пригласили, в то же время пригласив и Януковича – “тогдашнего лидера оппозиции”. По мнению БЮТ, нынешняя ситуация – это свидетельство “негативных изменений в политической культуре и политической ситуации”, что начались “с инаугурации Виктора Януковича и достигли апогея с решением Конституционного Суда относительно отмены конституционной реформы”.

7-й форум YES проходил 1-2 октября в Ялте. В его работе, в частности, приняли участие президенты Польши и Украины Бронислав Коморовский и Виктор Янукович, спикер украинского парламента Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров, директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, вице-премьер-министр России Алексей Кудрин, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле, 42-й президент США Билл Клинтон.

«Мы стремимся организовать глобальный мозговой штурм. Нам важно настроиться на современную волну, чтобы мы понимали, в каком контексте мы находимся... Когда мы принимаем участие в глобальной дискуссии, это помогает на себя посмотреть со стороны, понять, что мы в действительности можем делать, и что делаем», - об этом заявил Виктор Пинчук, прибавив, что включение украинских элит в мировую дискуссию помогает правильно делать свои дела дома.

«У Украины нет альтернативы европейскому выбору, но поскольку Европейский Союз не готов даже обсуждать членство Украины, мы будем сами выбирать темпы, формы и методы интеграции, в соответствии со своими национальными интересами, - заявил на ялтинском форуме президент Виктор Янукович, - Интеграция должна стимулировать развитие национальной экономики, быть выгодной бизнесу и гражданам – это ключевые позиции».

Глава украинского государства подчеркнул, что при этом Украина не собирается отказываться от активного сотрудничества с другими международными политико-экономическими центрами, среди которых Янукович выделил Россию и Соединенные Штаты Америки. Также Президент указал, что Украина будет активизировать взаимовыгодное сотрудничество с Польшей и Китаем.

Такая позиция Януковича получила полную поддержку экс-президента Леонида Кучмы, потому что “идти в одну сторону Украина не может”. “Представьте, потерять хотя бы какую-то часть товарооборота – это смерти подобно, а мы жить хотим», - объяснил Кучма.

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в комментарии для прессы к своей беседе с Януковичем основной упор сделал на решении Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года. «Мы конечно обсуждали с Президентом и не только решение Конституционного Суда. Очевидно, что более широкая конституционная реформа в Украине остается приоритетом... Мне было приятно слышать, что Президент Янукович действительно собирается начать такой процесс реформ на основе Конституции Украины 1996 года», - сказал еврокомиссар.

Напомним, что в пятницу Президент в Ялте выступил с телеобращением к украинскому народу в связи с решением КС, и в частности анонсировал новую политреформу на базе Конституции-96. А также отметил, что новая реформа политической системы “является неотъемлемой составляющей курса реформ и станет весомым шагом к общенациональному согласию”. (Комментарии Президента, парламентского большинства, Юлии Тимошенко и других политиков и политологов по поводу решения КСсмотрите тут)

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-кан похвалил украинскую экономику, мол, кажется, она вернулась на правильный путь. А среди проблем вспомнил «фискальный провал» и «бюджетный разрыв».

В то же время глава МВФ успокоил: великой депрессии, которой недавно всех пугали, удалось избежать, но если «мы не хотим выйти из этого кризиса и получить следующий, то нужно усилить надзор, изменить финансовую систему». Господин Стросс-Кан предложил весьма неожиданный, с точки зрения адептов либеральной экономики ход, - усилить надзор за деятельностью финансовых учреждений и ввести специальные налоги, за счет которых снять риски в банковском секторе. Более того, директор МВФ заметил, что некоторые страны уже отказались от таких мер и назвал это “детской политикой”.

Не менее оригинальное мнение директор-распорядитель МВФ озвучил относительно способов разрешения ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении газа РосУкрЭнерго. По его мнению, Россия должна помочь Украине рассчитаться за “газ Фирташа”. Это было бы “по-честному”, но, заметил господин Стросс-Канн, министр финансов России – вице-премьер-министр Алексей Кудрин даже слышать не хочет о таких предложениях.

Впрочем, первый приз за самую неожиданную идею ялтинского форума уверенно взял вице-премьер Борис Колесников с заявлением: “Пока не будет миллиардов долларов в поддержку развития украинского языка, не будет развития украинского языка”. По его словам, лишь миллиардные инвестиции и разработка маркетинговой программы позволят “сделать украинский язык модным и популярным”. “А демагогии не нужно” – срезал Колесников оппонентов в дискуссии по поводу зарегистрированного в парламенте закона о языках.