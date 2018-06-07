YES: глава МВФ советует ввести новые налоги - в пользу банков (фоторепортаж)
В этом году саммит в Ялте начался с конфуза... Янукович хочет сам выбирать темпы евроинтеграции Украины... Пинчук объявил глобальный мозговой штурм...
Накануне открытия форума “Ялтинской европейской стратегии” произошел конфуз. Леонид Кравчук заявил прессе, что основатель и член правления саммита Виктор Пинчук решил не приглашать в Ялту лидера Батькивщины Юлию Тимошенко.
|Участники 7-го форума YES, который проходил 1-2 октября в Ялте
Экс-президент демонстративно возмутился: почему украинскую оппозицию на форуме должен представлять лишь лидер партии “Фронт змін” Арсений Яценюк? Как это будут объяснять известные демократы из правления?, - въедливо спрашивал Кравчук. Тимошенко приглашали, объяснил журналистам Пинчук в первый же день форума, но от БЮТ приехали лишь Григорий Немыря и Наталия Королевская.
|Кравчук возмущался, почему украинскую оппозицию на форуме должен представлять лишь Арсений Яценюк?
Тимошенко не получила приглашения на саммит YES – такое сообщение появилось на официальном сайте БЮТ. Лидер блока воспользовалась возможностью напомнить, что в прошлом году ее в качестве премьер-министра пригласили, в то же время пригласив и Януковича – “тогдашнего лидера оппозиции”. По мнению БЮТ, нынешняя ситуация – это свидетельство “негативных изменений в политической культуре и политической ситуации”, что начались “с инаугурации Виктора Януковича и достигли апогея с решением Конституционного Суда относительно отмены конституционной реформы”.
|Фотокамера зафиксировала: заместитель Тимошенко, Григорий Немыря (БЮТ) приглашение на саммит YES получил
7-й форум YES проходил 1-2 октября в Ялте. В его работе, в частности, приняли участие президенты Польши и Украины Бронислав Коморовский и Виктор Янукович, спикер украинского парламента Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров, директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, вице-премьер-министр России Алексей Кудрин, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле, 42-й президент США Билл Клинтон.
|Президенты Польши и Украины Бронислав Коморовский и Виктор Янукович
«Мы стремимся организовать глобальный мозговой штурм. Нам важно настроиться на современную волну, чтобы мы понимали, в каком контексте мы находимся... Когда мы принимаем участие в глобальной дискуссии, это помогает на себя посмотреть со стороны, понять, что мы в действительности можем делать, и что делаем», - об этом заявил Виктор Пинчук, прибавив, что включение украинских элит в мировую дискуссию помогает правильно делать свои дела дома.
|Пинчук заметил, если на первых встречах обсуждались «технические вопросы» вступления в Евросоюз, то в последние годы на форуме поднимаются глобальные проблемы, например, изменения климата.
«У Украины нет альтернативы европейскому выбору, но поскольку Европейский Союз не готов даже обсуждать членство Украины, мы будем сами выбирать темпы, формы и методы интеграции, в соответствии со своими национальными интересами, - заявил на ялтинском форуме президент Виктор Янукович, - Интеграция должна стимулировать развитие национальной экономики, быть выгодной бизнесу и гражданам – это ключевые позиции».
|Янукович хочет сам выбирать темпы евроинтеграции Украины
Глава украинского государства подчеркнул, что при этом Украина не собирается отказываться от активного сотрудничества с другими международными политико-экономическими центрами, среди которых Янукович выделил Россию и Соединенные Штаты Америки. Также Президент указал, что Украина будет активизировать взаимовыгодное сотрудничество с Польшей и Китаем.
Такая позиция Януковича получила полную поддержку экс-президента Леонида Кучмы, потому что “идти в одну сторону Украина не может”. “Представьте, потерять хотя бы какую-то часть товарооборота – это смерти подобно, а мы жить хотим», - объяснил Кучма.
|Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, экс-президент Польши Александр Квасневский, бизнесмен Виктор Пинчук и экс-президент Украины Леонид Кучма
Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в комментарии для прессы к своей беседе с Януковичем основной упор сделал на решении Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года. «Мы конечно обсуждали с Президентом и не только решение Конституционного Суда. Очевидно, что более широкая конституционная реформа в Украине остается приоритетом... Мне было приятно слышать, что Президент Янукович действительно собирается начать такой процесс реформ на основе Конституции Украины 1996 года», - сказал еврокомиссар.
Напомним, что в пятницу Президент в Ялте выступил с телеобращением к украинскому народу в связи с решением КС, и в частности анонсировал новую политреформу на базе Конституции-96. А также отметил, что новая реформа политической системы “является неотъемлемой составляющей курса реформ и станет весомым шагом к общенациональному согласию”. (Комментарии Президента, парламентского большинства, Юлии Тимошенко и других политиков и политологов по поводу решения КСсмотрите тут)
|Виктор Янукович пообещал комиссару евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства, что непременно начнет новую политреформу вместо отмененной Конституционным судом
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-кан похвалил украинскую экономику, мол, кажется, она вернулась на правильный путь. А среди проблем вспомнил «фискальный провал» и «бюджетный разрыв».
В то же время глава МВФ успокоил: великой депрессии, которой недавно всех пугали, удалось избежать, но если «мы не хотим выйти из этого кризиса и получить следующий, то нужно усилить надзор, изменить финансовую систему». Господин Стросс-Кан предложил весьма неожиданный, с точки зрения адептов либеральной экономики ход, - усилить надзор за деятельностью финансовых учреждений и ввести специальные налоги, за счет которых снять риски в банковском секторе. Более того, директор МВФ заметил, что некоторые страны уже отказались от таких мер и назвал это “детской политикой”.
|Доминик Стросс-Кан отметил, что абсолютно эффективного оружия против кризисов системных банков сегодня не существует
Не менее оригинальное мнение директор-распорядитель МВФ озвучил относительно способов разрешения ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении газа РосУкрЭнерго. По его мнению, Россия должна помочь Украине рассчитаться за “газ Фирташа”. Это было бы “по-честному”, но, заметил господин Стросс-Канн, министр финансов России – вице-премьер-министр Алексей Кудрин даже слышать не хочет о таких предложениях.
Впрочем, первый приз за самую неожиданную идею ялтинского форума уверенно взял вице-премьер Борис Колесников с заявлением: “Пока не будет миллиардов долларов в поддержку развития украинского языка, не будет развития украинского языка”. По его словам, лишь миллиардные инвестиции и разработка маркетинговой программы позволят “сделать украинский язык модным и популярным”. “А демагогии не нужно” – срезал Колесников оппонентов в дискуссии по поводу зарегистрированного в парламенте закона о языках.
Анна Ткаченко Фото Анастасии Сироткиной / УНИАН
Фото Анастасии Сироткиной / УНИАН