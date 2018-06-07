Конституционный суд отменил Конституцию. Что дальше?

Конституционный суд умудрился отменить часть действующей Конституции. В пятницу, первого октября, было объявлено о том, что закон №2222 (политреформа-2004) теряет силу как не соответствующий Основному закону. Поэтому КС возобновил действие Конституции 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом. Заметим, что в вопрос, как именно должен происходить процесс приведения украинского законодательства (в целом!) в соответствие с Конституцией-1996 (имеется ли в виду, автоматическая отмена всех законодательных и подзаконных актов, принятых позже в 96-го года; или парламент должен устранять появившиеся несоответствия; как быстро, и в какой приоритетности) Конституционный суд решил не углубляться.

Понятно, что решение КС не оставило безразличным ни одного из политиков. Понятно, что каждый комментировал его “со своей колокольни”, а точка зрения в Украине прямо зависит от “места сидения”...

ЯНУКОВИЧ АНОНСИРОВАЛ НОВУЮ ПОЛИТРЕФОРМУ

В своем обращении к украинскому народу Президент заявил, что решение КС не было неожиданным: “мы вернулись к Основному Закону, по которому Украина жила с года 96-го. Мы вернулись к Конституции, которую Европа и мир признали как одну из лучших”. Янукович заверил, что как гарант Конституции выполнит это решение КС, “как выполнил бы любое другое”, и пообещал, что “все наши дальнейшие действия по усовершенствованию Конституции будут эффективными, системными и прозрачными. Новая реформа политической системы является неотъемлемой составляющей курса реформ и станет весомым шагом к общенациональному согласию”.

Президент также заявил, что поддерживает идею проведения референдума, а также идею Национальной конституционной ассамблеи, как механизма эффективной консолидации на пути реформирования политической системы. “Это – легитимный путь, по которому мы будем идти”, - объяснил Президент, прибавив, что “альтернативы реформам, курсу на изменения и на улучшение жизни людей нет”.

ПРОВЛАСТНОЕ БОЛЬШИНСТВО В ВР ВЗЯЛО ПОД КОЗЫРЕК И ЗАСУЧИЛО РУКАВА

“Мы готовы вместе с Президентом Украины, всеми конструктивными политическими силами страны и небезразличными гражданами приложить усилия для возобновления законности и порядка в стране” – об этом говорится в заявлении коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». Провластное большинство в Верховной Раде отчиталось о готовности “быстро и решительно принять законные меры для ликвидации последствий политического и правового хаоса, вызванного конъюнктурным, волюнтаристским решением о внесении разрушительных изменений в Конституцию, принятым в 2004 году”.

По мнению нардепов от коалиции, после сегодняшнего решения КС “страна вернулась в конституционное русло и предприняла решительный шаг к укреплению в Украине европейских норм и ценностей”.

ТИМОШЕНКО ОБЪЯВИЛА ПОХОРОНЫ УКРАИНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

По мнению лидера “Батькивщины”, 1 октября в Украине стал “днем убийства демократии и установления диктатуры”, днем украинского ГКЧП. Конституционный Суд вопреки какой бы то ни было логике конституционного права самовольно объявил новый конституционный строй в Украине, заявила Юлия Тимошенко в своем обращении к украинскому народу. Она уверена, что это решение КС принято по сценарию Януковича, и в соответствии со статьей 5 Конституции, является узурпацией государственной власти.

“Всех нас возвратили далеко назад в эпоху кучмизма со всеми составляющими режима тогдашней диктатуры”, - отметила Тимошенко. Теперь она рассчитывает, что мировое демократическое сообщество адекватно оценит то, что сегодня произошло в Украине.

Анализировать детали “правового святотатства” Тимошенко считает нецелесообразным и аморальным, однако заметила, что в эти дни в мире отмечают День борьбы с бешенством.

“В свое время император Калигула окончательно спятил и провозгласил своего коня по имени Инцитат сенатором. В истории этот пример стал символом произвола и безответственности руководителя государства. Через две тысячи лет этот “подвиг” повторил Янукович. Теперь Украина получила политическое “ядерное оружие” в виде не совсем адекватного Президента с полномочиями диктатора. И эта многократно усиленная власть уже начала действовать как излучающая радиация, разрушая все настоящие ценности нашего государства, свободу, права, экономическое благополучие людей”, - добавила лидер БЮТ.

У ЛИТВИНА ПРОВИСЛА СИТУАЦИЯ

Виктор Янукович, как президент получил право единолично увольнять премьера и всех членов правительства, - так спикер парламента Владимир Литвин отреагировал на просьбу прокомментировать сегодняшнее решение КС в отношении политреформы-2004. В то же время он не смог сказать, какую Конституцию теперь следует считать официально действующей - 1996 или 2004 года. Лишь лишь заметил, что "ситуация провисает".

По мнению спикера, сейчас вопрос в том, “кто возьмет на себя ответственность опубликовать текст Конституции и объявить, что именно он является действующим в данный момент".

В то же время Литвин заявил, что досрочных выборов Президента и Верховной Рады, проведения которых требует оппозиция в связи с решением КС, не будет. «Покажите мне людей, которые примут такое решение», - предложил спикер парламента журналистам. И уточнил, “потому я отвечаю - нет, это невозможно”.

ЮЩЕНКО НАПОМНИЛ, ЧТО УЖЕ ПРЕДЛАГАЛ ПЕРЕПИСАТЬ КОНСТИТУЦИЮ

Экс-президент Украины Виктор Ющенко признает, что изменения в Конституцию 2004 года (которые, напомнила сегодня представитель пресс-службы Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики Майя Кощанчич, тогда были одобрены всеми политическими силами) сделали государственную власть разбалансированной, однако действующее руководство страны должно прекратить "игры с перетягиванием полномочий", поскольку на это не осталось времени.

"Изменения к Основному Закону, принятые в 2004 году, разбалансировали государственную власть и заложили много политических «мин» на пути к реформам. Я это чувствовал ежедневно в должности Президента, все мои инициативы разбивались о безответственность и неэффективность власти", - заявил Ющенко, отметив при этом, что его позиция неизменна - Украине нужны системные реформы, а значит, власть, которая способна их обеспечить.

В то же время экс-президент отмечает, что за время его управления государством "страна вошла в глубокий социально-экономический кризис с правительством, в котором половина кресел были пустыми, с Верховной Радой без большинства и судебной системой, которая превратилась в инструмент политической и бизнесовой борьбы". "Как никто другой я видел это. Потому инициировал конституционный процесс, вынес на рассмотрение политиков и общества свой проект изменений в Конституцию. Однако всепоглощающая борьба за власть со стороны крупнейших политических сил сорвала демократический конституционный процесс", - отметил Ющенко.

При этом он выразил сожаление по поводу того, что после президентских выборов власть опять теряет время. "Она до сих пор сосредоточена исключительно на концентрации полномочий. Для этого она использует решения Конституционного Суда, которые дискредитируют сам принцип конституционного судопроизводства. В то же время разговоры о реформах остаются лишь разговорами. Экономическое положение страны ухудшается и граждане ежедневно чувствуют это на себе", - сказал экс-президент.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЮРРЕАЛИЗМ. ЯНУКОВИЧ – ПРЕЗИДЕНТ С НЕЛЕГИТИМНОЙ ДАТОЙ ИЗБРАНИЯ?

Нардеп от БЮТ, юрист Сергей Власенко заявил, что Украина стала “страной юридического сюрреализма”, и сегодняшнее решение КС ему комментировать с точки зрения логики юриспруденции крайне тяжело.

Нашеукраинец Юрий Ключковский умыл руки, мол в результате отмены политреформы-2004 в стране “обнаружилась” масса неконституционно назначенных должностных лиц. И пусть теперь с этим разбираются те, кто бросил Украину в этот правовой хаос. По его мнению после событий 1 октября сомнительной является даже дата выборов Президента Януковича. “Президент был избран с определенным мандатом, в соответствии со старой Конституцией, а кто изменил полномочия действующего Президента? Чьим решением это было изменено? Кто уполномочен изменять решения действующего Президента? Более того, сама дата избрания этого Президента была тесно связана с новой редакцией Конституции”, - подчеркнул он. Ключковский напомнил о решении того же Конституционного Суда, который счел, что Президент должен избираться не в октябре 2009 года, а в январе 2010 года, в соответствии с отмененной сегодня Конституцией. “Я не знаю, легитимный ли Президент, легитимный ли парламент, легитимное ли правительство, сформированное парламентом вопреки Конституции 1996 года”, - подчеркнул нардеп.

ЛАВРИНОВИЧ: ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО ИЗБИРАТЬ НЕ ПОЛНОМОЧИЯ, А ПРЕЗИДЕНТА, ПАРЛАМЕНТ, ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Министр юстиции Александр Лавринович не думает, что приведение законодательства Украины в соответствие с нормами Конституции 1996 года займет много времени. По мнению министра, уже до конца этого года главные законы, которые регулируют деятельность органов государственной власти будут изменены и полностью будут отвечать Конституции.

Также Лваринович заявил, что срок полномочий органов власти из-за приведения в соответствие не изменится. "Никто никогда нигде в мире не избирает полномочия. Избирают конкретных людей", - объяснил свою точку зрения министр, мол, все органы и должностные лица, избранные или назначенные на определенный срок, продолжают работать именно тот срок, на который они были избраны или назначены. "Граждане имеют право избирать не полномочия, а Президента, парламент, Верховную Раду. А полномочия могут изменяться во время работы". По его мнению, "это не вопрос избрания, это вопрос азбуки юриспруденции".

Министр юстиции заявил, что "одно из последствий решения Конституционного Суда – ясность с тем, на какой срок избираются на местных выборах. Все они (местная власть – ред.) избираются на срок 4 года, как и избирались раньше (по Конституции 1996 года)".

АЗАРОВ – ЗА ЧЕТКУЮ СУБОРДИНАЦИЮ И РАЗДЕЛ КОМПЕТЕНЦИЙ

Кабинет министров приветствует возврат Украины к президентско-парламентской модели государственного строя (даже несмотря на то, что Президент опять получил полномочия назначать/увольнять членов правительства по своему усмотрению).

“Очевидно, что конституционные изменения 2004 года, которые были приняты в спешке, под давлением политических обстоятельств, в крайне напряженной социально-политической ситуации, не оправдались временем. Именно эти изменения создали линии напряжения между ветвями власти, когда премьер-министр Украины Тимошенко игнорировала решение и Президента Украины Ющенко, и Верховной Рады, а реальные действия власти деградировали до публичных дрязг между руководителями государства. Это спровоцировало хаос в государственном управлении, который в конечном итоге и сделал Украину такой восприимчивой к ударам финансово-экономического кризиса”, - говорится в заявлении пресс-службы Кабмина.

В документе выражается сожаление по поводу того, что конституционная реформа 2004 года “не стала основой порядка в государстве”.

В правительстве Азарова заметили, какой огромной ценностью для государства является политическая стабильность, единство действий власти: “весь мир оценил это и возобновил с Украиной нормальный, производительный диалог”. И подчеркнули, что стабильность и порядок в Украине удалось возобновить лишь за счет согласованности действий правительства, даже, не меняя законодательство.

“Все это является безусловным доказательством в интересах такой модели государственного управления, которая основывается на четкой субординации и разделе компетенции органов государственной власти. Именно это – залог того, что хаос предыдущих пяти лет больше не повторится”, - звучат дифирамбы Конституционному суду.

РЕШЕНИЕ КС УГРОЖАЕТ НЫНЕШНЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ КЛАССУ? Экс-политолог, а сейчас один из лидеров партии “Единый Центр” Вадим Карасев считает, что решение об отмене политической реформы делегитимизирует Конституционный Суд в Украине.

По мнению политика-политолога, КC должен был бы задуматься над политическими последствиями своего решения. По его словам, в результате возник целый пакет сложных вопросов, которые требуют ответа. “Что делать с политическим периодом с 1996 по 2010 год? Как оценивать легитимность президентского мандата?..” Ведь, считает он, нынешнего Президента могли бы и не выбрать Президентом под такой объем полномочий, который ему сегодня предоставил КС.

Карасев думает, что такое решение суда может повлечь очередной всплеск политических противостояний. “Наступает конституционный вакуум, который может заполниться следующим витком политической нестабильности”, - сказал он.

Также Карасев допускает, что сегодняшнее решение суда может привести к ликвидации нынешнего политического класса и формированию нового окружения в центре принятия решений. Он объяснил, что если ранее партии были весомым субъектом принятия политических решений, парламент был основным полем политической игры, то отныне Президент становится основным, самым главным актером, который единолично может уволить премьер-министра и многих других должностных лиц.

ПО КОНСТИТУЦИИ 1996 ГОДА, В МАРТЕ ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ...

Александр Барабаш, эксперт в отрасли конституционного права считает аргументы судей КС взвешенными. Решение основывается на букве закона, процедура внесения изменений в Конституцию в 2004 году действительно была нарушена. Эксперт признал, что если бы конституционное представление писал он, то написал бы довольно близко к поданному тексту с такой же аргументацией по существу.

Однако, говорит Барабаш, это не значит, что следует немедленно все перелопачивать. Просто определенные положения действующего законодательства следует подавать в КС, чтобы он признал их неконституционными, а затем вносить изменения.

Абстрактная легитимность сегодняшнего решения КС практически безукоризненна. Впрочем, как и большинству людей, эксперту не нравятся политические последствия этого решения.

«Можно ставить вопрос, почему мы проиграли. Нас, демократических избирателей всегда было больше. Ведь за Януковича на этих выборах проголосовало меньше людей, чем в третьем туре выборов 2004 года. Янукович только в одной Донецкой области на этих выборах набрал на миллион голосов меньше, чем на предыдущих выборах. Как нужно была всем противсихам и яценюкам поработать, чтобы наше постоянное стабильное демократическое большинство проиграло. Сейчас мы проиграли все…» - отмечает эксперт.

Если депутаты утверждают, что они идут по Конституции 1996 года, то весной должны состояться парламентские выборы. По старой Конституции, выборы происходят в последнюю неделю марта четвертого года полномочий Верховной Рады, напомнил Барабаш.

Интересно, обрадуется ли Верховная Рада такому напоминанию?

Цитаты из контекста выдирала Анна Ткаченко