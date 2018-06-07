Кто уволил Лужкова

Правление Лужкова привело к возникновению в Москве мощной финансово-политической мафии, сломать которую высшее руководство страны не в состоянии или боится...

После почти 20-летнего правления Лужков уволен с поста главного градоначальника России.

Вторник 28 сентября начался для мэра Москвы с неприятной новости. Ровно в 8.00 на сайте Кремля был опубликован указ президента России о досрочном прекращении его полномочий.

Первым пунктом в указе значится формулировка, с которой Юрия Лужкова отрешили от должности – «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации». Временно исполняющим обязанности мэра Москвы решено назначить первого зама Лужкова, Владимира Ресина. С 2001 года по сегодняшний день он руководил градостроительной политикой Москвы, возглавлял совета директоров компании «Главмосстрой».

До своего увольнения Лужкову пришлось пережитьнастоящую «травлю» в прессе и эфире центральных российских каналов. СМИ с нескрываемым остервенением вдруг, как по указке, припомнили ему за каких-то пару недель все и сразу: и транспортный столичный коллапс, и хаотичную застройку в центре Москвы, и уничтожение исторических зданий, и его отсутствие на рабочем месте, в то время как город задыхался от смога горящих торфяников летом 2010-го.

Больше того, не побоялись журналисты посягнуть на личное: в прессе появились разоблачительные материалы про жену Лужкова. Елена Батурина, как известно, глава компании «Интеко», и, по данным журнала «Форбс», одна из самый богатых бизнес-вумэн мира. Супружескую чету обвинили в коррумпированности, а самого Лужкова – в преференциях в отношении бизнеса своей жены. Наибольший резонанс получила программа "Дело в кепке», вышедшая 10 сентября в эфире канала НТВ.

В ответ на критику Елена Батурина заявила, что заказчик кампании против ее мужа находится в Кремле. По ее словам, фигура Лужкова неудобна администрации президента в свете будущих выборов и опасений, что он примет сторону Путина.

После такого «промоушена» рейтинги одиозного мэра, который правил Москвой без малого почти 20 лет, резко поползли вниз. За месяц информационной атаки, проводимой федеральными телеканалами, он оказался на показательном 13-м месте в списке доверия россиян (в то время как раньше стабильно попадал в «десятку»). Такие данные, в частности, приводит исследовательская организация «Левада-центр». При этом согласно опросу, проведенному центром 17-21 сентября, большинство опрошенных россиян (31%) уверенно, что «правление Лужкова привело к возникновению в Москве мощной финансово-политической мафии, сломать которую высшее руководство страны не в состоянии или боится».

Последствия такой показательной «порки», казалось, были очевидны: Лужков должен был уйти сам. Это было бы красиво, и, наверняка, менее травматично для его статуса и репутации. Как писала российская пресса перед уходом Лужкова в отпуск, Кремль дал градоначальнику неделю на то, чтобы обдумать решение о своей отставке.

Уже в минувшую пятницу появились слухи, что Лужкова на рабочем месте с начала новой недели не будет. В его деловом графике якобы отсутствовала традиционная встреча с заместителями. Сам мэр в то время пребывал в австрийских Альпах, где 21 сентября вместе с семьей отпраздновал свое 74-летие.

Но пришел понедельник, и вернувшийся с отпуска Лужков, как ни в чем не бывало, явился на работу. Сказал, что чувствует себя хорошо и уходить в отставку по собственному желанию не собирается.

Наблюдатели были уверенны – Медведеву будет непросто уволить Лужкова одним росчерком пера. Хотя такие полномочия у него есть. Якобы слишком много контактов «завязано» на Лужкове, по совместительству одном из руководителей правящей «Единой России» Но, похоже, ошибались. Российский президент издал указ об увольнении Лужкова, находясь при этом в Китае.

Как будут развиваться события дальше, и кто, если не Лужков, может стать новым мэром Москвы, в комментарии УНИАН рассказали российские эксперты и политики.

Борис Немцов, сопредседатель движения "Солидарность":

ЕСЛИ БЫ МЕДВЕДЕВ ЕГО НЕ УВОЛИЛ, ТО СТАЛ БЫ ПОСМЕШИЩЕМ

Лужков уходить не собирался добровольно, и у Медведева было совершенно отчаянное положение потому, что именно он инициировал эту информационную компанию по телевизору. Медведев активно хотел отправить Лужкова в отставку. Если бы он этого не сделал, то стал бы посмешищем. Медведева окончательно перестали бы считать президентом.

Для увольнения нужна была формулировка «утрата доверия». Если сказать, что его уволили за пробки в Москве, то тогда надо увольнять полстраны – у нас везде пробки. Если за экологию, надо полстраны увольнять – у нас везде дышать не чем. Если за дороговизну – скажут, что это столица.

А утрата доверия – это «уголовка». Это подрыв путинизма. Это значит, что следующим будем сам Путин. Я думаю, что ситуация будет обостряться. Ведь у Медведева безвыходное положение, и он должен идти до конца.

Главная претензия к Лужкову – это беспредельная, наглая коррупция с женой, самой богатой женщиной в Восточной Европе и третьей по богатству в мире. Для этого путинско-медведевский режим должен наступить на горло собственной песне. Должны быть возбуждены уголовные дела о коррупции, и они должны быть доведены до конца. Значит, Лужков и Батурина должны оказаться за решеткой.

Коррупция – это основа путинизма. На коррупции держится послушание, лояльность. На коррупции основана вся вертикаль.

Конфликт между Путиным и Медведевым очевидно есть. Путин отлично понимает, что Лужков сердцевина коррупционной схемы. Уволить Лужкова – это вырвать эту сердцевину из всей власти и, значит, ослаблять ее. Путин не любит Лужкова, безусловно, но считает, что его лучше не трогать. А Медведев трогает Лужкова не потому, что он борется с коррупцией, а потому, что его Лужков его не уважает, не считает его не только президентом, но и мужиком.

Алексей Власов, гендиректор Информационно-аналитического центра по изучению постсоветского зарубежья:

ЭТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ПРОСТО ТАК ИЗ КРЕСЛА НЕ УБРАТЬ

Проанализировав ситуацию, окружение мера решило не поддаваться на давление и до истечения сроков его полномочий или до официальных решений об отставке никаких решений не принимать.

Информационная компания вокруг Лужкова – это нормальная для России ситуация, чтобы отставка мера смотрелась бы как закономерный результат. На какой-то стадии эта компания дала сбой, и Лужков решил выбрать для многих экспертов неожиданный вариант – не уходить в отставку на «почетных» условиях.

Вопрос о том, как следует поступить Лужкову, в основном моделировался в Кремле, Белый дом здесь выполнял функцию стороннего наблюдателя и открыто не изъявлял каких-то своих приоритетов в отношении судьбы мера. Это порождает разговоры о том, что правительство скрыто поддерживает Лужкова. Мне кается, это не совсем так. Начало кампании против мера инициировали из кремлевской администрации, а Белый дом занял промежуточную позицию.

Несомненно, в окружении Путина есть люди, которые очень тесно с Лужковым связаны. Это тот человек, которого просто так из кресла московского мера не убрать. Можно уволить его росчерком пера президента, но это может привезти к системным сдвигам в канун избирательной кампании, что, по большом счету, ни Кремлю, ни Белому дому не нужно.

Думаю, руководить таким большим городом и не иметь при этом просчетов и ошибок невозможно, тем более на протяжении такого большого срока.

5-7 лет назад отношения москвичей к Лужкову было лучше, чем сейчас. У меня как у москвича появилось ощущение, что возникла усталость у него и его команды. Тем более что многие умные люди ушли на другие должности. Отношения начало меняться к худшему, и многие вещи начали раздражать.

Но говорить, что подавляющее большинство жителей Москвы хотело увольнения Лужкова, не стоит. Хотя сильно на его имидж влияет ситуация с Батуриной. У нас политиков оценивают не только по делам и поступкам, но и по тому, насколько они «кричаще» богаты. Но в состоянии наших олигархов лучше не копаться, чтобы совсем не расстраиваться. Как говорил классик, все большие состояние нажиты нечестным путем.

Думаю, следующий мэр будет больше хозяйственником, чем политиком, а значит, - количество заявлений с его стороны по международным проблемам, в частности и про Украину, Крым и Севастополь, сократится в разы или не будет вообще.

Но второго Лужкова нет, как бы к нему не относились. Это уникальная фигура для нашей политической сцены. Он не стесняется делать заявления, которые напрямую в его компетенцию не входят.

Эдуард Лимонов, лидер «Другой России»:

ОН ЯРКИЙ, А СЕЙЧАС В МОДЕ СЕРЫЕ ТИХИЕ СВОЛОЧИ

Юрий Михайлович, самый мощный феодал в России, не хотел уходить. Видимо, ущемлена была его гордость. Ему ведь осталось меньше года, а тут с таким позором его, облив грязью на телевидении, вдруг бесцеремонно выгоняют. Лужков настолько мощный феодал, что понадобилась арт-подготовка – дискредитация его в глазах москвичей и граждан всей России. С другими региональными лидерами такового не происходило, не было необходимости. Очевидно, что дело шло к концу его мэрства. Одной из причин давления на Лужкова является богатства Москвы, которые федеральная власть хочет оттягать только для себя. Это как французский король убрал герцога Бургундии Карла Смелого. У меня есть также слабая догадка, что Москву могут непосредственно подчинить федеральной власти, хотя это еще под знаком вопроса.

А вот информационный шум в российской прессе как раз показывает, что конфликта между Кремлем и правительством нет. Путин не стал мешать Медведеву выталкивать Лужкова. Без позволения премьера ни 1-ый канал телевидения, ни два канала "Россия" не решились бы «мочить» мэра. Достигнуто согласие между президентом и премьером в деле Лужкова. Уверен.

Стоит ли говорить о претензиях москвичей к Лужкову. Что с него возьмешь? "Феодал" он и есть феодал. Лужков в свое время в 1995 году дал мне помещение в аренду на 2-ой Фрунзенской, где я создал НБП, издавал газету. Он, конечно, не знал, когда давал, чем я там буду заниматься, но ведь дал. Это был правильный поступок. А то, что по его приказу в 2008 меня наказали на 500 тыс. рублей за вполне корректную по журналистским меркам и по человеческим тоже, фразу, это уже поступок несправедливый. Лужков и герой и антигерой эпохи чрезмерного варварского капитализма. Он яркий, а сейчас в моде серые тихие сволочи. С женой его – это конечно чрезмерно. Ну, жена президента Филлипин Маркоса, Имельда тоже была богатейшей женщиной. Обычная история. От Корнелия Непота, нам остался термин "непотизм". Это когда родственники пользуются положением лидера.

Уверен, что новый мэр не будет занимать такой одиозной позиции по Украине как Лужков. Юрий Михайлович человек 90-х. В нем русское еще бродит. Нынешние серые сволочи безразличны ко всему кроме денег. У них, где деньги, там и отчизна, там и национальность.

Роман Цимбалюк, Москва