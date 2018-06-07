Янукович спросил, где факты давления на прессу? – ему их предоставили

Когда на нынешней Сорочинской ярмарке журналисты спросили президента Виктора Януковича о притеснениях свободы слова, он потребовал фактов. "Скажите мне, кто вам мешает писать правду? Назовите мне фамилии, компанию, владельца. Пока еще я конкретного ответа не получил. Пока идут разговоры. Я хорошо понимаю, что это один из способов политической борьбы...", – заявил Янукович.

25% ЖАЛОБ КАСАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЖУРНАЛИСТОВ

Факты всевозможных форм притеснений журналистов уже два месяца изучает Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. На днях комиссия провела свое очередное заседание.

– За два месяца в адрес нашей ВСК поступило 48 обращений от журналистов и журналистских коллективов с жалобами на препятствование журналистской деятельности или с фактами цензуры, – сообщила на заседании ВСК ее глава народный депутат Ирина Геращенко. – Большинство писем из регионов. Поэтому можно сделать вывод, что региональные журналисты перестают бояться говорить об этих проблемах. Но в то же время они очень часто незащищены от действий прежде всего местной власти.

По словам председателя ВСК, 25% жалоб касаются именно физического давления на журналистов: это и избиение, и угрозы, и преследования, и уничтожение аппаратуры. Коммунальные СМИ жалуются, что местная власть пытается подчинить себе редакции и сделать их лояльными.

– Они пытаются поставить своего лояльного редактора. Если такой сценарий не проходит, если редакция начинает упираться, то местная власть пытается выйти из соучредителей редакции, чтобы коллектив посреди года остался в сущности без финансирования, помещения, работы...

Большинство жалоб, которые получили в ВСК, касаются отношений журналистов с силовыми структурами.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ХАРЬКОВСКОГО ЖУРНАЛИСТА – МЕСТЬ ЗА ЕГО СТАТЬИ?

Об исчезновении харьковского журналиста Василия Климентьева рассказывал его заместитель Петр Матвиенко. С собой он принес экземпляры последнего номера их газеты “Новый стиль”, которая специализировалась на расследованиях по правовой тематике. По мнению Матвиенко, одна из статей Климентьева под названием “Гремучая смесь” могла стать причиной его исчезновения. В материале остро критикуется деятельность заместителя прокурора Харьковской области Сергея Хачатряна.

– Еще в июле Василий Климентьев мне рассказывал, что несколько раз к нему приезжали “эмиссары” от Хачатряна с тем, чтобы эта статья не вышла в свет, – делится Матвиенко. – Последний раз приехал один “товарищ” и предложил 10 тысяч долларов. Василий Петрович сказал: “Я совестью не торгую”. И статья вышла... Первая версия того, что произошло, – месть. Вторая – возможно, кто-то узнал, что он имеет взрывоподобную информацию и, чтобы помешать ее распространению, нейтрализовали журналиста... Климентьеву и раньше угрожали, за ним следили, его собаку отравили, было всякое. Это был человек абсолютной дисциплины, ответственности и честности... В Харькове со свободой слова очень плохо. К сожалению, ни на ни один сантиметр не продвинулось дело в поисках погибшего журналиста. Ничего не может сказать ни представитель прокуратуры, ни внутренних дел. Правильно сказал Могилев (министр внутренних дел. – Авт.), что там замешаны оборотни в погонах.

Напомним, Могилев раньше заявлял: “У нас есть подозрения считать, что там могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов, как действующие, так и бывшие, и потому, чтобы не было утечки информации, дело забирается в центральный аппарат, в главное следственное управление”.

По словам Матвиенко, последней темой их расследования с Климентьевым было имение председателя ГНА Харьковской области Станислава Денисюка. 9 августа они выехали фотографировать дачу должностного лица возле Печенежского водохранилища. А уже 11 августа утром он вышел из дома с неизвестным мужчиной, сел в БМВ серебристого цвета и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел и не слышал.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье "преднамеренное убийство" по факту исчезновения Климентьева. Позже это дело было передано в Киев для расследования МВД.

– Почему возбудили по этой статье? Василий Петрович действительно писал очень резкие статьи о болезненных вопросах для правоохранительных органов, под его перо попадала и милиция, и прокуратура и налоговая администрация, – рассказывает заместитель министра внутренних дел Леонид Зима. – Мы увидели, что некоторые работники (правоохранительных органов. – Авт.), которые попадали под перо Климентьева, еще оставались работать. Мы сделали так, чтобы они не могли быть участниками оперативно-следственных групп.

15 августа на берегу Печенежского водохранилища случайный прохожий нашел телефон Климентьева. Впоследствии Могилев сообщил, что найденный телефон не принадлежит исчезнувшему, там была лишь сим-карта журналиста.

Стражи порядка уверяют, что дело Климентьева находится на личном контроле министра и генпрокурора.

– В период 2001 – 2010 годов Климентьев обращался как в прокуратуру Харьковской области, так и в Генпрокуратуру свыше 500 раз, – сообщил первый заместитель начальника главного управления надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия Генпрокуратуры Владимир Гузир. – На все обращения даны ответы. Все они касались или возбуждения уголовных дел, которые находились в производстве органов внутренних дел, прокуратуры и других подразделений, или материалов, которые мы называем отказные – те, по которым было принято процессуальное решение.

– Были ли заявления Климентьева относительно препятстования его журналистской деятельности, запугиваниях, угрозах? – интересовались члены ВСК у представителя прокуратуры.

– Чтобы Климентьев высказывался по поводу угроз по его адресу, – таких фактов не зафиксировано.

Впрочем, заместитель Климентьева Матвиенко заверяет, что такие обращения в прокуратуру были – как письменные, так и устные. Но предоставить их не может, ведь редакция газеты опечатана, вся техника и документы изъяты стражами порядка.

Матвиенко также пожаловался, что милиция не защищает свидетелей по делу Климентьева, а делает все, чтобы их запугать. “Так произошло с адвокатом и соавтором газеты Вячеславом Исмайловым, квартиру которого штурмовали беркутовцы, а также с женой Климентьева, которую атакует налоговая, и лично со мной. Мне стражи порядка повредили две телефонные сим-карты”.

– У нас, если исчезает журналист, нужно искать работника милиции. – заявил народный депутат, министр внутренних дел оппозиционного правительства Геннадий Москаль. – В действительности это преступление было совершено в милицейской среде, и совершено в борьбе за власть, а именно – за должность руководителя Харьковского областного управлении внутренних дел.

А вот глава Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, руководствуясь “интуицией”, сообщил: «Климентьева мы вскоре увидим живым, здоровым, полным сил». И, как будто возражая самому себе, прибавил: “У нас в стране детей очень много пропадает. Чем ребенок отличается от человека, у которого есть удостоверение журналиста? Какое-то несоразмерное внимание этому уделяется. Да и просто люди исчезают иногда, есть такая статистика”.

НА “ЧЕРНОМОРКУ” ДАВЯТ, ПОТОМУ ЧТО БОЯТСЯ?

Пока в столице борются за свои права “5-й канал” и ТВі, на юге страдает от “избыточного внимания” стражей порядка крупнейшая телерадиокомпания Крыма “Черноморская”. Канал также провел эфирную забастовку, “чтобы привлечь внимание общества к угрозе свободе слова и основам демократии в Украине”. Но пока еще это не помогло.

– Телекомпанию дважды пытались закрыть. И даже на время закрывали. Каждый раз это происходило в канун выборов: в 1999 году – президентских, в 2002 году – парламентских, – рассказывает народный депутат, бютовец Андрей Сенченко. – Очередная волна мытарств компании началась 16 апреля 2010 года с проверки службы борьбы с экономической преступностью. Пошел целый табун проверок. 1 июня, 14 июня. 1 июля начала проверять налоговая. 16 июля еще раз зашел отдел борьбы с экономической преступностью. Но безрезультатно.

В это самое время начинаются еще и внеплановые проверки энергонадзора, фондов социального страхования, КРУ и тому подобное. 10 августа налоговая налагает арест на имущество ТРК “Черноморская”, а 18 августа – арестовывают все счета телерадиокомпании.

– Это давление с целью закрыть “Черноморку”, – убежден Сенченко. – Сейчас невозможно заплатить зарплату, оплатить за электроэнергию, за трансляцию. При этом в телевизионном центре каждый день сидят сотрудники СБУ и контролируют, чтобы деньги не поступили. Дальше цепь: раз не заплатили – вас нет в эфире, а лицензионные требования предусматривают 24 часа вещания в сутки. Нарушаете лицензионные требования – соответственно, вас можно лишить лицензии.

Сенченко также рассказал, как между прочим стражи порядка пришли проверять заявление “какого-то господина Крылова” от 2006 года, где шла речь, что “Черноморка” незаконно использует свой бренд, под которым она работает 17 лет. Он, мол, запатентовал слово “черноморская”.

На днях в Симферополе сотрудники Черноморской телерадиокомпании пикетировали здание Совета министров АР Крым с требованием прекратить давление власти и силовых структур на канал.

“Все, что происходит сейчас, означает одно – вы нас боитесь. Поскольку вы боитесь нас, значит, боитесь и наших зрителей, тех крымчан, которые смотрят «Черноморку», тех, кто не ленится думать и изучать все точки зрения в информационном поле Крыма”, – говорится в открытом письме к президенту Украины Виктору Януковичу, председателю ВР АРК Владимиру Константинову, премьеру автономии Василию Джарты, представителю главы государства в регионе Сергею Куницину, руководителю республиканской налоговой Владимиру Охрименко.

ПИСЬМО ДЛЯ ЯНУКОВИЧА: ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ

О случаях препятствования журналистской деятельности также рассказывали на заседании ВСК представители ТВі, 5-го канала, одесского телеканала АТВ, «Коломийского вестника», хмельницкого издания «Моя газета +» и др.

Председатель ВСК пообещала, что комиссия пошлет письмо президенту Януковичу, в котором изложит факты нарушений прав журналистов, чтобы он мог ознакомиться «с реальной ситуацией в украинских СМИ».

Кстати, члены ВСК, невзирая на принадлежность к разным политическим силам, работали на удивление синхронно и согласованно, голосовали почти в унисон и по результатам заседания зарегистрировали проект постановления ВР “Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2010 года”.

В комиссии надеются, что ВР таки примет постановление о введении моратория на проверки СМИ во время избирательной кампании в местные органы власти, что в известной мере будет предотвращать давление на прессу со стороны контролирующих органов.

Яна Солнцева