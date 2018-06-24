Как хмельницкий чиновник стал кандидатом наук и нацелился на доктора

Многие чиновники убеждены, что наличие на визитке надписи “кандидат” или “доктор” любых наук автоматически вводит ее владельца в касту мудрецов. Мы не специалисты, чтобы давать оценку качеству научных работ многочисленных украинских чиновников, которые стали кандидатами и докторами наук. Для этого существуют специализированные ученые советы, которые состоят из известных научных работников в той или иной сфере. Но страсть к науке некоторых должностных лиц вызывает определенные сомнения.

Речь, в частности, идет о главе Хмельницкого областного совета Иване Гладуняке. В 1999 году Иван Васильевич, в соответствии с официально обнародованной на сайте облсовета информацией, заочно закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности “Правоведение”. И уже в 2001 году, по тем же сведениям, он успешно защитил кандидатскую диссертацию “Правовые проблемы формирования политической системы в Украине на современном этапе”. А это значит, что господин Гладуняк, как ловкий вундеркинд, успел написать и защитить диссертационную работу менее чем за 2 года (!), состоя при этом в ответственной должности городского председателя города атомщиков — Нетишина.

Для тех, кто не осведомлен, что такое диссертация, заметим, что в соответствии с нормативами, срок обучения в стационарной аспирантуре, то есть когда лицо ничем вообще, кроме написания диссертации, не занимается, составляет 3 года. По утверждению научных работников, число тех, кто успешно завершает учебу в аспирантуре защитой диссертации — около 20%. В среднем же срок написания диссертации составляет 4-5 лет, а для лиц, которые загружены по основному месту работы, вообще от 5 до 7 лет. Но спору нет, это - когда говорим об авторских диссертациях, которые написаны и защищаются одним лицом.

Наш интерес к научной работой Ивана Гладуняка вырос, когда мы детально ознакомились с самим трудом. Первое, что бросилось в глаза — это научный руководитель. Тут хмельницкий чиновник оказался настоящим знатоком дела, ведь в науку его ввел известный юрист “всех времен и народов”, и на то время первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Медведчук.

Несколько слов о специальности, по которой защищался нынешний председатель облсовета. Специальность 12.00.13 — “правовые проблемы правовых институтов и процессов” просуществовала с 2000 до 2002 года и стала определенной щелкой для отдельных “одесских научных работников”, которые не хотели или не могли защититься по нормальным классическим специальностям, и некоторых “талантливых должностных лиц”. Так, кроме Ивана Васильевича, эту же тропку в науку выбрали, в частности, тогдашний заместитель начальника Государственной налоговой инспекции Одессы и начальник Южной таможни. Все защиты шли исключительно через Одесскую юридическую академию. Бесспорно, государство не могло стоять в стороне от этих процессов и, учитывая все тенденции, что из этого вытекали, Высшая аттестационная комиссия Украины в 2005 году вообще вычеркнула эту специальность из перечня юридических.

Анализ научного исследования Ивана Васильевича вообще поражает. Оказывается, что за неполных 2 года написания диссертации им было исследовано 350 научных источников. Казалось бы, ничего странного, ведь, как заверяет автор на своем официальном сайте: “Важнее же всего — сызмальства не чурался книжки. Уже впоследствии, в студенческие годы, глотал их сотнями”. Несложные математические манипуляции позволяют подсчитать: за такой короткий период написания господину Гладуняку удалось “проглотить” почти 70 тысяч страниц. Но это еще полбеды, — оказывается, что из 350 источников, свыше 25 — фундаментальные учебники, монографии и статьи на иностранных языках!

Но это дела давно прошедших дней. В настоящее время областной чиновник, состоя в должности в одной из депрессивных областей Украины, по-видимому, настолько изнурительно наработался, что в своих несметных отпусках решил, по словам свидетелей, нацарапать и докторскую диссертацию. По крайней мере об этом красноречиво свидетельствует информация на официальном сайте Национальной библиотеки Вернадского о том, что Гладуняком издана монография на тему: “Развитие системы политического управления в современной Украине”. Работа увидела свет в издательском доме “Ін Юре” в 2008 году объемом в 468 страниц. Но вот другая диковина — на официальном сайте издательства “Ін Юре” никакой информации об этом издании нет. Тут можно рассматривать три версии.

Первая, оптимистичная — издание настолько заинтересовало юридическое сообщество и других читателей, что было сметено с прилавков магазинов еще до выхода его в свет. Вторая — издание вообще не выходило в упомянутом издательстве. Сделать это предположение можем после общения с отдельными работниками указанного издательства, которые такого издания не помнят. Но мы далеки от мысли, что высокопоставленное должностное лицо может опуститься до такой фальсификации. И потому очевидно появляется третья, наиболее реалистичная версия — Иван Васильевич просто выкупил весь тираж лично. Но какова цель? Неужели он не желает, чтобы, не дай Бог, ни одна душа не приобщилась к его гениальным мыслям и не присвоила себе? Или, возможно, он боится, чтобы меньше критиканов вступили с ним в полемику относительно тех или других выводов и рекомендаций? Но в любом случае основной принцип науки — доступность научного произведения — к сожалению, нарушен.

Не удалось нам также ознакомиться с публикациями председателя облсовета в правовых периодических изданиях: “Право Украины”, “Вестник Академии правовых наук Украины”, “Юридическая Украина” и тому подобное, потому что свои научные выводы он преимущественно публикует в изданиях, которые составляют вторую или же третью лигу украинской юридической периодики.

Откровенно хотелось бы узнать, неужели в своих научных публикациях на докторском уровне Иван Васильевич действительно доказывает необходимость незаконной скупки лесов и земель для расположения собственного дворца под столицей (см. “Как местные князьки обзаводятся столичными имениями”), не обнародовать публично декларацию о своих доходах, не отвечать на запросы средств массовой информации, осуществлять разные непрозрачные бюджетные манипуляции, нарушать законодательство, осуществлять вялую кадровую политику? Неужели в этом действительно, по мнению господина Гладуняка, будущее развития системы политического управления в современной Украине?

…С давних времен считалось, что правитель может быть демократичным или деспотичным, добрым или суровым, щедрым или скупым, но непременно УМНЫМ! Ум — это то украшение властителя, которое всегда ценили его подданные кое-где больше, чем имущественные состояния, военное могущество или благородный нрав. Именно поэтому и вошли в историю как настоящие мудрецы царь Соломон, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и другие.

Но как только ум попробовали измерять и удостоверять образовательными и научными степенями, среди отдельных личностей началась настоящая истерия относительно получения и присоединения к своим государственным регалиям хотя бы одного из указанных отличий. Ведь отдельные из них убеждены, что наличие на визитке надписи “кандидат” или “доктор” любых наук автоматически вводит ее владельца в касту мудрецов.

Олекса Теплый, г. Хмельницкий