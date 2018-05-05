Юрий Павленко: “Несмотря на все риски, мы рекомендовали съезду избрать председателем партии Ющенко...”

Интервью с главой Житомирской облгосадминистрации Юрием Павленко

Юрий Алексеевич, прошло около недели с тех пор как в СМИ появилось сообщение, что якобы СБУ предотвратиила покушение на главу Житомирской облгосадминистрации. Что появилось нового по этому делу? Вам усилили охрану?

Я не хочу комментировать эту ситуацию. Информации, предоставленной Службой безопасности по этому поводу, - достаточно. Это было давно, но сообщение появилась в средствах массовой информации на прошлой неделе. Лишь отмечу, что это рабочая ситуация для политически активного человека. Ко мне действительно поступил соответствующий сигнал. В течение нескольких дней СБУ действовала согласно своему оперативному плану. После чего мне сообщили, что опасности больше нет. В СБУ своя система оперативно-разыскной деятельности, в рамках которой отрабатываются «сигналы», подпадают под компетенцию службы. Больше ничего не могу добавить.

И больше никаких версий, кому вы понадобились? Никаких.

Как вам работается на должности губернатора с премьер-министром? Есть ли у вас персональные отношения с Януковичем? Конструктивно работается. Я сосредоточился на работе, первые два месяца посвятил анализу ситуации. Область не простая. Кроме того, что у нее есть все общеукраинские проблемы, есть еще и те, какие характерны именно для нее - это сорок процентов территории области, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, слабо развитое предпринимательство, низкий балл плодородия сельскохозяйственных земель по сравнению с соседними областями - Винницкой, Ровенской и Хмельницкой. На сегодня область стоит девятнадцатой среди регионов Украины в рейтинге социально–экономического развития. Хотя, по моему глубокому убеждению, Житомирщина должна занимать гораздо более высшие позиции. Регион имеет большой потенциал природных ресурсов – недра, лес, который в полной мере не работает на развитие региона и на улучшение жизни людей.

Первые шаги нами уже сделаны: мы предложили десять основных приоритетов работы областной власти, приняли программу социально-экономического развития на 2007 год, над которыми совместно работали специалисты ОГА и депутаты разных фракций областного совета. Программа была утверждена на сессии областного совета почти единогласно: за неё голосовали все шесть фракций облсовета. Нам удалось посадить за один рабочий стол все политические партии. Это дало возможность на ближайшую сессию областного Совета вынести рекордное количество вопросов - больше 70, две трети из которых касаются развития области непосредственно. У нас происходят оперативные общие совещания руководства областной администрации и областного совета.

Что касается отношений с правительством, то они конструктивны. Недавно у меня состоялась встреча с премьер-министром, в ходе которой обсуждались основные проблемы региона. На апрель запланирован визит премьер-министра, где главным вопросом для рассмотрения будет развитие территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В субботу состоится съезд “Нашей Украины”. Как член политсовета НСНУ, какой вы видите ситуацию в партии НСНУ в канун съезда? Ситуация в партии стабильна. Уже состоялись отчетно-выборные конференции во всех регионах Украины, переутверждены или переизбраны руководители областных партийных организаций. Областная организация поддержала предложение Совета партии о внесении изменений в устав об избрании председателя партии съездом, а не Советом, как сейчас. Также мы рекомендовали съезду партии избрать председателем партии Виктора Ющенко. Вместе с тем, мы понимаем все риски, которые могут возникнуть. Это и ссылка наших оппонентов на Конституцию, это и зарегистрированный сегодня одним из членов Партии Регионов законопроект, запрещающий Виктору Андреевичу возглавлять партию. Но уверен, что к съезду, после заседания президиума и Совета партии ситуация окончательно прояснится. С другой стороны, такова наша партия и такова уж ее история, что каждый делегат, каждый член партии имеет возможность и право выразить свою позицию и ее отстаивать.

На прошлом съезде выдвигалась идея о проведении праймериз, обсуждений, которые должны были определить лидеров и авторитетов партии. Они состоялись?

Фактически все так и получилось, от первичных к областным организациям. Каждая из партийных конференций носила отчетно-выборный характер, но в действительности это были праймериз, когда каждый из руководителей любого уровня отчитывался о своей работе, и партийная организация или выражала ему доверие или не выражала. Анализируя ситуацию в Житомирской области, могу сказать, что не все председатели районных и городских организаций партии прошли через новые выборы. Поэтому процесс стабилизации в партии произошел, и почти еженедельно в те или другие районные организации принимаются новые члены партии.

На прошлой неделе к вам состоялись два визита, сначала лидера Народной самобороны Юрия Луценко, а днем позже – Александра Мороза. Кого житомиряне лучше принимали?

Житомирскую область достаточно долгое время почему-то обходили известные политики. Поэтому я хотел изменить ситуацию. В Житомирской области при участии Президента провели всеукраинское совещание «С любовью и заботой к детям». Первый раз мероприятие такого уровня проводилось не в Киеве. В область стали ездить члены Кабмина. В субботу состоялся визит председателя Верховной Рады Александра Мороза. В марте в Житомире были лидер БЮТ Юлия Тимошенко, Юрий Луценко и Николай Катеринчук. Цель визитов и формат общения с житомирянами был бесспорно разными. Визит Александра Мороза был посвящен 15-летию областной ячейки Социалистической партии, поэтому общение было в первую очередь со своим партийным кругом. Юрий Луценко встретился на площади Королева со всеми жителями области. Юлия Тимошенко приняла участие в работе горсовета, в ходе которой рассматривались вопросы по благоустройству жилищно-коммунальных тарифов.. Сейчас мы готовимся к визиту премьер-министра Украины.

Премьер-министр Украины заверяет, что в мае его парламентское большинство будет иметь триста голосов, конституционное большинство. Верите ли вы в такой формат большинства, и каким тогда видите будущее губернаторских должностей?

На сегодня обнародованы две основных позиции: позиция коалиции, которая говорит, что до мая соберёт конституционное большинство, и позиция объединенной оппозиции, которая считает что к маю будет ясна позиция по досрочным выборам. Что касается будущего - работать на развитие области нужно будет независимо от политических перемен.

Оппозиция заявляет, что начались политические репрессии. И кстати, в день приезда Луценко в области объявили министерскую контрольную.

Что касается якобы запрета для студентов посещать митинг, было официальное разъяснение министерства образования, где сообщалось, что никакого запрета не было. Я, как глава администрации, не позволю никому нарушать законы и Конституцию Украины на территории области. Кроме того, при проведении мероприятий и визитов самое главное для меня - безопасность жителей и обеспечение конституционного права на свободу слова.

Как вам кажется, хотят ли люди на контролируемой Вами территории, досрочных выборов? Изучать общественное мнение по этому вопросу – это компетенция общественных организаций, исследовательских учреждений и политических партий.

Когда-то один из лидеров вашей партии говорил, что хорошего служащего можно распознать по тому, насколько интересны его инициативы. На должности министра вы в своё время запомнились как один из соавторов социальной рекламы “Кохаймось”. Многие люди признали, что это была остроумная реклама и важный шаг в ряду мероприятий с целью возрождения желания в семьях иметь детей. Будут ли у вас программы, претендующие на роль ярких, новаторских инициатив на должности губернатора?

Обязательно будут. Моя цель – чтобы каждый житель области, каждый, кто здесь родился, гордился регионом. В свое время мне понадобилось четыре месяца для формирования политики министерства, которая и сейчас является успешной. Что касается области, есть в общих чертах областная программа развития, программы развития города Житомир и каждого района.

Я хочу, чтоб каждый житомирянин почувствовал, что он находится не на периферии большого мегаполиса-столицы, а живет в богатом и красивом регионе. Житомирщина должна стать территорией успеха, территорией развития – именно это будет целью новых программ. Мои приоритеты, как главы областной госадминистрации, направлены на достижение именно этой цели. Когда мне говорят: твоя семья живет в Киеве, я отвечаю, что семья пока еще живет за городом, за городом Житомир.

Вам, как губернатору, приходится общаться с политиками и служащими - вашими партийными оппонентами. Вы находите общий язык?

Обязательно. Обмен мнениями и здоровая дискуссия делают политику более стабильной, системной и эффективной. Потому я думаю, что такая открытость, которую мы демонстрируем к каждой из политических сил, необходима для области. У нас состоялась плодотворная встреча и с Юрием Луценко, и с Александром Морозом, мы работаем в тесном контакте с каждым министерством. Кроме того, мой опыт работы в Верховной Раде, в Кабинете министров служит дополнительным ресурсом для области.

Беседовала Лана Самохвалова