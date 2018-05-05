Янукович показал журналистам трещины в стенах своего дома (фоторепортаж)

На последней, пятничной, пресс-конференции премьеру задали вопрос с подковыркой: мол, все высокопоставленные чиновники до вас уже успели продемонстрировать прессе свое жилище. Когда же перед журналистами откроются двери «родового гнезда» Януковичей?

Виктор Федорович тут же, не откладывая дело в долгий ящик, назначил рандеву на ближайшее воскресенье. Правда, с числом приглашенных вышла промашка. Сперва премьер пригласил шестерых «акул пера», сообщив, что чаю, мол, выпить пригласит, а самый большой стол, который стоит у него дома – на шесть персон. Но тут же поправился: одно из мест за столом зарезервировал для себя, сократив соответственно журналистскую квоту на одну голову.

Дом, в котором расположилась премьерская чета, находится за Киевом, по трассе, ведущей в сторону Чернобыля и Овруча, в 10 километрах от Вышгорода, в селе Новые Петровцы. Строение, площадь которого Виктор Федорович на пресс-конференции так и не смог вспомнить, и впрямь оказался небольшим (ну, по крайней мере, в сравнении с загородными резиденциями некоторых других политиков и высокопоставленных чиновников). Дом строили еще в 60-е как госдачу. В конце декабря 2004-го Виктор Федорович получил его в вечное пользование как премьер-министр. А в 2006-м Виктор Ющенко подтвердил за ним это право.

Как выяснили дотошные журналисты, площадь здания – приблизительно 150 квадратных метров. Однако, перед премьерской четой стоит иная проблема, никоим образом не компенсируемая достаточными площадями: ремонт. Премьер показывал журналистам трещину в своем кабинете. Возле подоконника. Сказал, что дом трещит по швам. Особенно, мол, это видно в подвале. Здание построено на плавунах – через забор из прутьев видно Киевское море, до него примерно километр. Но Виктор Федорович исполнен оптимизма: «ничего, отремонтируем». Неужели премьер успел забыть, что ремонт можно только начать, а потом временно приостанавливать…

В доме постоянно проживают двое: премьер с женой Людмилой. Виктор Федорович рассказал, что настоятельно предлагал переехатьв Киев своему старшему сыну (младший – депутат Верховной Рады по списку Партии регионов). Но тот отказался. Как признался журналистам премьер, в ответ на предложение переквалифицироваться из бизнесменов в политики Александр Янукович сказал: «Я ее (политику - авт.) ненавижу, глядя на тебя». «Но он знает, что я ее тоже не люблю», добавил премьер.

С младшим сыном тоже не все так гладко, как хотелось бы, продолжал делиться семейными тайнами Виктор Федорович. Мечта отца – женить еще и младшего отпрыска. Но пока не получается. Во-первых: ему, как сказал премьер, присущая семейная черта, он – однолюб, и до сих пор в поиске. А во-вторых, Янукович-старший вспомнил, что творилось с родителями невесты старшего сына, когда они узнали, что к их дочери сватается сын (тогда) губернатора Донецкой области. Надо полагать, родителям невесты младшего будет еще сложнее сохранить душевное равновесие.

Зато, как сказал Виктор Федорович, с женой Людмилой у него все и всегда хорошо. Премьер до сих пор ценит ее за верность. Еще в статусе невесты она дождалась его из тюрьмы, хотя на тот момент, не связанная с осужденным официальными отношениями могла и отказаться, как поступали многие…"После того, как мы познакомились в 69 году, - рассказал Янукович, - в 70-м я попал в тюрьму, она меня ждала, освободился в 72 втором. И сразу после этого через 2 месяца женился. Она меня дождалась."

По материалам газеты "Сегодня", 5 канала

Фото УНИАН, газеты "Сегодня", Tablo ID