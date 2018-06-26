Брожение внутри власти и оппозиция второго порядка

Ни Симоненко, ни Тигипко не собираются выходить из власти. Это же так удобно – пользоваться всеми преимуществами, которые дает одновременное пребывание во власти и оппозиции... Литвин благодаря Пукачу давно завязал с оппозиционностью... С оппозицией «первого порядка» нынешняя власть более-менее научилась иметь дело. Максимально раздробить, «наехать» на бизнес-спонсоров, выделить достаточные средства на «тушек», подогнать под себя любимых коалиционное и избирательное законодательство, отрезать оппонентов от информационного пространства – и проблемы с БЮТ и многочисленными составляющими НУ–НС достаточно эффективно минимизируются.

Вместо этого перед правящей Партией регионов появилась другая проблема – в канун местных выборов о себе заявила «оппозиция второго порядка».

Имеются в виду политические союзники ПР по коалиции. Едва ли не самую острую за последнее время критику получила в свой адрес власть от Компартии и ее неизменного лидера Петра Симоненко. Кажется, даже БЮТ не додумался назвать повышение действующим правительством цен на газ и тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства «политически аморальным».

Они, мол, все равно не решают финансовых и экономических проблем, которые стоят перед государством, вместо этого «только усиливают напряженность в обществе, взрывают авторитет власти, переводят всю тяжесть экономических, социальных и политических ошибок, допущенных прежней и нынешней властью, на плече трудящихся».

"Такими решениями правительство ставит проблемы тарифной и ценовой политики в прямую зависимость от интересов олигархических кланов и заграничного капитала. Мы считаем такой подход недопустимым и политически аморальным".

Еще более радикальным оказался депутат фракции КПУ Спиридон Килинкаров, который вообще призывал проводить массовые акции протеста против повышения тарифов: «Нужно четко заявить: если вы нарушаете наши права, то мы за вас голосовать не будем». Это уже граничит с призывом не голосовать на местных выборах за Партию регионов.

Нет, недаром появился на свет известный афоризм, который приписывают Вольтеру, – «избавь меня, Боже, от друзей, а с врагами я сам управлюсь».

Но особенно остро Петр Симоненко «оторвался» на не совсем «родном» для правящей партии вице-премьере по экономическим реформам Сергее Тигипко. Он сравнил бывшего своего подчиненного, первого секретаря Днепропетровского обкома комсомола, с «воздушным шариком», надутым какими-то «технологами» для того, чтобы «в очередной раз обмануть украинского избирателя».

Коалиция поручила вице-премьеру подготовить Налоговый кодекс, а Тигипко, говорит лидер коммунистов, сделал это (какие выразительные характеристики!) «непрофессионально, безграмотно, тупо и бездарно». Короче, «шарик сдулся», потому Азаров якобы отстранил Тигипко от участия в дальнейшей подготовке Налогового кодекса, а в дальнейшем эту работу будет курировать первый вице-премьер Андрей Клюев. Активно над кодексом также работает вице-премьер Борис Колесников. (Кстати, не эти ли мировые донбасские парни стояли за повышением тарифов, так немилым сердцу Симоненко?)

А те заявления (относительно Налогового кодекса), которые делал Тигипко, – это отсебятина, попытка показать, что он что-то весит в этом процессе", – заявил беспощадный к сомнительным творениям политтехнологов Петр Николаевич.

Но что характерно, тот же вдребезги раскритикованный главным коммунистом «сильный украинец» Сергей Тигипко, в свою очередь, сам не против пофрондить и покритиковать ту власть, в которую он влился после президентских выборов.

Чего стоит лишь заявление от 23 июля о том, что проведение реформ тормозится отсутствием политической воли у власти и нехваткой молодых образованных специалистов. «Я думаю, два основных момента. Первое: недостаточная политическая воля даже сегодня. Я говорю о власти в целом. И очень серьезные проблемы с исполнителями», – заявил Тигипко.

Тигипко довольно остро критиковал Януковича за подписание Харьковского пакта, а также ряд коалиционных законов – в частности о местных выборах, о едином социальном взносе. Сергей Леонидович критиковал и собственное правительство за непрозрачную приватизацию «Лугансктепловоза» и за запрет экспорта зерна.

Апофеоз – это заявление о том, что Тигипко не подпишет правительственный проект Налогового кодекса. Ситуация с этими проектами в настоящее время запуталась, их, правительственных, уже целых два. К одному Тигипко будто причастен, а вот к тому, который был напечатан в «Урядовом курьере» для «всенародного обсуждения», нет, не причастен никак. Он не правильный и не либеральный. И его разработало неправильное правительство, еще неправильнее, чем пчелы Винни-Пуха.

Вряд ли должно было понравиться коллегам Тигипко по правительству и его заявление о намерении сотрудничать с Тимошенко в будущих органах местной власти.

Что интересно, ни Петр Симоненко, ни Сергей Тигипко никоим образом не собираются выходить из власти и коалиции. Это же так удобно – пользоваться всеми преимуществами, которые дает одновременное пребывание во власти и оппозиции. Тут тебе и материальные блага, и перспективы на выборах.

Ведь и правящая Партия регионов, и оппозиция второго порядка в лице КПУ и «Сильной Украины» имеют общие базовые регионы – Восток и Юг Украины. Отсюда и такое активное в последнее время «отмежевывание» «союзничков» по коалиции от «старшего брата». Совсем не хочется принимать на себя негатив от повышения тарифов, роста цен, наращивания внешних и внутренних долгов, ухудшения социально-экономической ситуации, которого ожидает осенью практически все эксперты.

Зато критика всех недостатков в работе власти дает гарантированные очки у избирателя. Даже при избирательном законе, который вроде дает все преимущества ПР.

Кажется, оппозиция второго порядка сейчас создает «регионалам» чуть ли не большие проблемы, чем собственно оппозиция. То, что власть критикует БЮТ или Арсений Яценюк с Вячеславом Кириленко, это естественно, это уже стало привычным, как жужжание летних мух. А вот критика от «союзников» дезориентирует избирателя в самой электоральной сердцевине ПР и угрожает как нарушить монополию в местных органах власти на Востоке и на Юге Украины, так и помешать взять под контроль эти органы в Центральной Украине.

«Союзнички» уже показали зубки и в парламенте – «прокатили» закон о всенародном референдуме, который давал возможность ПР со всеми удобствами отменить политреформу и вернуть Януковичу полномочия Кучмы.

Нужно сказать, спикер ВР Владимир Литвин уже достаточно давно не фрондирует. Прекратил это неблагодарное дело после попытки внести изменения в закон о местных выборах. Но на всех генералов Пукачей не напасешься. Да и сам Владимир Михайлович совсем не похож на толстовца и при случае может отплатить за унижение.

Не потому ли продолжается сбор подписей во фракции НУ–НС, где совокупными усилиями Балоги и Жвании никак не достигнут заветной отметки в 37 мандатов, чтобы привести фракцию в правящую коалицию? Хватило бы «заместить» коммунистов и лишний раз напомнить «литвиновцам», «кто есть ху».

Но голосов пока еще нет. А если даже будут, то это будет лишь тактическим и временным, однако никак не стратегическим решением проблемы. Разве у Балоги со Жванией мало амбиций и аппетитов? Рано или поздно они тоже начнут политический шантаж.

Выход для партии власти – самостоятельно взять парламентское большинство на парламентских выборах 2012 года. Но эта перспектива становится все более туманной. Административными методами такого не достигнешь – проверено не на одних гонках в Украине. Даже если получить высокий результат на местных выборах.

А в успешное осуществление нынешней властью экономических реформ и повышения благосостояния людей веры остается все меньше.

Николай Писарчук