Скандал в правительстве: почему Тигипко не показали проект Налогового кодекса

Решение о публикации документа Минфин согласовал с Азаровым через голову профильного вице-премьера... Проект готовили налоговики, потому он открывает широкий простор для коррупции и злоупотреблений со стороны ГНАУ...

На днях от имени правительства был обнародован для общественного обсуждения проект Налогового кодекса , который вызывал громкий скандал. Выяснилось, что в «Урядовом курьере» размещен документ, который правительством не рассматривался, а вице-премьер Сергей Тигипко, который вроде бы отвечает за подготовку настоящего документа, вообще увидел его в таком виде одновременно с другими гражданами страны. При этом, по утверждениям соратника господина Тигипко - Александры Кужель, существует совсем другой документ, который правительственные чиновники планируют обсудить в конце этой недели и который существенно отличается от опубликованного в правительственном издании.

Как выяснилось, от имени правительства обнародован проект Налогового кодекса, подготовленный представителями Минфина вместе с налоговиками.

Весь этот скандал может вызывать только удивление. Ведь даже при руководящем беспорядке, который господствовал при предыдущем правительстве, оглашение документа, который не то что не согласовал, а даже не видел профильный вице-премьер, было бы невозможным. В то же время очевидно, что решение о публикации документа Минфин согласовал с премьером Азаровым через голову Сергея Тигипко.

С одной стороны, понятно, что значение и роль Сергея Леонидовича в этом правительстве такие же, как и во времена его управления официальным избирательным штабом Януковича в 2004 году. Все прекрасно знали, что реально управление избирательной кампанией осуществлялось из дома в Музейном переулке столицы, а Тигипко, сидя в кинотеатре «Зоряный», выполнял функцию эдакого зиц-председателя Фунта. В действительности он ни на что реально не влиял и от него ничего не зависело, но в то же время он должен был олицетворять такое себе позитивное лицо «донецких» в глазах избирателей и представителей западных стран. Сейчас мы видим ту же самую картину. Тигипко держат на должности вице-премьера по вопросам реформ в экономике, тем самым демонстрируя Западу “реформаторское правительство”, при этом его реальное влияние на решение тех или иных принципиальных вопросов экономической политики правительства приближается к нулю.

И если спросить себя, так какой же проект Налогового кодекса страна вроде бы должна обсуждать, – то могу дать десять к одному, что в этом соревновании выигрывает Минфин с налоговиками, а не господин Тигипко. Это очевидно.

Минфином и ГНАУ руководят лица, приближенные к господину Азарову, а Сергей Леонидович – эдакое пятое колесо в правительстве.

И знаете, мне в этом случае совсем не жаль господина Тигипко, хотя он выглядит не так реформатором, которому мешают проводить реформы, как шутом и козлом отпущения, на которого должны повесить все грехи за провал экономических реформ. Уверен, что Сергей Леонидович достаточно четко осознает ту роль, которую отводят ему и он согласился на это сознательно.

Понятно, что ничего ни с кем это правительство обсуждать не собирается. И то, что уже на 4 августа Министерство финансов запланировало пресс-конференцию, посвященную началу всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса, а уже 5 августа в 12 часов в ГНАУ должен состояться брифинг заместителя председателя ведомства Алексея Любченко, на котором речь будет идти о результатах всенародного обсуждения проекта, ярко свидетельствует о том, что это не что иное как публичное издевательство правительственных чиновников над самой идеей общественного обсуждения документа.

Кроме того, если бы кто-то действительно намеревался проводить всенародное обсуждение проекта Налогового кодекса, то должны были бы обнародовать процедуру его реализации, ответственных за сбор, проработку и учет предложений. Ничего подобного не было, и уже с почти стопроцентной гарантией можно сказать, что и не будет.

...В целом обнародованная на днях отредактирована версия проекта НК производит жалкое впечатление. Мне уже приходилось обстоятельно анализировать проект Налогового кодекса, потому не вижу смысла повторяться. Должен лишь отметить, что и в нынешней редакции настоящий документ достаточно примитивен. Запихнув в один гроссбух почти все нормы, которые регулируют налоговые отношения в государстве, правительство так и не смогло предложить такую концепцию налоговой системы, которая стимулировала бы предпринимательскую деятельность в Украине. Напротив, в нынешней редакции настоящий документ сделает нашу страну еще менее привлекательной для инвестиций и бизнеса да еще более коррумпированной.

Стоит обратить внимание на то, что проект Налогового кодекса готовился налоговиками, то есть теми, кого допускать к подготовке такого документа можно лишь в последнюю очередь. Дело в том, что в силу своих функций налоговики смотрят на налоговое законодательство лишь через призму фискальных задач. В Украине налоговиков назначают ответственными за объем собранных налогов. В то же время в цивилизованных странах они лишь осуществляют администрирование налогов, а ответственность за собранные средства и баланс доходной и расходной части госбюджета несет исключительно Министерство финансов. При этом Минфин отвечает еще за развитие экономики страны и создание привлекательных условий для ведения бизнеса, а потому он вынужден смотреть на налоговую систему шире, чем это могут делать налоговики.

Учитывая этот принципиально неправильный подход к тому, кто должен отвечать за разработку налогового законодательства, можем смело предсказать, что ничего хорошего для бизнеса и вообще для всех граждан страны в ближайшее время не светит. С достаточно высокой вероятностью можно прогнозировать, что правительство Азарова протащит через парламент свою версию проекта Налогового кодекса, как это было, например, с одиозным и бездарным Бюджетным кодексом.

Бесспорно, определенные изменения настоящий документ на выходе испытывает, но, несомненно, останется безграничное пространство для злоупотреблений и коррупции со стороны налоговиков и он никоим образом не будет содействовать развитию экономики страны, хотя реформирование налоговой системы могло бы открыть для этого широкие возможности.

Борис Кушнирук