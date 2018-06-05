Новый избирательный закон: вскрытие покажет?

Сегодня в ВР завершается срок внесения поправок к законопроекту 6601, которым вводятся новые правила проведения избирательной кампании в органы местного самоуправления. Не исключено, что уже на будущей неделе его будут вносить в зал на второе чтение и голосование в целом.

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления состоятся 31 октября. Аналитики уже назвали данный закон “фильтром для регионов”, обвинив Партию Регионов в том, что она фактически прописывает новое избирательное законодательство “под себя”. Напомним основные новации: выборы в местные органы власти будут проводиться по смешанной системе, половина депутатов будет избираться по пропорциональной системе, половина - по мажоритарной. Отменяется право идти на выборы партийным блокам. Кандидаты в мэры и мажоритарщики обязательно должны принадлежать к каким-то партиям. Участие в выборах могут принимать партии, ячейки которых зарегистрированы не меньше, чем за год до проведения кампании. То есть те партии, которые не имеют зарегистрированных ячеек на местах, автоматически лишаются права принимать участие в кампании. Мы позвонили народным депутатам от Регионов, которые инициировали закон. Елена Лукаш сказала, что ответит, если все вопросы будут посланы в письменном виде. Такой формат в этом случае для нас неприемлем, поскольку лишает нас возможности для уточнений и контраргументов. Еще один специалист избирательного права Сергей Головатый (нардеп шести созывов, бывший вице-президент ПАСЕ и в прошлом член Венецианской комиссии) сказал, что ему “неинтересно это комментировать”. Александр Ефремов, инициатор закона, стабильно не брал мобильный телефон, а другие спикеры фракций вдруг заболели (и как им в постелях удается голосовать?).

Мы попросили прокомментировать данный закон народных депутатов - как членов оппозиции, так и членов коалиции.

Сергей Подгорний, БЮТ: СМЕШАННАЯ СИСТЕМА РАЗДЕЛИТ ДЕПУТАТОВ НА ПЕРВОСОРТНЫХ И ВТОРОСОРТНЫХ

Опасность заключается в смешанной системе. Одна часть депутатов - те, которые пройдут мажоритарные округа, - будут первого сорта, а другая часть депутатов - те, которые прошли по спискам, - будут второго сорта. И если он прошел по мажоритарке, он будет бить себя в грудь и будет говорить: я избран народом. А ты, мол, зашел от партийного списка, значит избран непонятно кем. Это неправильно, потому что и за тех, и за тех голосуют избиратели. А смешанной системой на этапе формирования советов закладывается противоречие между депутатами, и они будут работать в антагонизме.

Почему мажоританая система для нашего общества хуже пропорциональной? Я помню мажоритарные выборы в Киеве. Было ли достигнуто равенство условий для кандидата, который уже был депутатом, и кандидата-новичка? Думаю, что нет. Потому что в бюджете на каждого депутата закладывается, условно говоря миллион гривен на работу в округе. И он тот миллион бюджетных средств использовал на решение каких-то там вопросов. И когда подходят выборы, он говорит гражданам: я же вам сделал то и то. Но, он сделал это за бюджетные средства. А тот, кто идет впервые, может и профессиональный человек, может, и подготовленный, но он не может сказать: я вам сделал. Идем дальше... Момент контроля и зависимости депутата. От кого зависит мажоритарный депутат? В первую очередь – от председателя совета. Я в свое время проводил анализ в Луганске, кто такие мажоритарные депутаты. Это или очень богатые люди или люди из бюджетной сферы. Потому те, кто богат, они этих бюджетников, директоров школы, врачей, работников дома культуры, просто скупали, чтобы они голосовали за тот или другой вопрос, который хочет провести другой богатый депутат, руководитель предприятия или банка. Бюджетники - они же "голодные". Ну, пообещает ему депутат- мажоритарщик какие-то бонусы плюс школу поремонтирует, и тот голосует.

В законопроекте есть норма, что участие в выборах могут брать только те, кто зарегистрировал свои партийные ячейки в районах не меньше, чем за год до выборов.

Эта норма имеет право на жизнь в принципе. Но она не имеет права на жизнь сегодня. Если бы закон принимался в 2008 году, за два года до выборов, и мы такие правила установили, то тогда – да. Тогда каждая партия сделала бы все, чтобы ее ячейки на местах были. А если партия есть, но она знает, что для проведения выборов на местах ей не обязательно иметь районные организации, достаточно иметь областную организацию, а тут вдруг меняются правила, и оказывается, что районные ячейки таки нужны, что ей делать? Люди должны были знать правила не за несколько месяцев до кампании. То же я могу сказать о запрете образовывать блоки. Но это нужно было сказать год назад: выборы будут без блоков. Дело не в блоках Тимошенко или Литвина. Уже есть блоки, образованные местными партийными организациями, направленные на решение проблем того или другого региона - “Коммунальный фронт” на Черкащине, "зеленые" объединения. Люди готовились к выборам, создавали общественные движения. Что им теперь делать? Именно этим страшен этот законопроект.

Новым законопроектом дается шесть дней на выдвижение кандидатов, из них одна суббота. Давайте представим область, например, Луганскую. За шесть дней нужно провести тридцать две районных и городских конференции, которая выдвинет кандидатов в районные и городские советы, и областную конференцию, которая выдвинет кандидата в облсовет. А теперь представьте, это – рабочие дни, конец сентября, в АПК идет мощная работа. Как человек в рабочее время пойдет на партийную конференцию? Это только вечером. А как мы соберем конференции вечером, когда делегаты должны приехать из сел? А как ходит транспорт между селами, мы приблизительно знаем. Я спрашиваю коллег: как мы проведем конференции? Говорят: проводите в субботу. Я говорю, хорошо, а когда мы проведем областную?

Еще один момент... Мажоритарные кандидаты должны выдвигаться лишь от партий. Это страшное нарушение. И кандидаты в мэры должны быть партийные. Почему партийные? - Чтобы включить админресурс.

Спиридон Килинкаров, КПУ ЗАКОН О ВЫБОРАХ – РЕЗУЛЬТАТ КОМПРОМИССОВ Данный закон – результат компромиссов, который был достигнут в рамках коалиции. Мы - сторонники пропорциональной системы, которая определяет степень ответственности политических партий за принятое решение. Как бы кто-то не пытался убедить, что мажоритарная система - это демократично, но в действительности все понимают: при мажоритарке размывается ответственность.

Что нас настораживает в законе? - Наличие денежного залога. Это норма, которая противоречит Конституции и распределяет людей по социальному признаку. Мы будем пытаться ко второму чтению откорректировать это.

Я не вижу ничего чрезвычайного в том, что система выборов изменяется за несколько месяцев до выборов, потому что если увидеть саму хронологию событий прошлых выборов, то мы меняли законы даже по ходу кампании. Потому правила, выписанные за несколько месяцев до выборов, - это уже и не так страшно.

То, что мер города должен быть партийным, вызывало много дискуссий, но без поддержки мер ни одного вопроса решить не сможет. Мы считаем, что вполне логично, если мы ставим задачу структурировать общество.

Я не вижу в законе угроз демократии. В конечном итоге, все будет заметно во время кампании. Кампанию будут серьезно мониторить, потому время покажет. Не думаю, что админресурс будут использовать нагло и цинично, хотя, как по мне, все выборы после 1994 года проходили под жестким контролем власти и с использованием админресурса. Это демонстрировали все, и так называемые демократы, и другие политсилы. Искушение применить админресурс у власти есть всегда, но не думаю, что будет шанс очень давить на оппозицию, она и так получит гораздо меньше голосов, чем имела на последних выборах.

Знаю, что сейчас в Западной Украины просят заполнять “социальные паспорта" - с данными на руководителей предприятий. Это – одна из грязных технологий. Но нельзя все плохое предусмотреть законом. Ровно как и все хорошее может быть нивелировано его невыполнением. Все зависит не от того, как прописан закон, а от того, насколько партии готовы к проведению честной предвыборной кампании. “Вскрытие покажет”, какой это закон, увидим, кто что будет демонстрировать на выборах. И не забывайте, что есть регионы, где половина органов власти находится под контролем оппозиции. Увидим, кто будет пытаться воспользоваться административным ресурсом больше.

Игорь Криль, Единый Центр: РЕГИОНЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЕЩИ

По большому счету Регионы в плане избирательного законодательства делают правильные вещи. Это, прежде всего, приведет к усилению политической структуризации общества. Существование свыше ста партий не усиливает Украину, это ее ослабляет. Политсистема сильна тогда, когда есть сильные партии. Партии плодятся как грибы, они впоследствии становятся партиями одного лица, и от того, сколько денег подбросили олигархи владельцу партии, зависит настолько ее раскрутили. Реально партий нет. Возьмите нашего любимого Арсения Петровича (Яценюка – авт.), который уже два с половиной года создает партию. Два года он важно ходит по каналам, рассказывает, что создает партию. При этом он знал, что будут местные выборы, потому что они должны были быть в марте, потом в мае, теперь их перенесли на осень, он входит в местные выборы, и, оказывается, у него всего-навсего зарегистрировано девятнадцать территориальных организаций по Украине. Тогда, простите, а что вы делали два с половиной года?

Выходит, как выборов нет - так ничего нет. А как выборы появляются на горизонте, то быстренько взяли и "состряпали" проект имени Арсения Петровича или Юлии Владимировны. А Регионы делают правильные вещи для государства.

Или возьмите запрет на блоки. Вы считаете блок “Наша Украина” сильным? Не считаете. Мы общались с Катеринчуком, Стретовичем. Стретович - вообще аксакал, он в “Нашей Украине” с 2001 года. Когда Ющенко собрал всех в 2002 году и сказал, что следует сделать партию, то все согласились. Но никто в 2002 году ее не создал. Потом обещали в 2006 году, тоже партию не создали. Случайно выскочили внеочередные выборы 2007 года, и тогда обещали, но и тогда не создали. А почему? Потому что сидят по отдельным квартирам (имеется в виду партиям – авт.) дерибанят все, что можно, добираются до отдельных должностей, а быть подчиненным одной сильной партии не хотят. А для чего? То побежали к Ющенко, то побежали к Юле и занимаются "разводами". А в партии нужна дисциплина и ответственность.

Опрашивала Маша Мищенко