Янукович: мы должны возродить славу Украины как морской державы

С 1 октября заработная плата офицеров Военно-Морских Сил Украины будет повышена в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Севастополе заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» с приветственной речью по случаю Дня флота Украины.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «руководство страны принимает решительные меры по кардинальному изменению подходов бюджетной политики в сфере национальной безопасности и обороны, прилагает максимум усилий для обеспечения правовой и социальной защиты военнослужащих. Хочу, чтобы все помнили: развитие украинского флота является приоритетным направлением в деятельности Президента Украины и должно стать безусловным приоритетом всех ветвей власти».

Он добавил, что вчера принял решение повысить в два раза с 1 октября текущего года заработную плату офицерам, военным летчикам Военно-Морских Сил Украины.

«Наша задача - создание сильного флота, готового адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы. Мы должны возродить славу Украины как сильной морской державы», - подчеркнул Президент.

«Убежден, что уже в ближайшее время общими усилиями мы восстановим судостроительную отрасль, моряки получат современные корабли и вооружение», - добавил он.