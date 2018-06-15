Что (кто) стоит за отставкой Семиноженко?

В правительстве Николая Азарова произошли первые увольнения. Первым министром-изгнанником стал Виктор Бойко. Но самой настоящей неожиданностью стало увольнение вице-премьера по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко. Что или кто может стоять за отставкой вице-премьера? Об этом мы спросили у экспертов.

Вадим Карасев, политолог: ОН НЕ РЕАЛИЗОВАЛ ПРОРОССИЙСКИЙ КУРС

Думаю, должность вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам займет заместитель главы Администрации Президента Анна Герман.

Назначение Герман на эту должность будет означать ее проигрыш, поскольку произойдет ее отдаление от Виктора Януковича и от АП.

Также это будет означать, что она будет отвечать за гуманитарную политику в Украине и будет обеспечивать пророссийское направление, и как тут будут сотрудничать Герман и Табачник – это уже вопрос будущей интриги.

Если эту должность займет какая-то нейтральная фигура, то, очевидно, здесь речь будет идти не о том, сделал что-то Семиноженко или не сделал в гуманитарной сфере. Назначение нейтральной фигуры может свидетельствовать, что освобождение Семиноженко было атакой на Азарова, потому что Семиноженко был стопроцентно преданным Азарову человеком.

Именно благодаря Азарову он в третий раз вернулся на должность вице-премьера. Если помните, Семиноженко никогда не был близким к Партии регионов, хотя и был основателем этой политической силы.

Семиноженко вышел из Партии регионов на пике Оранжевой революции и делал при этом соответствующие заявления.

Если это не связано с интригой в идеологическом треугольнике Табачник-Герман-Семиноженко, в таком антагонистичном треугольнике, то тогда отставка Семиноженко содержит не гуманитарные идеологические причины, а какие-то другие.

Семиноженко появился на должности вице-премьера лишь в результате интриги, поскольку на эту должность изначально претендовал Табачник, а Герман сделала все, чтобы этого не произошло. И тут появилась фигура Семиноженко как человека, приближенного к Азарову, и больше поддержки у него ни у кого не было.

Скорее всего, в результате интриги Семиноженко и ушел с должности.

Его освободили не из-за пророссийских заявлений, а из-за того, что он как раз и не реализовывал этот пророссийский курс.

Владимир Яворивский, народный депутат (БЮТ): ТАК БРОСАТЬ В БОЛОТО СЕМИНОЖЕНКО – СЛИШКОМ ЖЕСТОКО Однозначный ответ вряд ли сегодня кто-то даст. У меня такое впечатление, что и сам Семиножено не может ответить на этот вопрос откровенно. Мне рассказали, что он был невероятно удивлен.

До последней минуты, пока не поставили на голосование постановление, мы думали, что это игра, которая умышленно разыгрывается. И вдруг увидели, что выскакивает безумная цифра. То есть что-то в ПР произошло.

Могу назвать лишь определенные версии, что думаю по этому поводу я. Если бы речь шла о том, что Семиноженко должен возглавить Академию наук, то, очевидно бы сказали, мол, освобождаем в связи с переходом на другую работу или еще что-то. Но так вытереть об него ноги, чтобы он сам оторопел.

Вторая возможна версия – Янукович умышленно назначал некоторых людей, чтобы потом их убрать и показать стране: ах, какой страшный и решительный. Но подставлять так Семиноженко слишком жестоко. Можно было так сыграть с Сухим или Бойко, которого сегодня уволили, но так бросать в болото Семиноженко...

А, может быть, просто не поделили какие-то денежные потоки. По моей информации, Семиноженко хотел монополизировать всю гуманитарную сферу и дирижировать всеми финансовыми потоками. Очевидно, этим он перешел дорогу кому-то из аппарата Президента, кто хотел сделать то же самое.

Поэтому, думаю, кто-то очень влиятельный поработал с АП.

Но все точно станет известно, когда будет известна кандидатура следующего вице-премьера.

Максим Луцкий, народный депутат (ПР): ЛУЧШЕ ДМИТРИЯ ТАБАЧНИКА НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ НЕТ

Владимир Семиноженко плохо выполнял программу Виктора Януковича. Например, давно обещали убрать дублирование фильмов, а он до сихпор не сделал. Если на Кабмине ему раз-второй-третий сделали замечание за это самое дублирование и человек не понимает премьер-министра, что это все-таки нужно сделать, то, конечно, нужно менять кадры. Значит, будет человек, который лучше будет выполнять поручения Президента.

Лично я считаю абсолютно нецелесообразным разделение министерства на образование и науку. А это то, что он хотел сделать.

Ну, лучше Дмитрия Табачника на эту должность нет, но он очень хорошо работает как министр. Как по мне, было бы хорошо для Табачника совместить две должности. Но это зависит от самого Дмитрия Владимировича и воли премьер-министра.

Владимир Полохало, народный депутат (БЮТ): СЛЕДУЮЩИМ МОЖЕТ СТАТЬ СЕРГЕЙ ТИГИПКО

Я бы сегодня объединил все-таки две отставки – господина Семиноженко и господина Бойко. Эти отставки свидетельствуют об определенном кризисе в правительственной команде, об отсутствии единства и пиар-монолитности. В действительности такого не существует.

Это нивелирует сказанное, что каждый член правительства – настоящий профессионал и все такое.

Думаю, этими отставками ничего не завершится. Скорее всего, следующим кандидатом может стать Сергей Тигипко. Он и так держится там на волоске. Вообще, Тигипко в этой команде – фигура ситуативная.

Не нужно забывать, что ПР продолжает делать ставки на донецких. А Семиноженко – харьковчанин, который, как и в свое время Кушнарев, не вписался в эту команду, хотя был использован ПР по полной программе. То есть общая теория такова – на ключевых должностях должны быть проверенные донецкие.

Еще один момент – все правительственные чиновники стараются контролировать финансовые потоки, касающиеся их подведомственного предмета. В частности, Семиноженко как опытный бюрократ конечно, как свидетельствуют некоторые постановления Кабмина, правительственного комитета, потянул на себя это одеяло несколько больше, чем это позволяется в ПР именно относительно финансовых потоков.

Заявления о том, что вроде бы Семиноженко не справился с дубляжом, – ширма. В действительности в ПР есть несколько групп влияния и конфликты между Банковой и правительственными чиновниками, например, Герман-Табачник, но партия это хорошо умеет скрывать, хотя порой они вылезают на поверхность.

Также не стоит забывать, что Семиноженко еще и человек Кучмы. И Янукович всем демонстрирует, что сегодня людей предыдущих президентов и близко не будет при власти, даже Кучмы. Думаю, самому Кучме стоит об этом задуматься.

Виктор Небоженко, политолог: ЭТО НЕ КОНФЛИКТ ВНУТРИ КОМАНДЫ

Не думаю, что это какой-то раскол команды. Если первого министра освободили потому, что он не подходит по стилистике и способу управления Азарова, то Семиноженко, думаю, освободили для какой-то другой работы. Скорее всего, он заменит Патона или займется перестройкой Академии наук. Как по мне, наша новая власть нам специально ничего не говорит, чем она занимается. У нее есть три секретных задачи: переформатирование украинских православных церквей, перестройка Академии наук и слияние Нафтогаза с Газпромом. Думаю, Семиноженко как раз и бросят на перестройку НАН.

То есть это не конфликт внутри команды. Другое дело – кто придет вместо Семиноженко. С одной стороны, казалось бы, выслужился Табачник, но с другой стороны, это будет очень демонстративный шаг. Это будет не просто оскорбление национал-демократии и украинской культуры, а открытые акты запугивания.

Опросила Ксеня Лесив