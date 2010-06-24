Местная власть наглела, потому что не знала, когда выборы?

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» поддерживает инициативу о назначении местных выборов на 31 октября 2010 года.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал главный координатор гражданской кампании Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Любая ближайшая дата выборов лучше, чем её отсутствие. Неважно, кто и по каким мотивам предлагает провести местные выборы 31 октября 2010 года, а сверхважно – обеспечить право граждан как можно раньше придти на избирательные участки и переизбрать местную власть, чтобы, по крайней мере, получить шанс, в том числе, остановить варварскую уплотнительную застройку дворов, парков и скверов», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, «именно вседозволенность, которую почувствовала местная власть после отмены выборов, назначенных на 30 мая 2010 года, привела к событиям, разыгравшимся в парке имени Максима Горького в Харькове ».

«Я уверен, что до 30 мая, накануне законной даты выборов, такая ситуация была бы невозможна. Не была бы она возможна и сразу после выборов. Ни старая, ни новая власть не посмела бы так нагло пренебрегать мнением общественности накануне выборов и сразу после них», – уверен лидер «Форума спасения Киева».

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, отсутствие выборов как единственного ненасильственного инструмента влияния народа на власть укрепляет беспредел чиновников-коррупционеров по всей стране.

«Обратите внимание на многократные атаки застройщиковна придомовую территорию на проспекте Маяковского, 40–52 , против застройки которой много лет уже протестуют жители района… (участок вдоль проспекта Маяковского на жилмассиве Выгуровщина-Троещина в Деснянском районе Киева. – УНИАН). И это только два примера из сотен тысяч случаев глумления власти над простыми людьми. Те, кто не хотел местных выборов, те, кто был равнодушен к их бессрочной отмене, сегодня пожинают плоды в виде разрушенных детских площадок, начала варварских строек и уничтожения природы. Именно выборы, как ничто другое, могли бы остановить ненасытных застройщиков и беззаконие власти в целом и в Киеве, и в Харькове, и везде», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Сумах Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о том, что очередные выборы в местные органы власти должны состояться 31 октября 2010 года.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 16 февраля 2010 года проголосовала за проект постановления № 6070, инициированный народным депутатом от НУ–НС Юрием КАРМАЗИНЫМ «О признании утратившим силу Постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2010 году"» . Это постановление поддержали250 из 420 народных депутатов , зарегистрированных в сессионном зале. В частности, 169 представителей Партии регионов, 32 – НУ–НС, 27 – Компартии Украины, 19 – Блока Литвина, 2 внефракционных депутата и 1 представитель фракции БЮТ.

Отмена выборов мотивировалась отсутствием государственного бюджета.