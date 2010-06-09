Ночью охранная фирма пыталась прорвать самооборону жильцов

В ночь с 8 на 9 июня в Деснянском районе Киева работники милиции предотвратили столкновения между представителями коммерческой охранной структуры и жильцами нескольких домов по проспекту Маяковского, которые протестовали против сооружения дома.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, около 3.30 ночи дежурному оператору спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на незастроенную площадку по проспекту Маяковского, 40, неизвестные пытаются завезти строительную технику.

На место вызова немедленно был направлен автопатруль Деснянского райуправления милиции. Выяснилось, что около 60 работников киевской охранной фирмы «Атлант-08» пытаются оттеснить местных жителей, которые заблокировали въезд на площадку автокранов и панелевозов с панелями забора. Для обеспечения общественного порядка и недопущения силового развития событий на место инцидента по тревоге были направлены дополнительные силы милиции. Милиционеры живой цепью разъединили стороны, и таким образом предотвратили последующее развитие конфликта. В целом, той ночью к охране общественного порядка были привлечены 30 работников милиции Деснянского райуправления.

Днем к конфликтующим сторонам прибыли представители райгосадминистрации. Теперь частные охранники отведены, созданы инициативные группы от застройщика и местных жителей для переговоров, которые должны состояться при посредничестве местной власти.

В столичной милиции заметили, что сейчас существуют два разрешительных документа, касающиеся судьбы земельного участка по пр. Маяковского, 40. Районная власть приняла решение об устройстве на этом месте парка, а городская предоставила эту площадку строительной компании для строительства жилого дома.

В 2007 году столичной милицией было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации общественных слушаний о застройке площадки. С тех пор местные жители образовали инициативную группу и круглосуточно стерегут участок от строителей.

Учитывая действия охранников во время инцидента, руководством столичной милиции принято решение о тщательной проверке деятельности охранной структуры «Атлант-08».