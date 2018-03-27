Политологи представили Тимошенко оппозиционеркой

Большинство политических экспертов считает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО будет готовиться к следующим президентским выборам, если перейдет в оппозицию.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что 13 марта лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в эфире телепрограммы «Иду на Вы» телеканала «1+1» заявила, что в случае создания коалиции между НСНУ и Партией регионов БЮТ перейдет в оппозицию.

В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Что будет делать Юлия ТИМОШЕНКО в оппозиции?».

В частности, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что в оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО будет готовиться к будущим президентским выборам. По его мнению, „оппозиционная позиция больше импонирует Юлии ТИМОШЕНКО, чем любая другая”. По словам эксперта, “ТИМОШЕНКО, во-первых, будет в оппозиции бороться за помаранчевый электорат, будет делать все, чтобы дискредитировать коалиционное соглашение «Нашей Украины». Во-вторых, будет ждать следующих парламентских выборов. И, в-третьих, с оппозиционной риторикой Юлия ТИМОШЕНКО будет готовиться к президентским выборам 2009 года”.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что в оппозиции лидер БЮТ будет бороться за должность премьер-министра. По мнению эксперта, „Юлия ТИМОШЕНКО, наконец, поняла то, что уже несколько месяцев назад поняли политические аналитики, а именно, что она не будет премьером следующего украинского правительства. В новых политических условиях Юлии ТИМОШЕНКО намного легче стать Президентом Украины, чем стать премьером. Чтобы быть избранной Президентом, нужна поддержка большинства населения Украины, и здесь у ТИМОШЕНКО с ее шармом есть шанс побороться за такую поддержку. А вот чтобы стать премьером, нужна поддержка большинства финансово-промышленных групп, которые стоят за партиями. В качестве премьера ТИМОШЕНКО слишком активна, агрессивна и непредсказуема, поэтому финансово-промышленные группы сделают ставку на других претендентов на эту должность”.

О.ДОНИЙ считает, что возможно несколько вариантов поведения Ю.ТИМОШЕНКО в оппозиции. По его словам, “она может попроситься в правящую коалицию без каких-либо условий, а затем попытаться подчинить ее себе изнутри. Второй вариант: она может попытаться выторговать себе должность спикера парламента, а уже оттуда попробовать стать основным игроком и подчинить себе правительство с каким-то другим премьером. Возможен, конечно, и вариант полной оппозиции, но за четыре-пять лет до следующих президентских и премьерских выборов не гарантировано, что ТИМОШЕНКО будет пользоваться такой популярностью, как сейчас. А значит, в интересах ТИМОШЕНКО будет дестабилизация ситуации настолько, чтоб выборы были досрочными”.

В то же время директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, как и В.КАРАСЕВ, считает, что Ю.ТИМОШЕНКО, находясь в оппозиции, будет готовиться к президентским выборам. По его словам, „в оппозиции ТИМОШЕНКО будет готовиться к президентским выборам 2009 года. Мне кажется, что у нее будет много интересной работы, она будет настоящим лидером оппозиции. Она будет придираться к каждой ошибке этой коалиции и к Президенту тоже, для того, чтобы готовить почву для победы на президентских выборах”.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО согласен со своим коллегой: „Будет готовиться к президентским выборам. Но была некоторая экспрессия в интервью ТИМОШЕНКО газете «Бизнес», что возможен союз с частью «Нашей Украины». Я, честно говоря, себе не могу представить, как политически и юридически можно образовать коалицию с частью другой фракции. Это просто невозможно с точки зрения императивного мандата”, - сказал он.

В то же время эксперт высказал мнение, что оппозиция “это также форма определенной политической ответственности, но Юлия Владимировна очень много обещала, и нужно отвечать за обещания”. В.ФЕСЕНКО считает, что сейчас политикам “нужно думать о том, как реализовывать все, что обещали раньше, в частности и во время президентских выборов. А уход в оппозицию – это самая простая и, возможно, даже безответственная политическая стратегия в нынешних условиях”.

Политолог также высказал мнение, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО об уходе в оппозицию “означает отказ от проекта возобновления помаранчевой коалиции, а это фактически означает открытие пути к победе на выборах и формированию правительства ЯНУКОВИЧА”.

В свою очередь, руководитель проекта «Політична думка» Владимир ПОЛОХАЛО считает, что «ТИМОШЕНКО будет действовать в соответствии с демократическими предписаниями, которые определяют пребывание политической силы в оппозиции. Речь идет не о переходе ТИМОШЕНКО в оппозицию. Не ТИМОШЕНКО перешла в оппозицию – состоялась отставка, и БЮТ перешел в оппозицию».

Идет речь, в первую очередь, о реанимации, римейке меморандума между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Виктором ЮЩЕНКО, который был подписан 22 сентября 2005 года.

Если римейк такого меморандума состоится в апреле, то блок окажется в оппозиции, как это произошло в сентябре, потому что БЮТ исключает союз с Партией регионов – союз старого и нового, кстати, как исключают этот союз и 90% граждан. Поэтому ТИМОШЕНКО будет в оппозиции вместе с этими 90% украинского общества”.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что Ю.ТИМОШЕНКО будет неплохим оппозиционером в парламенте.

Он заметил, что „Партия регионов боится заключать договор с ТИМОШЕНКО, потому что прекрасно знает, что она будет перетягивать одеяло на себя. «Наша Украина» тоже работала с ТИМОШЕНКО, и боится ее. Пока ТИМОШЕНКО занималась сбором голосов, оказалось, что не менее сложной проблемой оказался следующий шаг в ее жизни – найти свое место в новом парламенте, в новом политикуме”.

По мнению эксперта, “быть профессиональным оппозиционером – это значит потерять влиятельных союзников и финансистов. Те, кто пришел по тем или иным финансовым и политическим причинам в БЮТ, собираются решать в парламенте свои экономические задачи, а фракция, которая будет в оппозиции (даже с таким интересным и харизматичным лидером, как Юлия ТИМОШЕНКО), имеет очень мало шансов успешно отстаивать политико-экономические интересы своих членов. Поэтому я думаю, что это серьезное заявление ТИМОШЕНКО заставит задуматься тех, кто сегодня финансирует избирательную кампанию ТИМОШЕНКО и рассчитывает на ее большой успех”.

“ТИМОШЕНКО была бы неплохим оппозиционером в парламенте, она профессионально умеет это делать, и это вынуждало бы правящую группировку очень эффективно работать”, - подытожил В.НЕБОЖЕНКО.