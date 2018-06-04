Табачник пел женщинам дифирамбы, а Мороз читал им свои стихи (фоторепортаж)

Чиновники мужского пола поздравили женщин-чиновников и женщин-депутатов – с приближающимся праздником. Среди первых были гуманитарный вице-премьер Дмитрий Табачник, его коллеги Виктор Корж, Михаил Папиев, Александр Николаенко, а также спикер Александр Мороз, который выступил не только как председатель ВР, но и зачитал свои стихи.

Фото Дмитрия Стаховского