Табачник пел женщинам дифирамбы, а Мороз читал им свои стихи (фоторепортаж)

Табачник пел женщинам дифирамбы, а Мороз читал им свои стихи (фоторепортаж)

18:49, 06 марта 2007
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Чиновники мужского пола поздравили женщин-чиновников и женщин-депутатов – с приближающимся праздником...

Чиновники мужского пола поздравили женщин-чиновников и женщин-депутатов – с приближающимся праздником. Среди первых были гуманитарный вице-премьер Дмитрий Табачник, его коллеги Виктор Корж, Михаил Папиев, Александр Николаенко, а также спикер Александр Мороз, который выступил не только как председатель ВР, но и зачитал свои стихи.

В этот раз у Мороза была благодарная аудитория
Женщины млели от его немного графоманских стихотворений
Заслушались даже Табачник с Коржом. Или делали вид
...а Папиев – с Татьяной Засухой
...голубіла земля від небес яснооких і співала душа березневі пісні...
“ну как я?” - сам спикер себя заслушался...
Нина Карпачева то ли дар Мороза хвалила, то ли рассказывала, как любит женский праздник
После поэзий все перемешались, пили шампанское и приветствовали женщин цветами

Фото Дмитрия Стаховского

 

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