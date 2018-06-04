Табачник пел женщинам дифирамбы, а Мороз читал им свои стихи (фоторепортаж)
Чиновники мужского пола поздравили женщин-чиновников и женщин-депутатов – с приближающимся праздником...
Чиновники мужского пола поздравили женщин-чиновников и женщин-депутатов – с приближающимся праздником. Среди первых были гуманитарный вице-премьер Дмитрий Табачник, его коллеги Виктор Корж, Михаил Папиев, Александр Николаенко, а также спикер Александр Мороз, который выступил не только как председатель ВР, но и зачитал свои стихи.
|В этот раз у Мороза была благодарная аудитория
|Женщины млели от его несколько графоманских стихотворений
|Заслушались даже Табачник с Коржом.
|и Папиев с Татьяной Засухой заслушались. Или делали вид...
|...голубіла земля від небес яснооких і співала душа березневі пісні...
|“ну как я?” - спикер заслушался сам себя ...
|Нина Карпачева то ли дар Мороза хвалила, то ли рассказывала, как любит женский праздник
|После лирического выступления все перемешались, пили шампанское и поздравляли женщин цветами
Фото Дмитрия Стаховского
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