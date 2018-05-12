Митинг под ВР: Павлычко стал полевым командиром, Ющенко, Яценюк, Гриценко не появились

В бой идут одни старики. Так сегодня можно охарактеризовать нашу оппозицию. Именно революционеры-ветераны Дмитрий Павлычко (80 лет), Левко Лукьяненко (82 года), Владимир Василенко (73 года) и другие создали Народный комитет защиты Украины, в которую пригласили оппозиционные силы. Однако еще далеко не все бегут вступать в него.

Создали они такой комитет потому, что «не хотят умереть в рабской стране».

Дмитрия Павлычко определили координатором КЗУ. И сегодня на митинге под Верховной Радой этот восьмидесятилетний мужчина, в адрес которого звучало много неоднозначных обвинений, становится еще и полевым командиром нынешней оппозиции.

Павлычко решил положить начало новой традиции – чтобы каждый митинг начинался с песни «Ой, у лузі червона калина», а завершался – Гимном Украины.

Так начался и этот митинг.

Демонстрация, правда, вышла хлипкая. Организаторы называют несколько причин: ГАИ не выпускала автобусы с людьми из регионов, перевозчики под давлением потери лицензии отменили маршруты. А возможно, люди еще не настолько готовы к протестам? Или потому, что оппозиция пока так и стала объединенной. Потому что ни Ющенко, ни Яценюк, ни Гриценко и вообще никто из нашеукраинцев не пришел митинговать, хотя 27 апреля обещали.

Заместитель киевской организации ВО «Свобода» Андрей Ильенко говорит, что многие из их людей просто не приехали:

– Наблюдаем абсолютно дикую ситуацию – еще со вчерашнего дня стали отменять автобусы, причем рейсовые. Не говоря уж о каких-то организованных. Люди не могли вернуться с выходных домой. Милиция ходила по вагонам, вычисляла «подозрительные» и снимала их с поездов. Думаю, власть играет с огнем. Сегодня наша мирная акция сопровождается неслыханным количеством милиции и силовиков. Официальные данные – около двух тысяч, но, думаю, что намного больше. В Киев стянули представителей «Беркута», внутренних войск соседних областей. Я не понимаю, отчего это делается, поскольку у нас абсолютно мирная акция. Они, видимо, просто хотят запугать людей.

Дмитрий Павлычко со сцены доносил до людей цель созданного комитета, суть которой – сохранение целостности Украины, защита основополагающих свобод и достоинства граждан, борьба за евроатлантический выбор Украины. Координация комитета будет базироваться лишь на открытости, отказе от взаємопоборювання.

– В первую очередь обращаюсь к президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и даже к Виктору Ющенко, который хорошо знает, что он провинился.

В этот момент из толпы зазвучало: «Ганьба!»

Но Павличко их остановил:

– Не нужно кричать «ганьба», нужно объединяться! Я обращаюсь к министрам иностранных дел, экономики, к тем людям, которые 18 лет назад восстановили Украинское государство. И за эти 18 лет мы что-то получили, потому что мы имеем государство, имеем границы, валюту, армию, европейское направление своего развития. И все это хотят у нас отнять.

Полевой командир обратился к студентам, которые вышли как бы на защиту Януковича:

– Вы за сто гривен продаете свою возможность учиться в европейских университетах.

Он обратился и к украинским бизнесменам и народным депутатам:

– Помните, если вы не поддержите нас, вас растопчет крупный капитал, который только и ждет, чтобы отнять важнейшие рычаги строительства Украины. Хочу обратиться к нашим депутатам-демократам. Их в Верховной Раде уже не должно быть, потому что они статисты, а не актеры в том театре, где режиссером выступает Янукович. Депутаты, бросайте эту Раду, поезжайте в районы, села, развивайте комитеты. Потому что комитет – это Майдан, который обязательно будет. Потому что сегодняшние властители – это не наши лидеры, а люди, которые хотят поперед батька в пекло, поперед кремлевских вождей создать империю. А начали с того, что построили памятник Сталину в Запорожье – на священной запорожской земле. Дорогие люди, не бойтесь их! Не ищите виноватых, потому что мы все виноваты.

Хотя появилась и Юлия Тимошенко, слово Павлычко ей не давал, ее приготовили «на закуску», и она терпеливо ждала, внимательно слушая всех.

Выступили диссидент Лукьяненко, поэт Цыбулько, студент Пушкаренко, политики Ратушный, Тарасюк, Тягнибок.

– Дорогой Олег, иди сюда! – пригласил Павлычко лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока на сцену.

Главный свободовец набросал шпилек в адрес нардепов, не сумевших противостоять ратификации Харьковских соглашений.

– Украинская национальная революция катится сейчас по всему государству. Общественность обязательно даст реакцию. И Киев тоже. Даст реакцию даже из-за того, что власть Януковича и его окружения немножко для себя не уяснили, что Киев – это не Донецк. Янукович за уровень губернатора не вырос, но он решил строить здесь ту клику, чего его где-то там научили. Но он глубоко ошибается, потому что будет очень серьезная реакция людей. Возможно, сегодня мы еще не чувствуем реально революционной ситуации в классическом ее смысле. Но уже видим предреволюционную ситуацию. Революционная ситуация будет тогда, когда глаза будут гореть у всех украинцев, когда люди почувствуют внутренне, что они могут оставить свою будничную жизнь и приезжать, чтобы протестовать против этой власти. Потому что власть боится давления народа.

Тягнибок призывал всех выходить на улицы, на марши.

– У меня создается впечатление, что местные депутаты, которых десятки тысяч, так называемых национал-патриотов, которые пришли благодаря вам к власти в 2006 году, сейчас разжирели. Они побывали при власти, начали дерибанить землю, они привыкли к хорошей жизни и забыли, на каких лозунгах мы с вами их приводили к власти. Именно поэтому они первыми должны стоять на митингах.

Свободовец перешел к обвинениям более высокого уровня:

– Парламентская оппозиция в принципе беззуба. Она не сумела противостоять 27 апреля бандам Януковича, а сделать это можно было. Помните, как в начале 90-х годов Народна рада (антикоммунистическая оппозиция в ВР. – Авт.) имела 120 депутатов и грудью ложились, когда это было нужно. Так почему на этот раз мы наблюдали позор, когда нескольких депутатов били, а остальные двести стояли в засаде. Я делаю вывод, что этот парламент как с одной, так и с другой стороны недееспособен. Поэтому основным лозунгом должны быть новые выборы парламента. Потому что те люди, которые приходили на других лозунгах, сейчас образовали себе группу «тушек». Наша задача эти «тушки» законсервировать. Вы должны реагировать, делать пикеты под квартирами предателей-«тушек». Все соседи должны знать, что здесь живет предатель-«тушка». Изменник, который на лозунгах национальной идеи пришел к власти, нахватался, накрался, а теперь сдал свою страну. Украинцы, мы сильная нация, если мы будем идти с национальной идеей, обязательно победим.

Тимошенко с ответом Тягнибоку не замедлила. Она говорила, как всегда, горячо, демонстративно призывала ко всему святому, что у нас есть.

– Хочу, чтобы сейчас каждый, кто поднимает слово против нашей команды, которая десятки лет отстаивает независимость Украины, немного прикусил язык, - сказала она. - Хочу сказать, что команда, которая и сегодня начинает движение сопротивления, достойна уважения. А если есть несколько изменников из 156 людей, так изменники всегда были. Мы хорошо понимаем, что после прихода нового президента, не работает Конституция, и ее гарант не гарант. Не работает Конституционный суд, потому что там работает продажное отребье, которое сдало Украину за три дня. Часть должностей в силовых структурах занимают люди, как и президент с одной, двумя судимостями.

Лидер БЮТ долго перечисляла грехи бело-голубых, а также критиковала тех, кто пока еще не вошел в комитет, чтобы спасать страну. Она пообещала, что Харьковские соглашения будут денонсированы, как только удастся вернуть патриотическую команду к власти, но пока события разворачиваются все дальше:

– У меня сейчас в руках есть пакет документов, ради которого мы собрались сегодня. Вот письмо, которое направил заместитель министра топлива и энергетики России министру Украины, цитирую оригинал: «Свидетельствую вам свое уважение и соответственно с договоренностью направляю подготовленный Минэнерго России проект соглашения между правительством РФ и правительством Украины о расширение стратегического сотрудничества в области энергетики. Примите, уважаемый наш министр, уверения в моем высоком к вам уважении». А дальше – проект, который готовился в Украине, на каждой странице унижает Украину и забирает по всем направлениям топливно-энергетического сектора наше имущество. Вот проект главного приложения к так называемому проекту этого соглашения. Первое.

Здесь Тимошенко пересказала суть документа.

Если такое соглашение будет подписано, то, по ее словам, мы пойдем с протянутой рукой.

– Подарили бы россияне хоть какое-то свое месторождение нефти и газа украинцам? – риторически спросила она. - Может, нам подарили хоть одну российскую гидроэлектростанцию или включили Украину в совместное предприятие? Нет, я в этих соглашениях не нашла ничего, что бы позволяло рассчитывать на умножение наших возможностей. Какие антиукраинские документы, выдаваемые за благо, инвестиции, совместную работу, они будут подписывать? Мы хотим послушать в парламенте, как нас обирают. Вчера их политики сказали, что никто не будет отчитываться, потому что это право президента подписывать то, что он хочет.

Юлия Владимировна опять обратилась к народу с вопросом, давал ли он Януковичу такое право? Все сказали, что нет.

– Завтра они начинают свой гнилой рабочий день с того, что будут докладывать, что будут подписывать 17 мая. Благодарю вас за эту победу. Если вас соберутся сотни и сотни тысяч, то Янукович уйдет в отставку, потому что они все вас боятся. Янукович сегодня как проникающая радиация: дома все стоят, а все живое погибает: язык, культура, порочатся наши герои и лидеры.

Дальше Тимошенко кинулась к народу целоваться, пожимать руки и говорить, как она всех любит. Народ в первых эшелонах просто визжал, так хотел целоваться с ней. Знаменитая революционерка баба Параска ради объятий с Тимошенко пришла даже на костылях.

– Не трогайте меня, – кричала со слезами баба Параска, – я стилько тут стояла, то хоть взглянуть на нее хочу.

– А отчего у вас перелом? – поинтересовалась я.

– Да я уже четыре месяца как переломленная. Ну так агитировала на выборах...

...Хоча митинг носил мирный характер, без столкновений не обошлось. После пылкой речи Тимошенко, митингующие хотели пройти по Грушевского, но многочисленные силовики встали на пути, выделив лишь один тротуар для них, по другую сторону стояли типа сторонники Януковича, отгороженные «Беркутом». Однако оппозиционеры прорывались, их возмутили такие действия милиции, им не оставалось ничего другого, как бить их зонтиками. Силовики, в свою очередь, тоже рвались применять к митингующим силу.

– Зека геть, – скандировали люди и объясняли юношам в форме, что они должны защищать Украину, а не «бандитскую власть».

Я поинтересовалась у протестующих, что бы они хотели сделать с Януковичом - ну так, гипотетически...

Но на мое удивление ничего плохого ему не пожелали. Например, дядя Иван сказал, что заплевал бы ему глаза, хотя это и не по-мужски.

– Нам бы хотелось, чтобы он поехал туда, на кого он работает, - сказали молодые мужчины, приехавшие с Ровенщины попутным транспортом, потому что их автобус отказался их везти. – Мы ему не хотим ничего плохого.

Пожелание, чтобы Янукович выехал в Россию или «вернулся на нары», звучало чаще всего. Физической расправы никто не желал.

Конечно, не обошлось без провокаций. К оппозиционерам кто-то запустил неуравновешенных женщин с иконами, которые бросались на людей, плевались и тыкали дули тем, кто кричал «Слава Украине».

О дальнейшем расписании митингов пообещали сообщить. Поэтому, как говорил, Лесь Подеревянский, «если вы не бараны, то готовьтесь, и пусть автобусы не будут вам помехой».

Оксана Климончук