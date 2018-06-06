Первомай в Украине: Back in the USSR? (фоторепортаж)

КИЕВ: Симоненко собирается оказывать давление на Януковича

Девушек-барабанщиц одели в желтые юбки и голубые блузы. Над этим нео-коммунистическим "креативом" реяли стяги более популярного в этой среде цвета. Во главе колонны, вслед за духовым оркестром, - Петр Симоненко, Адам Мартынюк, Василий Волга, Юрий Загородний и другие руководители левых сил.

На Площади к колонне левых присоединились представители Федерации профсоюзов.

««Мы до этого 1 Мая сами себе сделали подарок и отстранили оранжевых безумцев… И народ Украины будет жить по тем законам, какие мы с вами сами назначаем. Но победа над оранжевыми олигархами еще не означает, что народ сразу стал жить лучше. Следующий год нам нужно посвятить тому, чтобы, победив оранжевых, объединиться и жестко контролировать власть… Оказывать давление на власть в тех частях, чтобы она была последовательной, - чеканил Симоненко на митинге. - Власть должна действительно служить народу, а не олигархам и их прихвостням».

А затем, как и надлежит настоящим защитникам обездоленных, профсоюзы и левые одобрили первые шаги новой власти, заодно посочувствовав ей.

СЕВАСТОПОЛЬ: наибольшая «диковина» - государственные флаги в колонне Милиция утверждает, шо на демонстрацию вышло 10 тысяч людей. На лозунгах и транспарантах - «Требуем полной компенсации за перевозку льготных пассажиров», «Требуем вернуть трудящимся долги по зарплате» ( а долги там ого-го! - больше 20 миллионов гривен) , «Депутаты, сохраните в городе доступный, экологически чистый транспорт», «Нет - инфляции», «Русскому языку – статус государственного» (рядом с надписью - портрет Ленина на красном фоне).

Как передает корреспондент УНИАН, больше всего на площади Нахимова было флагов Партии регионов, СПУ, КПУ. Среди других было и несколько государственных флагов Украины, чего уже давно не было на таком мероприятии.

ЧЕРКАССЫ: правые пришли тоже

Все черкасские митинговальщики собирались на площади Богдана Хмельницкого. Колонны правых и левых сил стояли отдельно. Они прошли главной улицей города к Соборной площади, где когда-то стоял памятник Ленину. Первой этот маршрут прошла колонна левых. Следом за ней шли правые. Они скандировали "Зека прочь!" и "Бандера – наш герой!".

А на площади Тараса Шевченко УНП поставила четыре стенда с критикой действий правительства и Президента. Вдруг к стендам подбежали четверо парней, ухватили два из них и побежали...

ОДЕССА: с Лениным и Сталиным

Митинг, на который сошлось человек семьсот, проводили на Куликовом поле. Люди преклонных лет держали красные флаги, портреты коммунистических вождей Сталина и Ленина.

Выступая на митинге, первый секретарь Одесского обкома КПУ Евгений ЦАРЬКОВ критиковал «за антинародную политику» прежнюю «оранжевую» власть и заявил, что коммунисты инициируют создание в парламенте сразу двух специальных комиссий. Одна из них будет «расследовать преступления» экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, а вторая – будет искать виновников разграбления Черноморского морского пароходства.

ЛУГАНСК: «Ни пяди русской земли евроинтеграторам!» На митинг собралось около двух тысяч людей. К ним обратился народный депутат Спиридон Килинкаров. Он предложил участникам митинга требовать от власти проведения аудита деятельности Кабмина Тимошенко, а закончил свое выступление призывом: «Бандитам - тюрьмы!».

Как передает корреспондент УНИАН, митинг прошел под лозунгами «За право на труд и достойную жизнь!», «Нет росту цен, драконовским поборам, банковскому грабежу!», «Ни пяди русской земли евроинтеграторам!», «За союз с Россией и Беларусью, за русский язык, достойную жизнь!», «Хватит бомжевать на задворках Европы! Выживем вместе с Россией!», «Рабочим – винтовку, буржуям – бечевку!».

В резолюции митинга - полная поддержка власти.

СИМФЕРОПОЛЬ: «Зато у меня красивые глаза»

Первомайская демонстрация здесь самая массовая: по подсчетам милиции, в центре города собралось до тридцати тысяч горожан.

Коммунисты несли флаги советских республик, партийные флаги и транспаранты «Защитим свое право на русский язык!», «Требуем лишить Бандеру и Шухевича звания героев Украины!», «Неофашизм не пройдет!».

Колонна «регионалов» была самой многочисленной.

Представители партии «Союз» шли с флагами и транспарантами «Нет повышению тарифов ЖКХ», «Открыть пляжи - спасти курорт», сторонники общественно-политического движения «Российское единство» несли флаги организации и скандировали «Россия!».

В хвосте колонны шли молодые люди с абсурдными лозунгами, среди которых были: «К сожалению, эта фраза не прошла цензуру», «Абир абирвалг», «Активируй уголь», «Зато у меня красивые глаза», «Забери у меня плакат».

ЛЬВОВ: вместо демонстрации - маевка Львовские коммунисты отказались от проведения традиционных первомайских походов под партийной символикой и митинга возле Монумента Славы и отпраздновали митингом-маевкой в парке культуры им. Б.Хмельницкого.

С летней эстрады парка звучал «Интернационал» и пролетарские песни.

Подготовила Дарья Терещенко

Фото Николая Лазаренко и Андрея Любимова, УНИАН