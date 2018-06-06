Практическое пособие: как за дымовой завесой раздерибанить полмиллиарда гривен

Сегодня, открывая заседание правительства, Азаров угрожал своей предшественнице криминальным преследованием. Поистине: врагам – прокуратуру и закон, однопартийцам – бюджет-2010...

Это была самая лаконичная и кратчайшая презентация проекта бюджета в новейшей истории Украины. Аппарат Министерства финансов несколько дней готовил доклад своему министру и потратил несколько картриджей для цветных принтеров, чтобы распечатать тонны цветных слайдов (в своей любви к презентациям с использованием PowerPoint Федор Ярошенко превзойдет свою бывшую шефиню Тимошенко). Один из так и не использованных слайдов провозглашал: «Основой проекта бюджета Украины на 2010 год является система ценностей, определенная программой президента Украины».

Однако слайды, презентация и недельная работа аппарата Минфина утром 27 апреля пошла коту под хвост, поскольку министр в задымленном сессионном зале был вынужден скомкать свой доклад. Так же невыразительным был и содоклад самого непубличного председателя Бюджетного комитета ВР Николая Деркача, и немногие за дымовой завесой и стычками обратили внимание на квинтэссенцию выступления верного литвиновца – “рекомендовать проект бюджета-2010 к принятию с учетом предложений Бюджетного комитета”. С этим дополнением бюджет и был проголосован.

Предложения Бюджетного комитета, которые стали частью бюджета (текст, снятый из официального сайта парламента, читайте ниже), стоят того, чтобы с ними внимательно ознакомиться. Более того, в пособиях по парламентаризму они могут использоваться в качестве хрестоматийного материала для раздела «Парламентский лоббизм». Авторами проекта постановления ВР значатся Владимир Макеенко (тоже в свое время председатель Бюджетного комитета), Петр Мельник и другие.

Pet Projects – любимые бюджетные баловни На жаргоне американских законодателей pet project (pet – баловень, домашнее животное) означает их собственные лоббистские проекты, которыми они нашпиговывают законопроекты, прежде всего бюджетный. Притчей во языцех в Америке стали мост на Аляске, который ведет в никуда, и восьмиполосной хайвей в одном из штатов Среднего Запада, по которому в день проезжает несколько машин, поскольку военная база, к которой ведет эта дорога, закрылась.

Свои любимые бюджетные баловни есть и у наших депутатов, независимо от их фракционной принадлежности. Скажем, Петр Мельник, который уже неоднократно был народным депутатом, а в этот раз пополнил ряды избранников во время последнего передвижения в партийном списке Регионов, очень любит возглавляемый им много лет Национальный университет налоговой службы. На его сайте Петр Владимирович до сих пор значится полноценным ректором, хотя не сегодня – завтра станет, как и при своем прежнем нардепстве, почетным. Едва лишь получив мандат народного депутата этого созыва, Мельник сразу стал заместителем председателя Бюджетного комитета. И как раз успел к бюджетной трапезе. Вот что находим в тексте постановления, соавтором которого он является.

Дополнительное финансирование из бюджета-2010 выделяется на:

По коду 3507040 – «Подготовку кадров и повышение квалификации Национальным университетом государственной налоговой службы». На расходы развития по этой статье направляется 15 миллионов гривен.

По коду 3507020 – «Прикладные разработки в сфере налогообложения, финансового права и деятельности налоговой службы» – 8 миллионов гривен (не приходится сомневаться, что ведущей институцией в отрасли прикладных разработок в сфере налогообложения является именно Национальный университет налоговой службы, расположенный в Ирпене.

Географическое размещение этого заведения играет существенную роль, поскольку дальше постановление приказывает Минфину создать специальную бюджетную программу «субвенция из государственного бюджета областному бюджету Киевской области на социально-экономическое развитие, в том числе для городов Бучи, Ирпеня и Киево-С вятошинского района» (расходы развития) в сумме почти 85,2 млн. гривен. Вот так Ирпеню и соседней с ним Буче посчастливилось, что на ирпенской территории размещено такое ведущее заведение, а заведению, в свою очередь, посчастливилось с руководителем. Да и Киево-Святошинскому району что-то перепадет – как раз к местным выборам 2011 года, которые регионалы поклялись выиграть.

Пограничные войска, Украгролизинг и Верховная Рада

Конечно, наскоро деля деньги за дымовой завесой, депутаты не забыли и про самих себя. Верховная Рада построит для себя жилье (на расходы развития – дополнительные 14 млн. сверх тех 39 млн., которые уже были предусмотрены в проекте бюджета). Заложенных в бюджет 64 миллиона гривен на комфортный отдых в санаториях оказалось маловато, и депутаты прибавили еще три миллиона, как и два миллиона – себе на заграничные командировки, преимущественно в Брюссель и Страсбург. Это не учитывая 16 миллионов гривен на другие статьи расходов.

Из всех главных распорядителей средств больше всего посчастливилось во время голосования в последний момент за бюджет Национальной акционерной компании «Украгролизинг» и Государственной пограничной службе. Соответственно, сверх бюджетных назначений, предусмотренных законопроектом №6000, им было выделено 200 и 19 миллионов гривен. В придачу, Украгролизингу был сделан еще более царский подарок: эту компанию наделили правом распоряжаться целым рядом бюджетных программ – соответственно, лишив этого права Минагрополитики.

Зонтики не позволяли видеть, какие эмоции были на лице в Литвина, когда ведомства, возглавляемые его родней и однопартийцами, получали десятки, а то и сотни дополнительных миллионов из бюджета. Вы там бросайте себе яйцами...

Нескрываемо лоббистские предложения Бюджетного комитета Верховной Рады не заключают в себе ничего криминального и ничего нового. Украинский бюджет – то ли на на пяти страницах во времена Лазаренко или в двух фолиантах во времена Азарова – всегда был и продолжает быть кормушкой для допущенных к нему.

Вот только Азаров через десять минут после того, как его однопартийцы устроили междусобойчик по дележу дежурного полмиллиарда гривен (460 миллионов, если быть точным), читал лекцию о том, как дерибанило бюджет предыдущее правительство, охарактеризованное им «стаей». А на следующий день на заседании правительства – угрожал предшественнице криминальным преследованием.

Поистине: врагам – прокуратуру и закон, однопартийцам – бюджет-2010.

Станислав Голубенко

Проект

вноситься народними депутатами України – членами Комітету з питань бюджету Макеєнком В.В., Мельником П.В. та іншими

ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

Про прийняття проекту Закону України про Державний бюджет України на 2010 рік

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Прийняти за основу та в цілому як закон проект Закону України про Державний бюджет України на 2010 рік (реєстр. № 6000), поданий Кабінетом Міністрів України, з урахуванням таких змін:

1) у тексті законопроекту:

у пункті 1 статті 2 слова і цифри «пунктом 50 статті 6» замінити словами і цифрами «пунктом 50 статті 6 цього Закону»;

у пункті 13 статті 2 слово «законодавства» замінити словом «закону»;

у пункті 49 статті 2 текст у дужках викласти у такій редакції: «(крім надходжень з цього платежу у сумі, визначеній по спеціальному фонду державного бюджету у додатку № 1 до цього Закону)»;

текст пункту 25 статті 6 викласти у такій редакції «збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у сумі, визначеній по спеціальному фонду державного бюджету у додатку № 1 до цього Закону»;

частину першу статті 13 після слів «пов’язаних з підготовкою та проведенням чемпіонату» доповнити словами та цифрами «за зобов’язаннями Державної іпотечної установи на суму 2.000.000 тис. гривень»;

у статті 23 слова «Стабілізаційного фонду» замінити словами «спеціального фонду державного бюджету»;

у статті 25: у частині першій слово «її» виключити; у частині другій слова «державних облігацій України» та «доходи» замінити відповідно словами «облігацій внутрішньої державної позики» та «відповідні показники доходів державного бюджету»;

частину восьму статті 26 викласти у такій редакції: «Перерозподіл обсягів коштів між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, між субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам та додатковими дотаціями з державного бюджету місцевим бюджетам, а також таких трансфертів між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій у 2010 році здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України»;

у статті 31 після цифр «5001060» та «6151020» доповнити відповідно цифрами «6122060» та «6511020»;

у пункті 1 статті 33: цифри і слова «31 відсотка», «34 відсотка» та «35 відсотків» виключити; в абзаці третьому слова і цифри «пунктами 1, 2 та 3 статті 6 цього Закону» замінити словами і цифрами «пунктами 1, 2, 3 та 35 статті 6 цього Закону»;

у пункті 59 статті 33 слова і цифри «пунктом 5 статті 6 цього Закону» замінити словами і цифрами «пунктами 5 та 37 статті 6 цього Закону»;

пункт 2 статті 34 доповнити словами «для податку з доходів фізичних осіб»;

у частині першій статті 40 слова «вільних залишків» та «таких бюджетів» замінити словами «вільного залишку» та «такого бюджету», слово «соціально» виключити;

у частині другій статті 55 слова «подавати Міністерству фінансів України та Державному казначейству України» замінити словами «щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державному казначейству України»;

частину шосту статті 72 доповнити словами і цифрами «строком до 1 січня 2011 року»;

пункт 3 частини першої статті 74 після слів «проектів з ліквідації шахт» доповнити словами «фінансування програми реновації»;

пункт 10 частини першої статті 74 після слів «доступного житла» доповнити словами «та здійснення компенсації Державній іпотечній установі витрат з придбання квартир по забезпеченню житлом окремих категорій громадян»;

статтю 74 доповнити новою частиною такого змісту:

«Державному казначейству України щомісяця (не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним) подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України звіт про надходження коштів до Стабілізаційного фонду у розрізі джерел надходження та їх використання у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету та бюджетних програм»;

частину першу статті 75 після слів «надаватися кредити» доповнити словами «і безповоротна фінансова допомога», після слів «фінансові можливості вичерпані» доповнити словами «здійснюватися збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи»;

у статті 80 після слів «земельних ділянок» доповнити словами «несільськогосподарського призначення»;

пункт 7 Прикінцевих положень після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету»;

Прикінцеві положення доповнити пунктом 14 такого змісту:

«14. Використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього середовища здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України »;

2) збільшити видатки загального фонду проекту державного бюджету на 2010 рік:

за кодом 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» на 16.453,1 тис. гривень, у тому числі видатки споживання – на 2.397,1 тис. гривень, видатки розвитку – на 14.056 тис. гривень;

за кодом 0111040 «Візити народних депутатів України за кордон» видатки споживання на 2.000 тис. гривень;

за кодом 0111050 «Обслуговування діяльності Верховної Ради України» видатки споживання на 10.641 тис. гривень, з них комунальні послуги та енергоносії – на 2.627,3 тис. гривень, та видатки розвитку – на 44 тис. гривень;

за кодом 0111070 «Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України» видатки споживання на 3.616,2 тис. гривень;

за кодом 0111080 «Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення» видатки споживання на 3.510 тис. гривень;

за кодом 0411030 «Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України» на 3.500 тис. гривень, у тому числі видатки споживання – на 2.000 тис. гривень, з них комунальні послуги та енергоносії – на 2.000 тис. гривень, та видатки розвитку – на 1.500 тис. гривень;

за кодом 1202080 «Виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем» видатки розвитку на 7.800 тис. гривень;

за кодом 1801200 «Музейна справа та виставкова діяльність» видатки розвитку на 14.200 тис. гривень та передбачити рядок «в тому числі завершення археологічних досліджень та музеєфікації залишків фундаментів Десятинної церкви у місті Києві» – 14.200 тис. гривень»;

за кодом 2201010 «Керівництво та управління у сфері освіти і науки» видатки розвитку на 1.300 тис. гривень;

за кодом 2201020 видатки розвитку на 33.700 тис. гривень та назву бюджетної програми викласти у такій редакції «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах»;

назву бюджетної програми за кодом 2201040 викласти у такій редакції «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установах»;

за кодом 2201180 «Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти» видатки споживання на 558,8 тис. гривень;

за кодом 2801390 видатки розвитку на 200.000 тис. гривень та назву бюджетної програми викласти у такій редакції «Збільшення статутного фонду НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу»;

виділити Національну акціонерну компанію «Украгролізинг» головним розпорядником коштів державного бюджету за бюджетними програми (коди 2801390, 2801440, 2801470 і 2801490);

за кодом 3507020 «Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби» видатки розвитку на 8.000 тис. гривень;

за кодом 3507040 «Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби» видатки розвитку на 15.000 тис. гривень;

передбачити бюджетну програму за кодом 3511480 «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Калуша на соціально-економічний розвиток» (видатки розвитку) у сумі 30.000 тис. гривень;

передбачити бюджетну програму за кодом 3511490 «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області на соціально-економічний розвиток, у тому числі для міст Бучі, Ірпіня та Києво-Святошинського району» (видатки розвитку) у сумі 85.172,7 тис. гривень;

за кодом 5341020 «Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України» видатки споживання на 6.000 тис. гривень;

за кодом 5341030 «Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України» видатки споживання на 5.000 тис. гривень;

за кодом 5341800 «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об`єктів Державної прикордонної служби України» видатки розвитку на 8.000 тис. гривень;

за кодом 5991010 «Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини» на 773,1 тис. гривень, у тому числі видатки споживання – на 26,3 тис. гривень та видатки розвитку – на 746,9 тис. гривень;

за кодом 6651020 «Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» видатки розвитку на 5.000 тис. гривень;

визначити Державну службу автомобільних доріг України відповідальним виконавцем за бюджетною програмою «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення), задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» з кодом 6652020;

3) збільшити повернення кредитів по загальному фонду проекту державного бюджету на 2010 рік за кодом 3511630 «Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою» на 460.269 тис. гривень;

4) внести відповідні зміни до статті 1 та додатків до законопроекту з урахуванням вищенаведених змін показників проекту державного бюджету на 2010 рік.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН