Ткачук угрожает ”физическим уничтожением”, а у Бельского ”не все с головой”

Исполняющий обязанности директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Киев» Никита БЕЛЬСКИЙ утверждает, что отстраненный от должности директора Валерий ТКАЧУК дестабилизирует работу канала и угрожает ему физическим уничтожением. Об этом он сказал сегодня интервью корреспонденту УНИАН.

“Сегодня впервые на мой мобильный телефон позвонил гражданин ТКАЧУК и, нецензурно выражаясь, начал мне угрожать. В частности, он сказал: ”Тебе что мало одной аварии. Я тебя уничтожу физически”, - заявил Н.БЕЛЬСКИЙ.

Н.БЕЛЬСКИЙ напомнил, что 20 апреля попал в автомобильную аварию. “Фактически на пустой дороге на улице Грушевского в меня, грубо нарушив правила дорожного движения, врезался огромный джип. Раньше я не связывал эту аварию с тем, что происходит на канале – хотя не понимаю, как на пустой дороге можно было не заметить одну мою машину”, - отметил он.

“После сегодняшнего телефонного разговора у меня возникают сомнения относительно случайности произошедшей аварии. Возможно, это определенный элемент морального давления на меня как на человека, который выполняет обязанности директора телекомпании”, – добавил Н.БЕЛЬСКИЙ.

И.о. директора компании отметил, что является главой комиссии, которая проводит проверку финансовой деятельности компании. “За неделю работы комиссии уже найдены некоторые интересные факты – это правонарушения, которые связаны с использованием бюджетных средств”, - сообщил он.

В то же время Н.БЕЛЬСКИЙ отказался сообщить детали нарушений, сославшись на конфиденциальность этой информации.

По его словам, у него нет достаточно времени для проведения проверки, поскольку одновременно приходится стабилизировать работу телекомпании.

“В.ТКАЧУК попал в больницу, но, несмотря на это, он постоянно звонит сотрудникам телекомпании и дестабилизирует работу телекомпании. По моему мнению, есть определенное подстрекательство отдельных членов коллектива – вплоть до акций неповиновения”, - подчеркнул Н.БЕЛЬСКИЙ.

Он не исключил, что обратится в милицию, чтобы правоохранители объективно оценили реальность этих угроз.

В свою очередь, отстраненный от должности директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Киев» Валерий ТКАЧУК опровергает все обвинения исполняющего обязанности директора канала Никиты БЕЛЬСКОГО.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту УНИАН.

“Скорее всего, Н.БЕЛЬСКИЙ заболел – у него плохо с головой, ему нужно обязательно обратиться к врачу. Я с ним не разговаривал, потому что нахожусь в больнице. Это полная ложь – относительно угроз и всего прочего, а дестабилизировать работу канала, когда я нахожусь в больнице, я не могу, он (Н.БЕЛЬСКИЙ), наверное, просто меня боится”, - сказал В.ТКАЧУК.

Он также опроверг свою причастность к аварии, в которую попал Н.БЕЛЬСКИЙ.

“Ему опять же нужно обратиться к врачу. Наверное, он вчера перебрал – он любит немножко выпить – наверное, перебрал и с похмелья такое несет”, - отметил он.

“У человека, наверное, не все в порядке с психикой. Я рекомендовал бы ему обратиться к врачу, а не в УНИАН”, - отметил В.ТКАЧУК.

Он также отметил, что ни одна проверка не может выявить финансовых нарушений за время его руководства каналом.

“Этого не может быть, потому что не может быть”, - сказал В.ТКАЧУК.

Он отметил, что Н.БЕЛЬСКИЙ был его первым заместителем и имел такое же право подписи под финансовыми документами, как и он.

Он подчеркнул, что поэтому, по юридическим канонам, Н.БЕЛЬСКИЙ вообще не имеет право проводить такую проверку. “Что его подпись в банке, что моя, одинаково проходит, поэтому если и были какие-то нарушения, то, очевидно, он их делал – возможно, он подписывал документы, о которых я не знал”, - сказал он.

В.ТКАЧУК убежден, что подобные утверждения может сделать только независимый аудит или Контрольно-ревизионное управление в городе Киеве. Он отметил, что последнюю проверку КРУ завершило в феврале, и в соответствующем акте не указаны никакие нарушения.

Отвечая на вопрос, “почему он назначил такого заместителя”, В.ТКАЧУК сказал: “Вы знаете – это моя ошибка – ошибаются люди, кто работает. В жизни всякое бывает. У Иисуса Христа тоже были ученики, и все его предавали. К большому сожалению, есть такие люди, которых называют иудами”.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, согласно которому директор ТРК «Киев» В.ТКАЧУК отстранен от должности и назначено проведение служебного расследования.

На период отсутствия В.ТКАЧУКА исполнение его обязанностей возложено на первого заместителя директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Киев» Н.БЕЛЬСКОГО.

В тот же день В.ТКАЧУК с гипертоническим кризом был госпитализирован в реанимационное отделение Киевского НИИ кардиологии им. академика Стражеско.