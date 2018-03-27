Ющенки, Януковичи, Черновецкие: сыновья и дочери в новой власти

Явление, традиционное для Российской империи – Советского Союза под названием кумовство, в современной Украине в моде. Немалая часть народных избранников – от районных советов до парламента - попала на депутатскую скамью не только за собственные заслуги. Среди них полно близких и дальних родственников чиновников, бизнесменов, губернаторов разного ранга и категории.

Проследить семейно-политические связи по всей Украине – дело не одного дня. Представляем лишь несколько имен, всплывшие после выборов в списках депутатов Советов разных уровней.

ВЕРХОВНАЯ РАДА: ЯНУКОВИЧИ, ЮЩЕНКИ, ЩЕРБАНИ...

Самым молодым народным депутатом называют Виктора Януковича-младшего (Партия регионов). Он, с учетом “харизмы” своего отца, просто не мог не попасть в ряды депутатов. Виктору Викторовичу 25 лет. Официально он - председатель Всеукраинской молодежной общественной организации "Союз молодежи регионов Украины”. Его земляки рассказывают, что сын бывшего губернатора держит немало торговых центров и владеет другим бизнесом. Недаром журнал "Публичные люди" назвал парня одним из самых выгодных женихов. Младший Янукович увлекается не только политикой. Говорят, что в его гараже стоят Chevrolet Suburban (около $68 тысяч), Audi A6 ($35 тыс.), Hummer H2 (не менее $80 тысяч), Jeep Wrangler и Jeep Cherokee (свыше $30 тысяч каждый).

Его одногодок - Евгений Суслов (БЮТ), сын бизнесмена Ивана Суслова, в свое время создавшего ООО "Агропромышленная корпорация "Сквира” в одноименном городе Киевской области. Эту корпорацию сравнивали с ахметовской СКМ (только местного масштаба): фирма контролирует практически весь районный бизнес - от маслозавода до охотничих угодий. Чтобы объехать поля Суслова, нужно преодолеть около трехсот километров, общая их площадь превышает 13 тыс. га. Евгений в 16 лет создал собственное частное предприятие, в 19 стал директором сахарного завода, а с 20 – успел побывать в должности городского председателя Сквиры, став самым молодым мэром Европы. Председательствуя в родном городе, отличился определенными успехами и тем, что часть семейных средств вложил в городской бюджет. Характерно, что, до прохода в ВР по спискам БЮТ, он уже побывал в рядах молодежной СДПУ(о). Когда их покинул, вся семья фермеров попала в немилость к прежней власти (а именно – под пресс экс-губернатора Засухи). Семья Сусловых смогла сберечь свой бизнес, занимается усыновлением детей-сирот, которых сейчас больше двух десятков.

Старший брат Президента – Петр Ющенко (“Наша Украина”), которым первого не раз попрекали, конечно, опять будет заседать в парламенте, в отличие от своего сына (то есть племянника Президента) - заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Ярослава. Тот в Верховную Раду не попал, заняв в списке непроходное место.

Еще один сын – уже из противоположного лагеря – экс-губернатора Сумщины Владимира Щербаня, 32-летний Артем Щербань (Партия регионов). Его отец, объявленный в международный розыск, до сих пор находится в США. Артема, который работает генеральным директором закрытого акционерного общества "Гефест”, обвиняли в сбыте контрольных пакетов акций предприятий, прежде контролируемых семьей. Говоривали, что младший Щербань уже имел на руках “зеленую карту”, дававшую возможность присоединиться к родителям в Майами. Но с получением другой “карты” – депутатского мандата, у него отпадает необходимость прятаться от украинских стражей порядка.

В Верховную Раду также попал 30-летний сын председателя Нацсовета по телевидению и радиовещанию Виталия Шевченко Андрей (БЮТ). Ему повезло больше, чем отцу, который доверился непроходному блоку Костенко-Плюща. Андрей – тележурналист, работал на “5 канале“, читал лекции по журналистскому мастерству и руководил Национальной телекомпанией Украины.

На год старше его Юрий Павленко (“Наша Украина”), родственник (уточнение - кум) семьи Ющенко. Он же - министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Павленко придется определяться – получить мандат или оставить при себе министерский портфель.

КИЕВСОВЕТ: ЧЕРНОВЕЦКИЕ, ЧЕРЕПЫ, БЫСТРУШКИНЫ... Во всех смыслах тут, бесспорно, передовые позиции держит семья Черновецких со всеми родственниками, друзьями и коллегами.

Сын мэра Степан Черновецкий в свои 27 лет успел “прославиться” не только должностью старшего вице-президента АКБ "Правэкс-банк". Ему уже ставили в вину причастность к делам “Элита-Центра” ввиду знакомства с основателем этой криминальной структуры Александром Волконским. Еще раньше появлялась информация о реабилитации Степана в ОАЭ от наркотической зависимости. Говорят, именно из-за этого Леонид Черновецкий решил открыть в Киеве реабилитационный центр для наркоманов.

29-летний шурин Степана Черновецкого, зять мэра Вячеслав Супруненко прошел в Киевсовет по спискам блока имени своего тестя. Директор юридической фирмы "Правозащитник”, он уже имеет депутатский опыт работы в Киевсовете. Он тоже был причастен к скандалам с недвижимостью вместе со своим родным братом – Александром Супруненко, 35 лет, директором юридического центра "Эквитас”, который тоже стал депутатом. По тому же списку. Имя младшего брата звучало во время скандала вокруг книжного магазина “Сяйво” в центре столицы и ЗАО «Книга». Он вроде бы очень хотел купить помещение магазина, и его обвиняли в том, что он избил адвоката компании «Корпоративные технологии» Ивана Гранцева и отобрал документы «Книги» в борьбе за это предприятие.

“Золотой” молодежи в Киевсовете – детей известных политиков и чиновников – хватает.

Например, Олесь Довгий – 26-летний сын Станислава Довгого, народного депутата, члена фракции Партии промышленников и предпринимателей, экс-председателя Госкомитета связи и информатизации Украины.

Олесь дослужился до поста директора по вопросам развития Международного центра перспективных исследований (вероятно, не без вмешательства отца, который входит в наблюдательный совет центра), подсобрал деньжат, чтобы подарить пресловутый дорогой мобильник (как сообщалось в прессе) Vertu Андрею Ющенко, из-за которого Президенту досталась головная боль.

Еще один ребенок - Александр Богатырев, 28 лет, сын лидера парламентской фракции Регионов Раисы Богатыревой, которому повезло больше, чем его брату-близнецу. Последний, Игорь, тоже собирался в Киевсовет, но его подвел Блок Литвина, в списке которого он значился. Александр, хоть и живет в Киеве, числится директором донецкой фармацевтической компании «Синбиас Фарма».

Имеет шансы стать киевским депутатом сын “регионала” Владимира Рыбака тоже “регионал” Александр Рыбак. Молодой директор ТОВ «Маяк-25» получит мандат в случае, если его однопартиец Василий Горбаль предпочтет мандат депутата ВР.

Среди депутатов Киевсовета значится заместитель директора ОАО "Укртелеком” Сергей Череп, 1974 года рождения. Сын Валерия Черепа, возглавлявшего Минсельхозстрой УССР, Украгрострой УССР, Совет Украгропромстроя, Министерство транспорта Украины. В свое время его кандидатура рассматривалась на должность главы правительства. До прошлого года Череп-старший возглавлял Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике Украины.

У сына заместителя министра АПК Виктора Пабата - 32-летнего Александра Пабата - больше регалий, чем у отца. Он - бывий и нынешний депутат Киевсовета, президент СОО «Гражданский актив Киева», член правления благотворительного фонда «Рідна оселя», начальник отдела рекламы и строительства банка «Финансы и Кредит», по совместительству – сотрудник ЗАО «Финансы и Кредит Риэлти», по совместительству – сотрудник ЗАО "Инициатор», заместитель председателя Святошинской райадминистрации Киева.

Как и Янукович-младший, завидный жених (если судить по содержанию личного гаража):

Пабат, имея две спортивные модели – MASERATI Spider и SUBARU Impreza, инициировал создание общественной организации «Стритрейсинг». На упомянутых автомобилях вместе с единомышленниками устраивает гонки по городу. Колонны “модных” машин, гонявшие с оранжевыми флагами зимой 2004, были как раз из «Стритрейсинга» с младшим Пабатом во главе.

Ярослав Быструшкин удался в отца - начальника Главного столичного управления культуры и искусств Александра Быструшкина. Кандидату наук, искусствоведу, заместителю директора ГККЗП "Киевконцерт", президенту Международного молодежного фестиваля “Чайка” и президенту футбольного клуба “Троещина” в марте исполнилось 29 лет.

Еще немного фамилий.

Владимир Семинога, 34 года. Брат нардепа Анатолия Семиноги (БЮТ). Председатель Киевской организации ВГО "Украинский союз предпринимателей и деловых людей”.

Петр Онопенко - 48-летний брат парламентария и вечного кандидата на должность главы Верховного суда Василия Онопенко. Советник председателя Службы безопасности Украины.

Еще один родственник Василия Онопенко – 40-летний зять Евгений Корнийчук. Старший преподаватель Дипломатической академии при МИД Украины.

Дважды “экс”-родственник 39-летний Павел Гречковский. Сын экс-первого заместителя председателя Высшего хозяйственного суда, экс-шурин депутата-"нашеукраинца" Николая Мартыненко. Юрист концерна «Хортица», директор СП «Киев-Хортица».

ДОНЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ: ЩЕРБАНИ, БЛИЗНЮКИ, ДЕЙЧИ...

Здесь появляется еще один Щербань – Руслан, 29-летний сын погибшего нардепа Евгения Щербаня.

Политолог, преподаватель социальных дисциплин, Щербань-сын, как и отец, занялся бизнесом: он - коммерческий директор ООО «Донецкое производственное объединение «Центр». Этот бизнес он получил в наследство от отца. Кроме того, Руслан возглавляет областной благотворительный фонд им. Евгения Щербаня и наблюдательный совет Акционерного банка «Капитал». Также значится в списках Хаммер-центра, членами которого, в частности, являются Микола Вересень, Таисия Повалий вместе с мужем Лихутой, Александр Пономарев и др.

Вместе с отцом в областной совет попал Сергей Близнюк, сын заместителя председателя Донецкого областного совета. Правда, отец прошел еще и в Верховную Раду по спискам Партии регионов. Близнюку-младшему 35 лет, он живет в Краматорске, работает заместителем директора ОАО «Энергомашспецсталь». Как и отец, шел по спискам “Регионов”.

Мандат того же совета получил его соратник и земляк, сын экс-председателя Верховной Рады Крыма Бориса Дейча Владимир Дейч, 38 лет. Горный инженер, гендиректор ЗАО «Подшипниксбыт». Отец - депутат Верховной Рады (Партия регионов).

ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ: КИВАЛОВЫ, КРУКИ...

30-летняя Кивалова Татьяна Сергеевна (член Партии регионов) ни кто иная, как дочь бывшего председателя ЦИК и новоизбранного депутата ВР от “Регионов”) скандального Сергея Кивалова. Она значится как директор ЧП «Юридическая фирма «ТСК». В свое время она отказалась принимать участие в довыборах в парламент (уже когда ее отец «прославился»). После снятия своей кандидатуры с гонок объяснила такое решение «спекуляциями вокруг фамилии Кивалова, в частности «грязью», выливаемой на ее отца».

“Стало больше Круков в Одессе...”, - сказал кто-то на первой сессии Одесского горсовета, когда среди других депутатов представили 28-летнего директора ООО “Украинская национальная транспортная компания” Юрия Крука. Его фамилия в Одессе хорошо известна: отец Юрий Крок – депутат Верховной Рады (БЮТ), брат – бывший заместитель Одесского городского председателя, в настоящее время заместитель министра экологии.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ: ЛАЗАРЕНКО, ЛАЗАРЕНКО, ЛАЗАРЕНКО... Почти вся семья Лазаренко – отец Павел, его сын – Александр и брат Иван – стали депутатами городского совета. Все – по линии партии “Громада”. Возможно, когда-нибудь глава семьи, бывший глава украинского правительства, сможет даже принять участие в работе Совета. Пока он, как известно в США.

ПЕЧЕРСКИЙ РАЙСОВЕТ КИЕВА: СУЩЕНКО, ЕМЕЦ, БОРИСОВ... Печерск в Киеве - особая территория, поскольку здесь разместились высшие ветви власти. Несколько фамилий из местного райсовета сделают картину всеукраинской семейственности и кумовства ярче:

Сергей Сущенко, кум председателя Печерской РГА Анатолия Коваленко. Давний его заместитель.

Леонид Емец, сын погибшего народного депутата Александра Емца. 25 лет, заместитель директора ООО "Аудиторская фирма "Энергопромэксперт”.

Дмитрий Борисов, сын заместителя председателя КГГА Валерия Борисова, начальника главного управления экономики и инвестиций Киевской госадминистрации. Возраст – тоже 25 лет.