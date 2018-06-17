Презентация Соболева не уступила презентации Азарова

“Наша команда будет исповедовать проукраинскую политику, защищать независимость, язык, культуру”... “Наше правительство – новой европейской модели, правительство Януковича – из представителей олигархии...”

Ну все устроилось наконец, все на месте. Имею в виду – оппозиция на месте. А то уже переживать начала. День после назначения правительства Януковича Тимошенко молчит, два – молчит, три – молчит. Здесь столько всего в новой власти происходит, такие события “пропадают”, грех не проехаться по ним оппозиционным словом... (Мы же не принимаем всерьез все эти законодательные инициативы нунсовца Николая Мартыненко о том, что он будет себе отдельным оппозиционером, не с БЮТ, потому что хочет осуществлять свою оппозиционность “в полном объеме”). Уже вчера, на пятый день, лидер оппозиции вышла на прессу, но не с критикой, а с коротким заявлением об объединении оппозиционных парламентских сил, формировании оппозиционного правительства, и сегодня представила главу этого правительства народного депутата Украины Сергея Соболева.

Представление состоялось в Верховной Раде, на третьем этаже, где обычно проходят заседания фракции БЮТ.

Сергей Соболев – это именно то, что нужно Юлии Тимошенко. Отличник и умница. Тимошенко отметила, что у него два образования, он знает английский и участвовал в самых громких антикоррупционных парламентских расследованиях. Особо подчеркнула его “компетентность и нравственность, чего очень не хватает украинской политике”. Он давний член партии «Реформы и Порядок», в прошлом советник Ющенко периода его премьерства и представитель Ющенко в парламенте периода его президентства. На досрочных выборах вместе с другими ПРП-стами прошел в парламент по списку БЮТ. Что важно для Тимошенко, он, даже будучи публичным лицом, не будет перетягивать на себя одеяло популярности. То есть, слушая оппозиционного премьера, никто не будет забывать, кто настоящая Прима оппозиции, которая пока еще находится за стенами парламента. Следует сказать, что интерес к теневому правительству, при всем неудачном опыте подобных кабинетов в Украине, собрал десятки журналистов. Некоторые из них пришли с заседания действующего Кабинета и весело обсуждали, как Николай Азаров винил Тимошенко в том, что она не починила премьерский автомобиль.

“Власть Януковича – не надолго, это недоразумение...”

Тимошенко и Соболев пришли с небольшим опозданием, досогласовывали позиции, объяснили они позже.

– Сергей Владиславович, почему вы задержались, неужели на портфели в теневом кабинете такой же конкурс, как и на действующий? – поинтересовалась я.

– Почти, – вежливо ответил Соболев. – Мы отложили представление правительства, поскольку ждем решения фракции “Нашо Украины – Народной самообороны” о вхождении в оппозицию.

Первой начала выступление Юлия Тимошенко. Основная часть ее речи была посвящена сравнению действующего и оппозиционного правительства.

– Если правительство Януковича похоже на совдеповское правительство, в которое входит больше тридцати министров, в котором все распределены по отраслям, мы сформировали наше правительство по европейской модели. В нем будет существенное снижение числа министерств, это будет шестнадцать министров – всего. И больше их в действительности не нужно, – объяснила лидер оппозиции.

- Когда они говорят, что будут разделять власть и бизнес, – это обман. Потому что это консолидированный теневой бизнес нашего государства. Правительство Азарова – правительство прошлого. Там представлен кучмизм в “лучшем” виде. И мы предложим наше правительство, которое идет путем будущего. Это будет аналитический центр, который будет рассматривать инициативы. Первое, что сделает наше правительство, – продолжит работу над законом о принципах внутренней и внешней политики. За все время такой закон (новый. – Авт.) не был принят.

На самом деле, в оппозиционном правительстве нетрудно разделять власть и бизнес. Предприниматели предпочитают быть в действующем кабинете.

Тимошенко сказала, что исключены министерства ЖКХ, промышленности, транспорта и связи, вместо них будет Министерство экономики и инфраструктуры – так, как в любом современном европейском обществе. Пообещала продолжить принятие тех законопроектов, которые были внесены еще когда она была при власти.

– Власть Януковича – ненадолго, это недоразумение кончится. Тем более что власть сформирована незаконным путем, – пообещала лидер оппозиции, прибавив, что оппозиционное правительство будет отслеживать каждый шаг Януковича и Азарова.

Судя по всему, запланированное на апреля принятие бюджета для Азарова также будет небезоблачным.

– Мы будем отслеживать те социальные стандарты, которые планирует правительство Азарова, – заявила Тимошенко. – И не допустим того, что сейчас планирует правительство Азарова, – уравнять в пенсионном обеспечении, в выплате заработных плат бюджетникам, когда независимо от стажа и средней заработной платы, все представители бюджета и пенсионеры будут уравнены без тарификации. Они хотят вернуть уравниловку по всем направлениям расходов.

Азаров взял тактику валить все на Тимошенко

Потом выступил Сергей Соболев. Он заверил, что непопулярные шаги оппозиция критиковать не будет. Так как “страна беременная реформами”. Но сказал, что они сделают все возможное, чтобы реформы не ударили по простым гражданам, когда владельцы крупных предприятий будут выводить государственные средства в оффшоры. Пообещал привлекать к работе людей, которые никогда не работали в правительстве, но могут составить основу для функционирования экспертных советов.

Заключительное слово сказала Тимошенко. Она не очень остро критиковала новую власть, пыталась демонстрировать интеллектуальное преимущество своего премьера над действующим. Подчеркивала законность своего правительства, по сравннению с незаконным методом формирования коалиции. Свой профессионализм и свой патриотизм (“Наша команда исповедовала и будет исповедовать проукраинскую политику, которая будет защищать независимость, язык, культуру”), свою европейскость (“В отличие от правительства Януковича”). “Наше правительство – правительство новой европейской модели, правительство Януковича – правительство представителей олигархии, – сказала Тимошенко. – Отличия между действующим и теневым правительством мы будем видеть ежедневно”.

После представления Соболева Юлия Тимошенко ушла, а новый оппозиционный премьер еще полчаса отвечал на вопросы журналистов.

– Сергей Владиславович, ваши законопроекты не пройдут даже первое чтение. Или они должны выполнять только презентационную роль? – спросила я.

– Наши законопроекты – это альтернатива. Общество должно видеть, что тем решениям, которые принимает Янукович, есть альтернатива. Они нужны и нам, как наши наработки на будущее, и обществу.

– Если фракция НУ–НС не примет решение о присоединении к вам, то оппозиция де-юре будет сформирована на основе одной фракции?

– Мы не формируем оппозицию тушками. Она есть и сформирована на основе нашей фракции. Но депутаты других фракций должны иметь возможность сотрудничать с партиями на другой основе. Отдельные депутаты из этой фракции войдут в оппозиционное правительство. Также существует координационный совет оппозиции. Если фракция НУ–НС примет решение о присоединении к нам, то это будет межфракционное объединение.

- Министры будут отчитываться?

– Да, обязательно.

Соболев критиковал первые решения Азарова по АПК, говоря, что помощь селу должна быть, несомненно. Изящно отражал обвинения действующего премьера о “долге государства 93%”, говоря о звездном часе господина Азарова, желающего показать долги, которые вдруг под его руководством начнут исчезать, и цитируя при этом Международный валютный фонд и Всемирный банк. И охотно ответил на вопрос о кабминовском автомобиле Тимошенко, который якобы она оставила Азарову сломанным.

– Мне это странно слышать. Тимошенко не пользовалась государственным автомобилем премьер-министра, на котором когда-то ездили то ли Азаров, то ли Янукович. Тимошенко всегда пользуется автомобилем, который ей предоставляет партия. Так же она не пользуется государственной дачей. Не удивлюсь, если Азаров скажет, что у него свет на даче отключили из-за Тимошенко. Хотя нет, он эту дачу уже приватизировал, она уже не государственная. Азаров и его команда валят все на предшественника...

...Юлия Владимировна ухитряется сделать событие из того, что раньше событием не было. Я заметила, что журналисты выспрашивают, кто будет членом теневого кабинета с таким же рвением, с каким выясняли неделю назад, кто будет членом действующего правительства, по пять раз переспрашивая, когда будет первое заседание.

Хочется верить, что она сможет стать предохранителем от тех процессов, которые всех нас пугают, – свертывания свобод, закрытости власти и уничтожения свободы слова.

Кстати, о свободе слова... О ее перспективе можно судить по тому, что из сказанного лидером оппозиции появится на телеканалах.

Маша Мищенко