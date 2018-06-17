Кампания против Табачника: студенты отправили министра на свалку истории

“Мужчина из группы поддержки Табачника сказал, что на панели мне заплатят больше, чем здесь и назвал меня “проституткой”... “Мы собрались, чтобы воздать должное Табачнику как борцу против фашизации страны”...

“АнтиТабачная” волна докатилась до Киева. После акций во Львове, Луцке и Тернополе украинские студенты пришли под стены Министерства образования и науки требовать отставки Дмитрия Табачника с должности министра. Одновременно у главного образовательного учреждения собрались и так сказать “почитатели Табачника”.

На ступенях министерства студенты показывают театрализованное представление. “Главные роли” исполняют: “министр Табачник”, “отличница” и “мажор”.

Вступительная кампания-2011. Девушка-отличница приносит “Табачнику” три сертификата ВНО по 200 баллов и говорит, что хочет поступить в университет. Он рвет их. После этого к нему подходит “мажор” с пачками двухсотенных купюр. “Табачник” их берет, но “попадается на взятке”, за что его “карают” митингующие: ему надевают на голову пакет и отправляют на “свалку истории”.

– Назначение Табачника – это плевок в лицо украинским студентам, – считает один из координаторов “АнтиТабачной кампании” Сергей Пархоменко. – Он хочет отменить ВНО и вернуть коррупцию в вузы. Мы, украинские студенты, общественные организации, просто небезразличные граждане Киева объединились в “АнтиТабачную” кампанию, цель которой – снять Табачника с должности министра.

Держа в руках плакаты с надписями: “Не покоримся украинофобу Табачнику”, “Умрем, министром быть не дадим!” и афористичной на сегодня фразой Бориса Колесникова “Табачник – дешевый клоун и казнокрад”, – несколько сот студентов громко скандируют: “Табачник геть!”

По словам организаторов, “АнтиТабачную” кампанию уже поддержали в десятках украинских городов, в том числе и в Восточном регионе: Донецке, Мариуполе и других.

Общественные организации Донецка тоже выступили с требованием отставки Табачника.

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит обратился к общественности с призывом высказаться публично против Дмитрия Табачника: “Его (Табачника) высказывание наподобие «галичане – это лакеи, едва научившиеся мыть руки», которые «практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане», как и о «борьбе между римско-католическо-галицким и российско-православным этносами», якобы развернувшейся на территории Украины, вызывают удивление, поскольку они принадлежат доктору исторических наук. Такая позиция нетерпимости к любой нации или национальной культуре характеризуется как ксенофобия. В этом же случае речь идет о ненависти к украинцам и украинской культуре со стороны министра, который отвечает за государственную политику в образовательной отрасли. Такой министр не может садиться за стол переговоров с министрами цивилизованных государств, не может отвечать за науку и образование нашей страны”, – пишет Квит.

В то же время ректоры Харькова стали в поддержку нового руководства. Харьковские педагоги знают Табачника как “высокоинтеллектуального опытного руководителя, принципиального человека с высокими моральными качествами, который способен решить неотложные проблемы реформирования образовательной отрасли, – передавали СМИ обращения этих ректоров (без указания их фамилий). – А потому расцениваем попытки его дискредитации как необоснованные и опасные, как угрозу втягивания студенческой молодежи в политические конфликты, что недопустимо”.

В противовес “антиТабачной” кампании у здания МОН разворачивается и акция “поддержки министра”, которая не анонсировалась, но о ней явно было известно новому руководству Минобразования. Поскольку к зданию МОН еще до начала митинга прибыло несколько десятков милиционеров.

“Студенты вне политики”, “Министр, наведи порядок в образовании!”, “Они не хотят Табачника, а разве мы хотели Вакарчука?” – с такими плакатами стояли немногие сторонники новоназначенного министра, держа в руках “бело-синюю” регионовскую символику.

– Мы собрались, чтобы воздать должное Дмитрию Владимировичу Табачнику как борцу против фашизации нашей страны, – выкрикивает через громкоговоритель сторонник нового руководства, пытаясь перекричать соседний лагерь “антиТабачников”.

– Мы хотим поддержать назначение Табачника как профессионала, – рассказывает атаман Верного казачества Алексей Селиванов. – Мы считаем, что каждый человек имеет право общаться, получать образование, сдавать экзамены всех уровней на русском и украинском языках. Нас не устраивает курс бывшего министра на педалирование национальных интересов. Табачник снимет националистическую насыщенность в образовании.

– “Табачник геть! Взяточник геть! На свалку вора!” – активно скандируют студенты.

В дверях министерства появляется заместитель министра образования и науки Петр Куликов (он находился на этом посту еще при Вакарчуке и с приходом Табачника не стал писать заявление на увольнение, как сделали его коллеги). Куликов заявил, что повода для акций нет, ведь Табачник еще не издал ни одного приказа.

– Эти акции – это неправильно. Студент должен учиться, а не стоять под министерством и выполнять чьи-то задания, – заметил Куликов.

Вдруг мимо меня пробегает заплаканная девушка и что-то шепчет парню, потом они вместе выходят из толпы. Там она указывает ему на молодого мужчину – представителя лагеря “поддержки Табачника”. Через мгновение завязывается драка, но стражи порядка сразу разнимают студентов, втроем хватают “зачинщика” и быстро ведут его к своему уазику.

– Я студент. Андрийко Руслан. Тот, из Партии регионов, оскорбил девушку, назвал ее “проституткой”, – пытается объяснить парень, но милиция его не слышит.

– За что вы задерживаете? – спрашиваю у стражей порядка, не видя, чтобы задерживали “бойца” из противоположного лагеря.

– За нарушение общественного порядка, статья 173, – после длительной паузы наконец ответил один из милиционеров, закрывая двери воронка.

Девушка стоит рядом с заплаканными глазами и книжкой Табачника в руках “Фашизм в Украине: угроза или реальность?”

– Мужчина из группы поддержки Табачника сказал, что на панели мне заплатят больше, чем здесь. И назвал меня “проституткой”, – рассказывает третьекурсница КНЭУ Кристина. – Хотя здесь мне абсолютно никто никаких денег не платит. Я пришла сюда отстаивать собственные интересы. Я против Табачника, украинофоба, человека, который в своей книжке пишет что украинцы, – это какая-то гнилая раса, которая не должна существовать.

По словам товарища задержанного, тоже студента КНЭУ, Владимира Небийрака, Руслан сначала попросил обидчика, чтобы тот извинился, но, услышав в ответ ругательство, решил “тряхнуть” его. За что и был задержан.

– Вы пришли в поддержку Табачника или против? – интересуюсь у кучки ребят-студентов.

– Мы пришли посмотреть, – стесняются они.

– Я не знаю, кто такой Табачник. Я за 40 гривен сюда пришел, – с улыбкой отвечает один из студентов.

– А кто платил?

– Не знаю, – и парень исчезает в толпе.

Сзади слышно фразу: “Так мы за Табачника? Блин, а я кричал “Табачник геть!”

А вот второкурсник Киевского национального университета имени Т.Шевченко Антон хоть как-то аргументировал свою поддержку Табачника.

– Нужно, чтобы человек что-то сделал, а затем делать какие-то выводы. А Табачник только пришел, и его выгоняют.

Я решила поинтересоваться, кого видят студенты на должности министра образования, если Табачник в итоге освободит это кресло.

– Наша акция не ставит целью кого-то пролоббировать, – заверяет Пархоменко. – Мы ни в коем случае не призываем вернуть прежнего министра Вакарчука или Николаенко. Нужен профессионал, компромиссный для всей Украины.

Сам Табачник расценивает студенческие протесты против его назначения признаком демократичности общества.

– За три дня деятельности в Министерстве образования еще не было принято ни одно решения, которое бы противоречило Конституции или законам. Таких решений и не будет. А рассматривать публикации трех-четырехлетней давности как обвинение в политической деятельности – это абсолютный маккартизм, охота на ведьм, – считает он.

Отвечая на вопрос, не собирается ли он в отставку, Табачник сказал: “От лживых обвинений и анализа моих политических выступлений как научного работника я не собираюсь делать выводы, касающиеся профессиональной деятельности”.

А вот команда Януковича не прочь избавиться от одиозного министра.

– Несмотря на то, что Дмитрий Табачник специалист, что он – интеллектуал, его антиукраинские высказывания вызывают раздражение у значительной части общества. Он мог бы сказать: «Поскольку я стал яблоком раздора, я должен уйти». И это было бы честно, и пошло бы на пользу нашей команде, и он бы вырос в глазах общества благодаря такому шагу, – сказала в интервью заместитель главы Администрации президента Анна Герман.

Однако, по словам Герман, она убеждена, что Табачник такого не сделает.

Но студенты обещают “биться до конца”, пока нового министра не снимут. Поэтому акции протеста, забастовки и бойкоты будут длиться.

Анна Ященко