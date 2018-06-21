Тимошенко отправили в оппозицию

Азаров был во многом прав, но чем он и его команда лучше?.. Мартыненко смотрел эфир с Давидом Жванией... Литвин верит, что сумеет избежать «лавров» Мороза…

Сегодня Кабинет Тимошенко двумя сотнями сорока тремя голосами отправили в отставку.

У регионов - именины сердца. После трех недель мучительных поисков наконец были найдены голоса для отставки правительства. Но результаты голосования, хоть и преподнесли неприятные сюрпризы БЮТ (семеро бютовцев проголосовали за отставку своего премьера), но были в целом прогнозируемы. И показательными в том смысле, что отставку не удалось бы продавить - не подсоби голосами фракция коммунистов.

КПУ голосовала за недоверие в полном составе…

Сегодня впервые подумала, что в партийной системе выборов есть польза. Если при мажоритарке депутаты, исходя из политической конъюнктуры, перебегали по фракциям туда-сюда без особых имиджевых потерь (типа «мой округ не возражает»), то сегодня самому разухабистому бизнесмену, имеющему политическую амбицию, не все равно, запишут его в предатели или нет.

Думаю, лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко вчера вечером смотрел по телевизору эфир с Давидом Жванией. Напомню, что там этот знатный самооборонец заявлял, что проголосует за отставку Тимошенко, и вовсю пытался убедить зрителей и самого себя, что он готов вступить в переговоры с Партией регионов о новой коалиции, потому что его избиратель должен знать: испробованы все способы наведения порядка в стране, даже путем такой коалиции. Хотя всем понятно, что избиратель НУ-НС не поставил бы на одном гектаре свой биотуалет с правительством Януковича. Во всяком случае, пока не поставил бы. Слабость аргументации Жвании впечатляла. Не исключено, что она впечатлила и лидера фракции Николая Мартыненко.

Вчера во второй половине дня Вера Ульянченко, лидер «Нашей Украины» и няня экс-президента Виктора Ющенко, собирала депутатов от НУ, убеждала голосовать за отставку Тимошенко. Представители фракции, в том числе и группы «За Украину» туда ходили, но аргументам Веры Ивановны не вняли. Сегодня утром на заседании фракции НУ-НС, на которой, как и на последних трех ее заседаниях, не было кворума, куда снова демонстративно не пришла группа Вячеслава Кириленко и куда с недавних пор после двухгодичного перерыва стала ходить группа Балоги, - Мартыненко заявил, что лично он ради консолидации фракции за отставку голосовать не будет. После того, как высказались представители депутатских групп, Николай Мартыненко сказал, что не пойдет против решения фракции. Как я уже сказала, имидж и хотя бы вынужденная верность партнеров на сегодня в цене у избирателей.

Полуторачасовое обсуждение «регионалами» итогов деятельности кабинета Тимошенко было объективным и скучным. Все то, что Николай Азаров говорил о Юлии Владимировне, мы не так давно выслушивали на всех предвыборных эфирах. И сами понимаете, возразить ему трудно. Все правильно он говорит, и о глубине падения экономики, и об отсутствии инфраструктурных проектов, и о бессовестном использовании денег резервного фонда для своего пиара. Ну, для меня было сюрпризом, что деньги на празднование двадцатилетия фермерского движения Кабинет брал из стабилизационного фонда.

Вопросы однопартийцев Азарову, по идее, были призваны оттенить финансовый «гений» выступающего. Вопросы были приблизительно такие: а скажите, Николай Янович, если бы Тимошенко услышала и вняла вашему предупреждению о кризисе, могло ли быть по-другому? О, да. А ведь правда, что все художества Тимошенко тянут на пожизненное заключение (спрашивал Василий Хара). О, да… Ну и в таком роде…

На самом деле Азаров был во многом прав, и, давая оценки, чувствовалось, он искренне волнуется. Но возникает закономерный вопрос: а чем вы и ваша команда лучше?

Чем лучше ваш коллега Михаил Папиев, который в прошлом году, в кризис, пытался создать аналог тендерной палаты и стянуть у державы 200 миллиардов гривен?

Или вот, например, чем лучше Юрий Бойко? Лоббист «РосУкрЭнерго», который готовит концепцию газотранспортного консорциума… И офис этого самого консорциума должен будет находится в пресловутом швейцарском кантоне Цуг… Наверное, хочет спасти бюджет от переизбытка налогов. Спасибо, конечно, что президент в Брюсселе расстарался, снять визы в Европу за год пообещал. Визы хорошо, но лучше бы он европейские газовые директивы пообещал реализовать. Оно - так надежнее для страны.

Поэтому забрать у Тимошенко кабинет всем хочется… Но, как правильно заметил в своем выступлении «заукраинец» Вячеслав Кириленко, зачем менять шило на мыло? Анатолий Гриценко развил эту мысль, сказав, что намного честнее было бы пойти на досрочные выборы, и пусть победители и формируют новое большинство и новый Кабинет…

Появившаяся позже в зале Тимошенко добавила подробностей. Она сказала, что уже в первые дни президентства Януковича у государства отобрали титановую отрасль и отдали Фирташу. Сказала, что у НАКа отобрали месторождение «Сахалинское» и передали ближайшему окружению Януковича. Она не стала выбирать отпущенные ей сорок пять минут. Сказала, что все равно ее вопросы никого ни в чем не убедят, это момент истины, где определяются те, кто за Украину или против нее.

И депутаты определились… Семь бютовцев и пятнадцать нашеукраинцев - это с группой Балоги, с Плющом, УНП и Жванией. Учитывая былые масштабы предательств, не такая уж болезненная для Тимошенко цифра.

Любопытно, что Владимир Литвин, чья фракция проголосовала полностью, лично от голосования воздержался… Постеснялся. Он все еще верит, что сумеет избежать «лавров» Мороза.

…Не так быстро все идет, как обещали «Регионы». Они заявляли, что через пару дней после второго тура грядет и отставка Кабмин, и смерть коалиции, и новое большинство. Увы. Понадобилось три недели только для объявления недоверия правительству.

После этого решения выступила Вера Ивановна - таки хочет Виктор Андреевичбыть премьером от нового большинства. Хочет…

Хоть бы подождал, пока новый президент из Москвы вернется, чтобы понять, не стыдно ли ему хотеть в премьеры при таком главе государства. Сам Виктор Ющенко отдыхает где-то. Ну, это у него всегда так. «Я не хотел, но люди висунули». Интересно, ему сказали, что Черновецкий уже не член Высшего совета юстиции (Янукович отменил указ Ющенко о назначении мэра в ВСЮ)?

В общем, по образному выражению Тимошенко, Яценюк и Ющенко скребутся в двери президент.

Что дальше? По идее – новое большинство под нового президента. Первая возможность ее создать – «покупать депутатов» для нового большинства тушками, то есть на основе индивидуального членства. Это – незаконно, но наши политики неоднократно проявляли способности адаптировать законодательство под политический момент. Вторая возможность: преломить нунсовцев. (Хотя не знаю, что должно стать ценой этому?) Последние три недели с ними ничего не выходило.

Третий вариант – выборы. И не надо истерики, что страна этого не переживет. У власть предержащих столько возможностей угробить страну, что парламентские выборы - далеко не главная угроза.

Маша Мищенко