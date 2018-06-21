Тимошенко отправили в оппозицию
Азаров был во многом прав, но чем он и его команда лучше?.. Мартыненко смотрел эфир с Давидом Жванией... Литвин верит, что сумеет избежать «лавров» Мороза…
Азаров был во многом прав, но чем он и его команда лучше?.. Мартыненко смотрел эфир с Давидом Жванией... Литвин верит, что сумеет избежать «лавров» Мороза…
У регионов - именины сердца. После трех недель мучительных поисков наконец были найдены голоса для отставки правительства. Но результаты голосования, хоть и преподнесли неприятные сюрпризы БЮТ (семеро бютовцев проголосовали за отставку своего премьера), но были в целом прогнозируемы. И показательными в том смысле, что отставку не удалось бы продавить - не подсоби голосами фракция коммунистов.
КПУ голосовала за недоверие в полном составе…
Сегодня впервые подумала, что в партийной системе выборов есть польза. Если при мажоритарке депутаты, исходя из политической конъюнктуры, перебегали по фракциям туда-сюда без особых имиджевых потерь (типа «мой округ не возражает»), то сегодня самому разухабистому бизнесмену, имеющему политическую амбицию, не все равно, запишут его в предатели или нет.
|Давид Жвания
|Николай Мартыненко
Полуторачасовое обсуждение «регионалами» итогов деятельности кабинета Тимошенко было объективным и скучным. Все то, что Николай Азаров говорил о Юлии Владимировне, мы не так давно выслушивали на всех предвыборных эфирах. И сами понимаете, возразить ему трудно. Все правильно он говорит, и о глубине падения экономики, и об отсутствии инфраструктурных проектов, и о бессовестном использовании денег резервного фонда для своего пиара. Ну, для меня было сюрпризом, что деньги на празднование двадцатилетия фермерского движения Кабинет брал из стабилизационного фонда.
|Николай Азаров
На самом деле Азаров был во многом прав, и, давая оценки, чувствовалось, он искренне волнуется. Но возникает закономерный вопрос: а чем вы и ваша команда лучше?
Чем лучше ваш коллега Михаил Папиев, который в прошлом году, в кризис, пытался создать аналог тендерной палаты и стянуть у державы 200 миллиардов гривен?
Или вот, например, чем лучше Юрий Бойко? Лоббист «РосУкрЭнерго», который готовит концепцию газотранспортного консорциума… И офис этого самого консорциума должен будет находится в пресловутом швейцарском кантоне Цуг… Наверное, хочет спасти бюджет от переизбытка налогов. Спасибо, конечно, что президент в Брюсселе расстарался, снять визы в Европу за год пообещал. Визы хорошо, но лучше бы он европейские газовые директивы пообещал реализовать. Оно - так надежнее для страны.
Поэтому забрать у Тимошенко кабинет всем хочется… Но, как правильно заметил в своем выступлении «заукраинец» Вячеслав Кириленко, зачем менять шило на мыло? Анатолий Гриценко развил эту мысль, сказав, что намного честнее было бы пойти на досрочные выборы, и пусть победители и формируют новое большинство и новый Кабинет…
Появившаяся позже в зале Тимошенко добавила подробностей. Она сказала, что уже в первые дни президентства Януковича у государства отобрали титановую отрасль и отдали Фирташу. Сказала, что у НАКа отобрали месторождение «Сахалинское» и передали ближайшему окружению Януковича. Она не стала выбирать отпущенные ей сорок пять минут. Сказала, что все равно ее вопросы никого ни в чем не убедят, это момент истины, где определяются те, кто за Украину или против нее.
И депутаты определились… Семь бютовцев и пятнадцать нашеукраинцев - это с группой Балоги, с Плющом, УНП и Жванией. Учитывая былые масштабы предательств, не такая уж болезненная для Тимошенко цифра.
|Владимир Литвин
…Не так быстро все идет, как обещали «Регионы». Они заявляли, что через пару дней после второго тура грядет и отставка Кабмин, и смерть коалиции, и новое большинство. Увы. Понадобилось три недели только для объявления недоверия правительству.
После этого решения выступила Вера Ивановна - таки хочет Виктор Андреевичбыть премьером от нового большинства. Хочет…
Хоть бы подождал, пока новый президент из Москвы вернется, чтобы понять, не стыдно ли ему хотеть в премьеры при таком главе государства. Сам Виктор Ющенко отдыхает где-то. Ну, это у него всегда так. «Я не хотел, но люди висунули». Интересно, ему сказали, что Черновецкий уже не член Высшего совета юстиции (Янукович отменил указ Ющенко о назначении мэра в ВСЮ)?
В общем, по образному выражению Тимошенко, Яценюк и Ющенко скребутся в двери президент.
Что дальше? По идее – новое большинство под нового президента. Первая возможность ее создать – «покупать депутатов» для нового большинства тушками, то есть на основе индивидуального членства. Это – незаконно, но наши политики неоднократно проявляли способности адаптировать законодательство под политический момент. Вторая возможность: преломить нунсовцев. (Хотя не знаю, что должно стать ценой этому?) Последние три недели с ними ничего не выходило.
Третий вариант – выборы. И не надо истерики, что страна этого не переживет. У власть предержащих столько возможностей угробить страну, что парламентские выборы - далеко не главная угроза.
Маша Мищенко