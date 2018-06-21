Почему Путин и Медведев проигнорировали инаугурацию Януковича

Российское руководство в лице президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина не прибыли на вчерашнюю инаугурацию новоизбранного президента Украины Виктора Януковича, отправив из Москвы официальною делегацию во главе с председателем Госдумы Борисом Грызловым. Почему Путин и Медведев проигнорировали вступление в должность Януковича, который демонстрировал свои пророссийские взгляды, мы спросили у российских и украинских экспертов.

Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии (Россия):

ОБА ПРЕДПОЧЛИ БЫ ВИДЕТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ТИМОШЕНКО

На самом деле, вопреки распространенной мифологии, ни Путин, ни Медведев не поддерживали Януковича на президентских выборах. Они предпочли бы видеть президентом Юлию Тимошенко. По трем причинам.

Первая. Сегодня в Кремле Янукович считается слабым и непоследовательным политиком, в нем было два этапа разочарований. Первый этап – 2004 год, когда, по мнению кремлевских руководителей, он отдал президентский пост, который был у него в кармане, без боя. Второй – 2007 год, когда точно так же, безо всяких юридических оснований Янукович пошел на досрочные парламентские выборы, которые фактически проиграл, и потерял власть. Собственно, для Кремля Янукович никогда не был особо “своим”. Он был выдвинут в 2004 году теми людьми, которым Кремль абсолютно доверял в вопросах украинской политики, и, в первую очередь, Виктором Медведчуком, который был и остается для Кремля основным экспертом по Украине и украинской политике и который является близким другом и Путина и Медведева. Это откладывает отпечаток на их взаимоотношения и на влияние Медведчука на украинскую политику Кремля.

Вторая причина состоит в том, что уже два года назад Путин договорился с Тимошенко по бизнесу, что для него самое главное в жизни. А приход Януковича потребует хотя бы частичного пересмотра достигнутых договоренностей. Ясно, что в команде Януковича есть люди, которые хотят вернуться на газовый рынок в качестве игроков. Один из этих людей стал вчера руководителем Администрации президента (Сергей Левочкин. – Авт.). Едва ли они оставят все, как было. Конечно, они захотят что-то поменять, а любые изменения – это новая головная боль, которой сегодня ни Газпром, ни Кремль, ни Путин не хотели бы.

Причина номер три состоит в том, что в случае победы Юлии Тимошенко, вся власть в Украине консолидировалась бы в одних руках, Тимошенко стала бы фактически и президентом, и премьер-министром одновременно. Ведь если бы премьером стал Турчинов, фактически его полномочия были бы в руках президента. А для Кремля очень удобно договариваться с режимами, где за все отвечает и принимает все решения один человек. А сейчас Москве приходится выстраивать отношения с несколькими политическими силами, что болезненно и неудобно.

По этим трем причинам Кремль так симпатизировал Тимошенко. Никакой активной поддержки, разумеется, не было. Но они держали за Тимошенко кулаки. И здесь вновь была важна роль Медведчука, который на протяжении последних четырех лет являлся основным лоббистом и адвокатом Юлии Тимошенко в Москве. И если Тимошенко подружилась с российскими лидерами, если она стала их бизнес-партнером, то не в последнюю очередь благодаря Виктору Медведчуку.

Кремль без восторга воспринял победу Януковича, что и проявилось в уровне делегации. Все это не осталось непонятым и незамеченным командой Януковича. И, мне кажется, не случайно в его инаугурационной речи появилась фраза, которая звучала как откровенный вызов главе российской делегации Борису Грызлову: “Парламент – место для дискуссии”. (Грызлов известен фразой: “Парламент – это не место для дискуссии”).

Сейчас Кремль будет ждать формирования нового правительства. Юлия Тимошенко посылает сигнал, что, возможно, ей удастся удержаться на посту премьера, и поэтому не нужно торопиться что-либо менять во взаимоотношениях с украинской исполнительной властью. Тот же Медведчук (которого Кремль предложил неофициально Януковичу назначить основным коммуникатором между Россией и Украиной), в свою очередь, посылает Кремлю сигнал о том, что, возможно, будет создана большая коалиция между ПР и БЮТ, и поэтому тоже не надо торопиться принимать новые решения.

Так или иначе, Кремль ждет, пока станет окончательно ясна конфигурация нового парламентского большинства и состав нового правительства Украины. Если Виктору Януковичу удастся сформировать свое правительство, а Юлия Тимошенко уйдет в оппозицию, то волей-неволей Кремль будет работать с новым правительством и Януковичем и принимать во внимание позицию нового украинского президента. Если Тимошенко удастся зацепиться за власть, она по-прежнему останется для Кремля основным контрагентом, а Янукович будет на периферии кремлевского внимания.

Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии:

ДЛЯ ЯНУКОВИЧА ДОСТАТОЧНО БЫЛО КИРИЛЛА

Медведев не приезжал на инаугурацию и к другим президентам за все время пребывания на должности. И Путин также. Это традиция. Скорее, было бы удивительно, если бы они приехали. Это во-первых.

Во-вторых, приехал патриарх Кирилл. Два больших гостя из Москвы – это слишком для Януковича. Достаточно одного.

Ни одно первое лицо Большой двадцатки не приехало, почему должен был приезжать Медведев? Из США приехало даже не третье лицо, а пятое…

Что касается первого визита Януковича в Брюссель... Это хорошо известный человек для российских руководителей. С ним у них старые добрые отношения. Есть договоренность в первую декаду марта побывать в Москве, а на 1 марта предложили приехать в Брюссель, зачем ломать график, отказываться или просить аудиенции у Кремля раньше марта?

Янукович был избран в основном голосами Востока и Юга Украины. Но, так или иначе, ему хочется быть президентом всей Украины. И он понимает, что единственный путь – дать понять Западу и Центру страны, которые голосовали за Тимошенко, что он не смотрит в одну сторону. Поехать сначала в Брюссель – это дополнительный элемент продвижения на запад Украины.

Игорь Чубайс, доктор философских наук, директор Центра по изучению России (РФ):

РОССИЯ ГОТОВИТ ПРАЗДНОВАНИЕ ПОБЕДЫ С БИЛ-БОРДАМИ СТАЛИНА

Отношения испорчены столь основательно, что в один момент их не поправить. Я считаю, что конфликт между Россией и Украиной был в основном из-за действий российского руководства. Но ссоры так легко не проходят, и за допущенные ошибки приходится платить. Отсюда и такое поведение Кремля.

Российская делегация во главе с Грызловым показательна – нет присутствия российского руководства на высшем уровне. Хотя все наблюдатели, европейские и стран СНГ, подтвердили, что выборы в Украине были образцовые. Легитимность президента не вызывает сомнений. И такая огромная соседняя страна, как Россия, могла быть представлена на более высоком уровне.

Визит в Брюссель направлен не столько на сам Брюссель, сколько на то, чтобы избиратели Тимошенко как-то успокоились, чтобы работать на консенсус и согласие в украинском обществе. С точки зрения политической тактики и стратегии, это вполне можно понять.

Можно допустить, что в обозримом будущем отношения будут улучшаться. Хотя это только один из сценариев. Потому что России удалось поссориться почти со всеми соседями. Я бы очень хотел, чтобы удалось восстановить отношения с Украиной. Хотелось бы, чтобы многое из того, что делал Виктор Ющенко, было продолжено. В частности, было заявлено, что готовится суд над советской системой, над сталинщиной, международный трибунал типа Нюрнбергского процесса. Я как гражданин России могу сказать, что это было бы очень важным политическим шагом, если бы Виктор Янукович поддержал эту акцию, это было бы очищением и для Украины, и для России, и для всех, кто переболел этой тяжелейшей страшной болезнью, от которой мы не так быстро сможем оправиться. Прощание со сталинщиной произошло в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии и т.д. И эти страны уже являются членами ЕС, они более успешные.

А у нас в канун юбилея Победы объявлено, что в Москве будет такая чудовищная акция, как вывешивание бил-бордов с портретами Сталина. Самая страшная спекуляция, которая только может быть – это спекуляция на Победе. Заслугу Победы миллионов людей (россиян, украинцев, представителей других национальностей) приписывать Сталину – это просто политический цинизм, это неприемлемо.

Сергей Михеев, заместитель директора Центра политических технологий (РФ):

ЯНУКОВИЧА ПРИГЛАШАЛИ В МОСКВУ, А ОН ЕДЕТ В БРЮССЕЛЬ

Во–первых, у кремлевского руководства было много дел в России. А во вторых, Янукович сказал, что первый визит будет в Брюссель, а не в Москву, хотя его приглашали в Москву.

Я бы не стал придавать всем этим символам слишком большое значение. Как известно, президент Ющенко свой первый визит нанес в Москву, однако к потеплению отношений это в итоге не привело…

С приходом Януковича из российско-украинских отношений уйдет чрезмерная идеологизация. Просто потому что, если бы даже Янукович и хотел что-то идеологизировать, то не смог бы, это не его конек. Идеологии станет меньше, станет меньше выяснений исторических подробностей: что было первым – курица или яйцо, кто во всем виноват и кто кому навредил. Эти вопросы уйдут, и отношения станут более спокойными, а значит, более прагматичными и деловыми.

Несмотря на то, что Путин и Медведев не приехали, у Москвы открываются новые возможности. Потому что с Ющенко последние несколько лет Кремль был не готов общаться. Теперь Москва открыта для более конструктивного партнерства.

Сергей Соболев, народный депутат (БЮТ):

ПРИ ЯНУКОВИЧЕ СНОВА БУДУТ ПРОКЛАДКИ В ВИДЕ РОСУКРЭНЕРГО

Я думаю, что Путин и Медведев делегировали на эту инаугурацию Кирилла. Присягу на верность генерал-губернатор принимал именно в Киево-Печерской Лавре, что является беспрецедентным. Я бы еще мог понять, если бы настоятель Украинской православной церкви Московского патриархата отслужил этот молебен, а когда это делает представитель другой страны… Представительство Путина и Медведева было обеспечено, только в другой форме.

К сожалению, российско-украинские отношения при президенте Януковиче будут выстраиваться так же, как это было во время его премьерства. Снова будут “прокладки” в виде «РосУкрЭнерго» и других структур, которые в швейцарских кантонах или на островах Мен будут откладывать достижения взаимных расчетов. Думаю, многое будет зависеть от того, останется ли Тимошенко премьером. Если да, то российско-украинские отношения и дальше будут равноправными и взаимовыгодными.

Борис Тарасюк, министр иностранных дел Украины в 1998– 2000, 2005–2006 гг., народный депутат (НУ–НС):

ЯНУКОВИЧ ПЫТАЕТСЯ УБЕДИТЬ МОСКВУ, ЧТО ОН СВОЙ В ДОСКУ

Протокол в международных отношениях – это политика жестов. В данном случае, очевидно, это жест, который показывает отношение руководства России к новоизбранному президенту. Возможно, это связано с тем, что первый визит Янукович решил совершить не в Москву, как там ожидали, а в Брюссель. 5 лет назад свой первый визит в качестве президента Ющенко, на удивление всем, совершил именно в Москву.

Это беспринципное появление и наставничество российского патриарха новоизбранного Президента Украины я вообще не могу понять.

И предыдущая деятельность Януковича, и деятельность в качестве лидера оппозиции, и первые шаги свидетельствуют о том, что он пытается убедить Москву, что он “свой в доску”: и по Черноморскому флоту, и по признанию Абхазии и Южной Осетии, и по Газотранспортному консорциуму, и русскому языку как второму государственном, и ЕЭП, давно призабытому в России.

Это будет идти вразрез со стратегией на наше членство в ЕС, тем более в НАТО. Очевидно, нас ждут сложные времена. Хотя ЕС свой шаг навстречу Украине сделал, утвердив вчерашнюю резолюцию. Теперь ожидаются определенные шаги со стороны Януковича. Что он будет говорить в оправдание по поводу внесенных его депутатами в Верховную Раду законопроектов про денонсацию Договора про реадмиссию, безвизового режима, я не представляю.

Оксана Охримчук, журналист (Москва – Киев):

ЯНУКОВИЧ ОБРЕЧЕН ЛИБО СТАТЬ ОЧЕРЕДНЫМ «АНТИРОССИЙСКИМ» ПОЛИТИКОМ, ЛИБО ПОТЕРЯТЬ ВЛАСТЬ

Вся эта интрига с визитом Медведева (Путина) началась еще до инаугурации. Президент России в какой-то странной манере выразил свою готовность поздравлять украинского коллегу, обставив свой возможный визит какими-то условиями. Что то вроде того: если у вас будет хорошая погода и не будет никаких провокаций (?), то поздравлю лично, если нет – пришлю кого-то помельче. Ну это просто хамство – как такое еще назвать?

За этой позой, конечно же, читается отношение Медведева к новоизбранному президенту страны, являющейся стратегическим партнером России.

Если бы он или Путин нарисовались в Киеве, то это означало бы, что напряженностям в двухсторонних отношениях пришел конец, что проблем больше не будет и что по сути - Россия становится в один ряд с Украиной, то есть начинает строить демократическое общество (допускать развитие партий, политическую конкуренцию, свободу слова и т.д.). А этого не может быть в принципе.

Конечно же, для московской пары самым лучшим вариантом президенства в Украине был бы Ющенко. Политически на него можно было гнать что угодно, а двусторонний бизнес тем временем строился независимо от него. Теперь же придется разрываться между проявлениями любви к «пророссийскому» Януковичу и необходимостью поддерживать в Украине образ внешнего врага.

У януковичей, конечно же, эти выходки Медведева вызвали определенное раздражение. Отсюда и откровенно издевательская фраза украинского президента в его инаугурационной речи, адресованная только российскому руководству (в Украине ее не поняли) о роли парламента. А также его намерение посетить сначала Брюссель, а потом Москву. Этот финт Януковича, кстати, выгоден и Кремлю, ведь россияне должны видеть, что в каждом хохле, независимо от его обещаний – сидит Мазепа. И в меру сил не любить ихнее мазепинское государство с его попытками построить демократию и защищать гражданские свободы.

Янукович обречен либо стать очередным «антироссийским», в понимании Москвы, политиком, либо потерять власть.

Опрашивала Анна Ященко