Резолюция Европарламента: Европа не хочет еще одной Беларуси?

Когда Янукович заявил о курсе, противоположном европейскому, Европа увидела, что Украина может начать двигаться в обратную сторону. И заявила, что мы сможем подать заявку на членство...

Сегодня Европейский парламент проголосовал резолюцию относительно Украины, в которой, в частности, есть пункт о возможности Киева обратиться за членством в Европейском Союзе.

Европарламент обратился в Совет ЕС с предложением разработки дорожной карты для Украины и поставил промежуточную цель – отменить денежные визовые собрания.

Случайно ли украинский вопрос всплыл в Европарламенте именно в день инаугурации президента? Почему европарламентарии вдруг вспомнили об Украине? Эти вопросы мы адресовали отечественным и европейским экспертам.

Аркадий Мошес, директор российской программы Финского института международных отношений:

ЭТО СИГНАЛ УКРАИНЕ, ЧТО ЕЕ НЕ ЗАБЫЛИ

То, что резолюция Европарламента была принята именно в день инаугурации, конечно, неслучайно. Такие вещи не бывают совпадением. Европарламент традиционно внимательно наблюдает за тем, что происходит на Востоке Европы и традиционно больше, чем другие европейские структуры, интересуется происходящим в России, Украине, Беларуси.

Они пытаются смотреть на событии в гуманитарном измерении: что означает то или иное событие для людей, а не для дипломатов, бюрократии. Эта резолюция отражает имеющийся в Европарламенте интерес и понимание, что с изменением политической ситуации в Украине именно сейчас есть риск бюрократизации европейской политики относительно вашей страны и выхолащивания ее содержания.

С одной стороны, такая резолюция это – ответ на внутренние европейские процессы. Она, в первую очередь, адресована брюссельской бюрократии. Это попытка напомнить другим институтам Евросоюза (менее всего – Еврокомиссии, а в большей степени Европейскому совету и его Секретариату), что Европа тоже ответствена за то, что происходит на ее восточной границе. Попытка напомнить, что перспективу поэтапной интеграции для Украины никто не отменял и что она выгодна Европейскому Союзу.

С другой стороны, резолюция – сигнал Украине, что ее не забыли. Значения резолюции не нужно преувеличивать, но приуменьшать тоже не следует.

Екатерина Вольчук, заместитель директора Центра российской и восточноевропейской политики, университет Бирменгема (Великобритания):

ЕВРОПА НАРУШИЛА ТИШИНУ ВОКРУГ УКРАИНЫ

Некоторые политики в европейских структурах понимают, что был шанс на европеизацию Украины после Оранжевой революции, и этот шанс потерян. Потому, когда к власти приходит Виктор Янукович, европейские политики считают, что в Украине следует поддержать ее европейские стремления.

Резолюция Европарламента служит свидетельством того, что нет единства в структурах Евросоюза относительно Украины, но Европарламент напоминает вашей стране о реальности европейского будущего. Эта резолюция призвана послать сигнал европейским структурам, особенно Совету Европы об Украине. И это очень важно в европейских институтах – нарушить тишину вокруг Украины. Членство в ЕС - это длинный путь, но сегодняшняя резолюция - шаг в направлении ЕС.

Александр Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества:

ЕС ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕТ ПОДХОДЫ К УКРАИНЕ

Настоящий документ достаточно пестр, неравнозначен, он сделан из кусков пяти разных проектов и разных фракций. Соответственно, его пункты очень не равнозначны.

Одна часть касается общей оценки политической ситуации в Украине после выборов, другая - перечисляет договоренности, которые уже существуют между Украиной и ЕС. Некоторые фрагменты очень напоминают декларации саммитов Украина - ЕС, которые уже принимались.

В то же время на одной из всех семи страниц настоящего документа содержится пункт чрезвычайного веса - в первый раз в официальных документах ЕС. Это пункт B на второй странице. Согласно этому пункту, Украина как европейское государство в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС “может подавать заявку на членство в ЕС как любое европейское государство, которое придерживается принципов свободы, демократии и уважения к правам человека и фундаментальным свободам и верховенству права”.

Это чисто политическая фраза. И она может трактоваться нами как начало переосмысления ЕС стратегического подхода к перспективам интеграции Украины. Раньше ни в одном официальном документе ЕС не было прямого указания на формальное право подачи Украиной заявки на членство в ЕС. Максимально, на что был в состоянии Европарламент, это в январе 2005 года общими фразами продекларировать необходимость открытия европейской перспективы для Украины.

На сегодня впервые видим абсолютную правовую юридическую формулировку, которая не оставляет никакой возможности двойного толкования. Этим четко проявлена политическая воля относительно изменения стратегического курса ЕС в направлении перспективы вступления Украины.

Визовому режиму посвящен 9-й пункт декларации. Он тоже достаточно конструктивен. Все действующие соглашения об упрощении оформления виз должны быть пересмотрены с учетом долгосрочных целей, то есть отмені визового режима. И, что важно, Европарламент призывает Совет ЕС предоставить Еврокомиссии мандат на пересмотр соглашения об упрощении визового режима и начать работу над дорожной картой относительно безвизового режима с Украиной.

Позавчера польская сторона активно предлагала эту дорожную карту для Украины. Но тут пока нет единого мнения среди членов ЕС. Некоторые страны, такие, как Франция, Испания или Германия, сторонники более осторожного подхода. Все признают, что в перспективе будет безвизовый режим с Украиной, но не хотят спешить с предоставлением этой дорожной карты. Потому что это достаточно быстрый инструмент. Если его предоставляют, то страна, как показывает опыт той же Сербии или Македонии, буквально за 1,5-2 года может получить безвизовый режим. Дорожная карта как раз содержит перечень тех заданий, которые страна должна решить, чтобы получить безвизовый режим.

Если эта установка действительно будет выполнена Советом ЕС, это откроет путь к безвизовому режиму уже не в очень далекой перспективе.

Прежний проект этой резолюции обсуждался еще две недели назад. Вносились альтернативные резолюции, потом формировался консолидированный вариант, который сегодня проголосовали. Определенный символизм в том, что ее проголосовали в день инаугурации, есть, но я заверяю, что Европарламент не приурочивает своих решений к таким явлениям, как инаугурации. Это решение мотивировано не столько фигурой нового президента и его заявлениями, сколько признанием того, что Украина сохраняет свой демократический путь и что она успешно прошла избирательную кампанию. И сам этот факт, безотносительно к фигуре победителя, побуждает к каким-то действиям, реакциям. Если Украина подтверждает свой демократический путь, то перед ней должны открываться и новые возможности в вопросах евроинтеграции.

Григорий Перепелица, доктор политических наук, профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченка:

ЕВРОПУ ИСПУГАЛА ПЕРСПЕКТИВА ИМЕТЬ ЕЩЕ ОДНУ БЕЛАРУСЬ

Не раз страна настаивала на такой перспективе. Это при том, что такая перспектива является отдаленной. Об этом шла речь и в новом соглашении об ассоциации. Но ЕС упрямо стоял на своем. И сегодня, очевидно, такое внимание к Украине – это попытка наверстать потерянное.

Раньше инициативу в основном проявляла Украина. У Европейского Союза было одно желание – чтобы только Украина не просила членства.

А теперь ситуация выглядит так: когда Янукович фактически заявил о курсе, противоположном европейскому, потому что Таможенный союз абсолютно исключает установление зоны свободной торговли с ЕС, а ЕЭП является российским интеграционным проектом в противовес, так сказать, Евросоюзу, Европа увидела, что Украина реально может двинуться в обратную сторону. А Украина – это не просто какая-то страна на далеком континенте, а сосед ЕС, причем 47-миллионный. Очевидно, перспектива для Украины быть Беларусью-2 в известной степени напугала ЕС.

Речь идет об отдаленной перспективе членства Украины в ЕС, чтобы был хоть какой-то свет в конце тоннеля и чтобы мы все же смотрели в сторону Европы, а не России.

Анна Ященко, Маша Мищенко