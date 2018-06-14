Как будет работать Президент, которого избрало меньшинство?

Как будет работать Президент, которого избрало меньшинство?

17:32, 12 февраля 2010
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Януковичи – как бурбоны, которые пришли к власти после падения Наполеона: ничему не научились... Западные регионы его не полюбят, Центр будет относиться с подозрением, Восток может отвернуться...

Официально имя следующего Президента Украины еще не объявлено. Однако Виктор Янукович уже активно принимает поздравления как из Москвы, так и из Брюсселя. По предварительным данным ЦИК, Януковича поддержали 12,5 миллионов избирателей, или 48,95% (то есть меньше половины). Он лидирует лишь в 9 областях. За Тимошенко проголосовало около 11,5 миллионов, 45,47% Однако она взяла большинство голосов в 17 регионах. Мы спросили у экспертов, как будет работать Президент, которого избрала меньшая часть граждан, что приняли участие в голосовании.

Ярослав Грицак, историк:

ЯНУКОВИЧИ – КАК БУРБОНЫ, КОТОРЫЕ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ НАПОЛЕОНА: НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ

Ярослав ГрицакЯ не хотел бы быть на месте Януковича. Хотя бы потому, что он не только получит чужую ему страну, он получит чужую столицу. За последние пять лет Киев стал очень антиянуковичским, и мне самому интересно, как он будет вести себя на территории, которая его не воспринимает, которая ему абсолютно чужая.

Если Янукович или его окружение поумнели и разумнее, чем выглядят на телевидении, это значит, что они будут тяготеть к прагматичным компромиссам и консенсусам. Потому что когда кто-то в меньшинстве, то едва ли не единственный способ править страной – достигать договоренностей. Ключевой вопрос – какой характер будут иметь эти договоренности: будут ли они частными, “под столом”, быстротечными – по схеме какой-то степной демократии (сегодня твой союзник завтра твой враг, а послезавтра опять союзник) – или будут публичными и будут касаться важных стратегических вопросов относительно развития страны. Но, зная окружение Януковича, я бы сказал, что оно будет тяготеть к первому варианту договоренностей.

Команда Януковича – как те Бурбоны, которые пришли к власти после падения Наполеона. О них говорили: они ничего не забыли, но ничему не научились. Если януковичи тоже ничего не забыли и ничему не научились, то они будут насаждать в стране власть меньшинства. Если это произойдет, то будут иметь что-то вроде режима Кучмы в последние его годы: с массовыми протестами, демонстрациями, параличом власти. А тут предвидеть последствия невозможно.

Но Киев сильнее Януковича и любого из политиков... Думаю никому единолично править Украиной не удастся.

Западная Украина не любит Януковчиа. И трудно представить, чтобы полюбила. Но она способна его терпеть, если он будет вести себя достаточно разумно. Это -  тест на его разум или, скорее, на разум его окружения.

Михаил Погребинский, политолог:

ОН ГОТОВ СМИРИТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО ЧАСТЬ СТРАНЫ СЧИТАЕТ БАНДЕРУ ГЕРОЕМ

Михаил ПогребинскийВиктора Ющенко сначала тоже не поддерживало полстраны. Потом было несколько месяцев, когда публика с Востока, Центра и Юга надеялась, что разум в голове у этого Президента есть, и он пойдет навстречу этой части украинского электората. У него повысился рейтинг, был даже свыше 60%. Часть Востока и Юга пошла ему навстречу, а он не пошел. С тех пор началось падение его рейтинга.

Президента США поддерживает половина населения. Это нормально. Дело в том, какую политику Президент будет проводить. Будет ли навязывать образ жизни и мышления, отношение к истории одной части населения другой? Я убежден в том, что Янукович этого не будет делать. Не только потому, что у него IQ (невзирая на то, что он не очень хорошо говорит) выше, чем у Ющенко. Он готов смириться с тем, что часть страны считает Бандеру героем. Просто это не значит, что нужно навязать эту идею Востоку и Югу страны.

Тарас Чорновил, народный депутат, внефракционный:

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ БУДЕТ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД ЯНУКОВИЧЕМ

Тарас ЧорновилА кто вам сказал, что Янукович собирается работать? Он работал в 2003–2004 годах, действительно работал, выезжал на каждое событие, на каждый объект, смотрел, что делается с бюджетом. Янукович 2006–2007 лет даже заседания Кабмина не всегда проводил – появлялся Азаров или еще кто-то. Он не собирается работать, ему все безразлично. Ему нужно, чтобы сформировалась коалиция и было какое-то правительство, перебросить на них ответственность, и – в Межгорье.

Произошел персональный реванш плюс удовлетворение интересов команды.

Вспомните зиму 2006-2007 лет, когда Янукович как премьер-министр приехал во Львов. Мы видели сникшие лица светочей львовской интеллигенции, перед которыми он стоя говорил: “Как там было? Красота где-то победит? Кто это сказал?” И кто-то испугано: “Достоевский сказал: Красота спасет мир”. Так же большинство знаковых людей будут красивенько стоять на коленках перед Януковичом в позиции “тузика перед дрессировщиком”.

Владимир Фесенко, политолог:

ОН ВЫНУЖДЕН БУДЕТ ПОСТОЯННО ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ТО ЖЕСТЫ В ПОЛЬЗУ РОССИИ

ФесенкоЯнукович будет пытаться, как в свое время Кучма, демонстрировать Западной Украине, что он уважает украинские национальные ценности, что он хочет быть Президентом всей страны. Для этого, между прочим, ему и нужна коалиция с НУ–НС. Не только для формирования собственного большинства в парламенте и чтобы иметь своего премьера, но и с точки зрения идеологических и манипуляционных целей. Чтобы на Западе Украины увидели, что он считается с той частью населения, которая его не поддержала.

Президент, которого избирают на Востоке Украины, потом делает все возможное, чтобы его полюбили на Западе. Что-то подобное должен делать Янукович. Но думаю, ситуация будет не совсем такая, как с Кучмой, – в силу особенностей самого Януковича. Хотя там есть Анна Герман, которая будет делать все возможное, чтобы сформировать определенную лояльность, симпатию на Западе страны к новому Президенту.

Сам Янукович и пророссийская часть его партии вынуждены будут постоянно делать какие-то жесты в интересах России. А это будет вызывать соответствующую реакцию и на Западе Украины, и в Украине в целом. 

Евгений Головаха,  заместитель директора Института социологии НАНУ:

ЗАПАДНЫЕ РЕГИОНЫ ЕГО НЕ ПОЛЮБЯТ, ЦЕНТР БУДЕТ ОТНОСИТЬСЯ С ПОДОЗРЕНИЕМ, ВОСТОК МОЖЕТ ОТВЕРНУТЬСЯ

Президенту придется очень сложно. Но такова уж у нас региональная структура. Не все страны так регионально неоднородны. Но мы не уникальны в этом смысле. Скажем, в США тоже половина штатов на поддерживают Президента. А живут не хуже нас.

Проблема в том, что страна тяжело прореагировала на кризис. Нет больше такой страны в мире, которая бы, как Украина, потеряла 18% ВВП за один год, – почти 1/5 всего, что имеет.

У многих людей сработал инстинкт самозащиты и вынудил голосовать за Януковича с надеждой, что страна не будет в таком тяжелом положении. При других обстоятельствах он бы не стал Президентом. Задание у Януковича одно – вытащить страну из той экономической ямы, в которую она попала, и тем самым оправдать надежду хотя бы тех избирателей, которые выразили ему поддержку. Если это не будет выполнено, то отвернутся и они. И будет очередной козел отпущения. У нас власть всегда персонифицирована, и ответственный за все тот, кто стоит первым в иерархии.

Западные регионы его никогда не полюбят, центральные будут относиться с подозрением, что бы там ни было. Но если материальное положение населения улучшится, это значит, что миссия Януковича выполнена.

Опрашивала Анна Ященко

 

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