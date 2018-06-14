Как будет работать Президент, которого избрало меньшинство?

Официально имя следующего Президента Украины еще не объявлено. Однако Виктор Янукович уже активно принимает поздравления как из Москвы, так и из Брюсселя. По предварительным данным ЦИК, Януковича поддержали 12,5 миллионов избирателей, или 48,95% (то есть меньше половины). Он лидирует лишь в 9 областях. За Тимошенко проголосовало около 11,5 миллионов, 45,47% Однако она взяла большинство голосов в 17 регионах. Мы спросили у экспертов, как будет работать Президент, которого избрала меньшая часть граждан, что приняли участие в голосовании.

Ярослав Грицак, историк: ЯНУКОВИЧИ – КАК БУРБОНЫ, КОТОРЫЕ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ НАПОЛЕОНА: НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ

Я не хотел бы быть на месте Януковича. Хотя бы потому, что он не только получит чужую ему страну, он получит чужую столицу. За последние пять лет Киев стал очень антиянуковичским, и мне самому интересно, как он будет вести себя на территории, которая его не воспринимает, которая ему абсолютно чужая.

Если Янукович или его окружение поумнели и разумнее, чем выглядят на телевидении, это значит, что они будут тяготеть к прагматичным компромиссам и консенсусам. Потому что когда кто-то в меньшинстве, то едва ли не единственный способ править страной – достигать договоренностей. Ключевой вопрос – какой характер будут иметь эти договоренности: будут ли они частными, “под столом”, быстротечными – по схеме какой-то степной демократии (сегодня твой союзник завтра твой враг, а послезавтра опять союзник) – или будут публичными и будут касаться важных стратегических вопросов относительно развития страны. Но, зная окружение Януковича, я бы сказал, что оно будет тяготеть к первому варианту договоренностей.

Команда Януковича – как те Бурбоны, которые пришли к власти после падения Наполеона. О них говорили: они ничего не забыли, но ничему не научились. Если януковичи тоже ничего не забыли и ничему не научились, то они будут насаждать в стране власть меньшинства. Если это произойдет, то будут иметь что-то вроде режима Кучмы в последние его годы: с массовыми протестами, демонстрациями, параличом власти. А тут предвидеть последствия невозможно.

Но Киев сильнее Януковича и любого из политиков... Думаю никому единолично править Украиной не удастся.

Западная Украина не любит Януковчиа. И трудно представить, чтобы полюбила. Но она способна его терпеть, если он будет вести себя достаточно разумно. Это - тест на его разум или, скорее, на разум его окружения.

Михаил Погребинский, политолог: ОН ГОТОВ СМИРИТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО ЧАСТЬ СТРАНЫ СЧИТАЕТ БАНДЕРУ ГЕРОЕМ

Виктора Ющенко сначала тоже не поддерживало полстраны. Потом было несколько месяцев, когда публика с Востока, Центра и Юга надеялась, что разум в голове у этого Президента есть, и он пойдет навстречу этой части украинского электората. У него повысился рейтинг, был даже свыше 60%. Часть Востока и Юга пошла ему навстречу, а он не пошел. С тех пор началось падение его рейтинга.

Президента США поддерживает половина населения. Это нормально. Дело в том, какую политику Президент будет проводить. Будет ли навязывать образ жизни и мышления, отношение к истории одной части населения другой? Я убежден в том, что Янукович этого не будет делать. Не только потому, что у него IQ (невзирая на то, что он не очень хорошо говорит) выше, чем у Ющенко. Он готов смириться с тем, что часть страны считает Бандеру героем. Просто это не значит, что нужно навязать эту идею Востоку и Югу страны.

Тарас Чорновил, народный депутат, внефракционный: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ БУДЕТ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ ПЕРЕД ЯНУКОВИЧЕМ

А кто вам сказал, что Янукович собирается работать? Он работал в 2003–2004 годах, действительно работал, выезжал на каждое событие, на каждый объект, смотрел, что делается с бюджетом. Янукович 2006–2007 лет даже заседания Кабмина не всегда проводил – появлялся Азаров или еще кто-то. Он не собирается работать, ему все безразлично. Ему нужно, чтобы сформировалась коалиция и было какое-то правительство, перебросить на них ответственность, и – в Межгорье.

Произошел персональный реванш плюс удовлетворение интересов команды.

Вспомните зиму 2006-2007 лет, когда Янукович как премьер-министр приехал во Львов. Мы видели сникшие лица светочей львовской интеллигенции, перед которыми он стоя говорил: “Как там было? Красота где-то победит? Кто это сказал?” И кто-то испугано: “Достоевский сказал: Красота спасет мир”. Так же большинство знаковых людей будут красивенько стоять на коленках перед Януковичом в позиции “тузика перед дрессировщиком”.

Владимир Фесенко, политолог: ОН ВЫНУЖДЕН БУДЕТ ПОСТОЯННО ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ТО ЖЕСТЫ В ПОЛЬЗУ РОССИИ

Янукович будет пытаться, как в свое время Кучма, демонстрировать Западной Украине, что он уважает украинские национальные ценности, что он хочет быть Президентом всей страны. Для этого, между прочим, ему и нужна коалиция с НУ–НС. Не только для формирования собственного большинства в парламенте и чтобы иметь своего премьера, но и с точки зрения идеологических и манипуляционных целей. Чтобы на Западе Украины увидели, что он считается с той частью населения, которая его не поддержала.

Президент, которого избирают на Востоке Украины, потом делает все возможное, чтобы его полюбили на Западе. Что-то подобное должен делать Янукович. Но думаю, ситуация будет не совсем такая, как с Кучмой, – в силу особенностей самого Януковича. Хотя там есть Анна Герман, которая будет делать все возможное, чтобы сформировать определенную лояльность, симпатию на Западе страны к новому Президенту.

Сам Янукович и пророссийская часть его партии вынуждены будут постоянно делать какие-то жесты в интересах России. А это будет вызывать соответствующую реакцию и на Западе Украины, и в Украине в целом.

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАНУ: ЗАПАДНЫЕ РЕГИОНЫ ЕГО НЕ ПОЛЮБЯТ, ЦЕНТР БУДЕТ ОТНОСИТЬСЯ С ПОДОЗРЕНИЕМ, ВОСТОК МОЖЕТ ОТВЕРНУТЬСЯ Президенту придется очень сложно. Но такова уж у нас региональная структура. Не все страны так регионально неоднородны. Но мы не уникальны в этом смысле. Скажем, в США тоже половина штатов на поддерживают Президента. А живут не хуже нас.

Проблема в том, что страна тяжело прореагировала на кризис. Нет больше такой страны в мире, которая бы, как Украина, потеряла 18% ВВП за один год, – почти 1/5 всего, что имеет.

У многих людей сработал инстинкт самозащиты и вынудил голосовать за Януковича с надеждой, что страна не будет в таком тяжелом положении. При других обстоятельствах он бы не стал Президентом. Задание у Януковича одно – вытащить страну из той экономической ямы, в которую она попала, и тем самым оправдать надежду хотя бы тех избирателей, которые выразили ему поддержку. Если это не будет выполнено, то отвернутся и они. И будет очередной козел отпущения. У нас власть всегда персонифицирована, и ответственный за все тот, кто стоит первым в иерархии.

Западные регионы его никогда не полюбят, центральные будут относиться с подозрением, что бы там ни было. Но если материальное положение населения улучшится, это значит, что миссия Януковича выполнена.

Опрашивала Анна Ященко