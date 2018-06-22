Михаил Веллер: я бы послал Зурабова к Уго Чавесу

Известный российский писатель Михаил Веллер - о выборах в Украине и назначении послом Михаила Зурабова

УНИАН публикует фрагмент расшифровки передачи "Особое мнение" радиостанции"Эхо Москвы"

М. ВЕЛЛЕР: У нас объявят мошенниками всех, кто не согласен с генеральным курсом. Тогда начнет меняться генеральный курс, потому что все это мы уже проходили при советской власти. Которая сколачивалась серьезными ребятами. Которые не боялись никаких морей крови. Которые шлепали собственной рукой, для которых убрать миллион, двух, трех невинных людей это была нормальная работа. И все-таки расшаталась и рухнула. Так что сейчас это жалкая пародия - наведение порядков постсоветскими средствами - продержится только не так долго и не так крепко, потом все обвалится, как всегда в России обваливалось. И мы узнаем много интересных вещей. И про правительство, и про всех его членов, и про то, почему бабки в Америке, и про то, почему непотопляемый Зурабов на Украине, а непотопляемый Греф предлагает приватизировать сбербанк, гениальная идея. Огромный экономист Герман Оскарович. Огромный.

ВЕДУЩАЯ - Чем вам Зурабов на Украине не угодил?

М. ВЕЛЛЕР - Он прекрасен. Я бы послал его к Уго Чавесу.

ВЕДУЩАЯ - У него лицо вызывает доверие?

М. ВЕЛЛЕР - У него лицо вызывает желание повесить. Я не призываю к экстремизму, это внутренняя ассоциация, попугай не отвечает за свое подсознание. Отправить его к Уго Чавесу. И там эти ребята с индейскими темпераментами его раздергают на части, походя, буквально через несколько месяцев.

ВЕДУЩАЯ - Но у нас с Венесуэлой прекрасные отношения.

М. ВЕЛЛЕР - Испортятся.

ВЕДУЩАЯ - И с Украиной испортятся.

М. ВЕЛЛЕР - Украина это немного другая история. Я эту посылку могу означить только так: вот кто вы для нас есть, вот такого посла и получайте. Вот как бросили какого-то Зурабова.

ВЕДУЩАЯ – Не какой-то Зурабов. Это о-го-го какой Зурабов. У него за плечами, одна монетизация льгот чего стоит.

М. ВЕЛЛЕР - У него за плечами... Если фразой эпохи стало «за державу обидно», то я все чаще вспоминаю из рязановской незабвенной гениальной комедии «Берегись автомобиля» с Папановым: твой дом - тюрьма.

ВЕДУЩАЯ – Коль про Украину заговорили, очень много вопросов от слушателей. Например, от Афанасия, инженера из Феодосии: по вашему мнению, нужны ли в России такие же выборы, какие сейчас происходят на Украине?

М. ВЕЛЛЕР - И абсолютно незачем, к 7 утра тот матрос, который передовик экипажа, должен занимать место у ленинской комнаты, где будут проводиться выборы, а фотограф из штаба флота должен дежурить, чтобы сделать фотоснимок. Как отличник боевой и политической подготовки матрос такой-то отдает свой голос за кандидата блока коммунистов и беспартийных. Какие выборы, о чем вы говорите? Заметьте, что характерно…

ВЕДУЩАЯ – Выборы там или выборы здесь?

М. ВЕЛЛЕР - Мы говорим о выборах на Украине, о речи президента Обамы, обращения по поводу первого года. Потому что о своих выборах говорить в сущности нечего.

ВЕДУЩАЯ – Ну да. Уже все сказали по поводу выборов.

М. ВЕЛЛЕР - За неимением собственной политической жизни говорим о чужих.

ВЕДУЩАЯ – Давайте поговорим о чужих. Вы за кого бы проголосовали на украинских выборах?

М. ВЕЛЛЕР - Вне всякого сомнения за Тимошенко.

ВЕДУЩАЯ – Она выиграет? Меньше недели уже осталось до второго тура.

М. ВЕЛЛЕР - Понятия не имею. Это зависит от огромного количества факторов, но если бы она выиграла, это было бы приятно. Я не понимаю, как человек…

ВЕДУЩАЯ – Эстетически?

М. ВЕЛЛЕР - … который находился под уголовным преследованием за мелкую кражу и за изнасилование, я не понимаю, как такой человек может быть кандидатом в президенты чего бы то ни было, вплоть до ассоциации ассенизаторов. Мне это неясно. Кроме того, честное лицо Януковича я не знаю, боюсь, что это маленькая леди умнее его и Ющенко вместе взятых. Кроме того, я думаю, что реально политически с ней дело иметь легче. Потому что в ней есть хоть что-то определенное.

ВЕДУЩАЯ – Даже господину Зурабову?

М. ВЕЛЛЕР - Янукович будет работать на того, кто ему больше заплатит. Здесь все абсолютно понятно.

ВЕДУЩАЯ – Не очень понятно, что определенного в Тимошенко, потому что она в последнее время очень металась в поисках соратников.

М. ВЕЛЛЕР - В поисках пути к власти, естественно.

ВЕДУЩАЯ – Очень неопределенно шли к власти.

М. ВЕЛЛЕР - У нее собственные деньги, у нее умение создать себе эдакий имидж Леси Украинки. К чему она этнически не имеет никакого отношения. У нее есть какие-то мысли в голове. И можно надеяться, что она будет что-то делать для страны, а не только для себя. В этом отношении Янукович не то чтобы походил на флюгер, но на нечто все-таки малосерьезное. Я не понимаю, кому этот человек может внушать симпатию, я это могу объяснить только одним: все, кто хотели бы больше прав для русского языка и русских на Украине, связывают надежды с Януковичем, а другие более с Тимошенко. Все это очень просто. А далее все эти грязные технологии, которые будут включены, как о них сейчас судить.

ВЕДУЩАЯ – Посмотрим, как будет происходить. Юлия Владимировна на субботнем выступлении в Одессе сказала напоследок: я хотя бы не назову А. П. Чехова великим украинским поэтом.

М. ВЕЛЛЕР - И на этом спасибо.