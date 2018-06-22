Донбасс: ослабление Януковича – это усиление Тимошенко?

Несмотря на, казалась бы, тотальный успех Януковича в Донецкой и Луганской областях, Тимошенко за три года нарастила в регионе свои результаты...

Первый тур показал ситуативность лидеров

Различные аналитические центры дали свой анализ результатов первого тура. Данный анализ вряд ли стоит считать всесторонним, так как изначально эксперты не владеют полным объемом информации. Поэтому очень сложно объективно оценить итоги выборов: являются ли они результатом достижений или просчетов центрального штаба, местных штабов кандидатов, харизмы кандидата, просчетов конкурентов и т.д. Был ли один из указанных критериев решающим или все можно считать равнозначными.

Поэтому победу Виктора Януковича (35,32%) в первом туре с отрывом в 10% от ближайшего преследователя – Юлии Тимошенко (25,05%) – также оценивать сложно на предмет того, решающей ли является заслуга самого Януковича, его политтехнологов, местных агитаторов или провал кампании конкурентов.

Также нельзя однозначно оценивать и результат главного конкурента Януковича – Тимошенко. С одной стороны, премьер не стала лидером – финишировала второй, и отрыв от главного конкурента достаточно большой – 10%, что позволило рассматривать экс-премьера Януковича как главного фаворита избирательной кампании. Но вместе с тем Тимошенко выполнила задачу-минимум – вышла во второй тур. И к списку проигравших её, несомненно, отнести нельзя. Так же, как и некоторых других кандидатов, например, Сергея Тигипко, который стал третьим и получил весьма внушительный результат и предмет для переговоров.

Вместе с тем не факт, что 13,05% Тигипко смогут быть имплементированы в весомые властные дивиденды, политическое представительство в местных советах и парламенте страны.

Результат Тигипко ситуативный, принципиальных сторонников у него нет. Получит ли Тигипко доступ к СМИ, вхождение во власть после выборов – не гарантировано при любых политических раскладах, особенно после победы Януковича, который подомнет под себя весь электорат Тигипко.

Ситуативность лидеров и аутсайдеров первого тура голосования – очевидна.

Ослабление Януковича – это усиление Тимошенко

Подобная характеристика общей картины выборов позволит нам более корректно оценить и результаты первого тура президентских выборов 2010 года на Донбассе.

Во-первых, в Донецкой и Луганской областях ситуация традиционно более чем прогнозируема: явным лидером является ПР и её глава Янукович. Подобная тенденция удерживается на Донбассе с 1999 года, когда именно местная элита обеспечила в Донецкой области, в отличие от других восточно-украинских регионов, победу Леонида Кучмы, который на второй президентский срок шел с националистическими (государственническими) лозунгами, над Петром Симоненко. Уже тогда был отчетливо виден потенциал «донецких» и их возможности влиять на результат выборов в регионе. Не стали сенсацией и эти выборы. Янукович уверенно победил и в Донецкой (76,04%), и в Луганской области (71,07%).

Однако при, казалось бы, тотальном успехе Януковича в регионе нельзя не замечать и явных тенденций, усиливающихся от выборов к выборам. Так, например, Тимошенко, в сравнении с результатами выборов 2007 года, свои позиции в этих областях усилила: в Донецкой обл. было 3,92%, стало 4,32%, в Луганской было 5,1%, стало 6,51%. Результат Януковича более показателен в сравнении с 2007 годом: ПР смогла усилить свои позиции в Донецкой обл. (72,05% и 76,04%), что свидетельствует лишь об одном – Донецк остается главным электоральным ресурсом Януковича. Но уже в Луганской области Янукович, хоть и не существенно, но потерял (73,53% и 71,04%).

При этом необходимо учитывать, что ослабление Януковича – это усиление позиций Тимошенко, что особенно важно применительно к Донбассу, вотчине «регионалов», где всё, начиная от власти на всех уровнях и закачивая СМИ, тотально контролируется ПР.

Во-вторых, необходимо анализировать результат, полученный Тимошенко на Донеччине и Луганщине, в сравнении с результатами в других регионах, хотя бы в соседних – Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской областях. И здесь мы увидим четкую тенденцию к ослаблению позиций Тимошенко во всех соседних с Донбассом регионах. Во всех указанных областях, кроме Донецкой и Луганской, Тимошенко показала более низкие результаты, чем на предыдущих досрочных парламентских выборах 2007 года.

Более того, по стране в целом Тимошенко потеряла более 5% голосов, что создало такой на первый взгляд «нереальный» разрыв с Януковичем. Таким образом, очевидно, что были явные просчеты центрального штаба Тимошенко, которые не позволили кандидату от БЮТ получить тот результат, на который рассчитывали. Результаты же по Донбассу, в сравнении с другими регионами, являются позитивными, поскольку разрыв между Тимошенко и Януковичем сократился. Если подобная тенденция сохранится и во втором туре, то разрыв будет сокращен еще более.

Следует отметить, что из всех регионов страны, не считая Донбасса, Тимошенко позитивную динамику продемонстрировала лишь в АР Крым (в том числе и Севастополе) и Черниговской области, по остальным – четкое падение рейтинга.

В-третьих, эффективность избирательной кампании того или иного кандидата или партии не всегда можно оценить линейно. То есть не всегда проявляется прямая корреляция между затратами штабов, эффективным использованием избирательных технологий и непосредственным результатом выборов.

В первую очередь, речь может идти об инерционном свойстве психики избирателя. И яркая кампания того или иного кандидата (партии) может принести свои плоды лишь на следующих выборах. Например, новая партия или новый лидер практически не имеют шансов выиграть выборы с нуля, необходима раскачка электората, привыкание к новым лицам и идеям.

Поэтому эффективность кампании по Донбассу, вероятно, можно будет оценить лишь на следующих выборах, в том числе и 30 мая на выборах в местные советы.

Поднимется ли новый Донбасс?

В этом плане кампания Тимошенко, по крайней мере на Донбассе, была весьма эффектна и стратегически оправданна. Местный штаб предложил новую стратегию развития региона – «Новый Донбасс». В областях были подобраны молодые перспективные команды с прицелом на будущее. Сегодня Донбасс ассоциируется не только с Януковичем или Ахметовым – прошлым Донбасса, – на передний план выходят новые политики неантагонистического плана. Наталия Королевская – яркий пример таких политиков. Она воспринимается весьма положительно среди сторонников как Тимошенко, так и Януковича. И такие политики имеют все шансы от выборов к выборам лишь наращивать рейтинги.

В регионе, особенно это касается Луганской области, была проведена серьезная кадровая работа.

Доверенными лицами Тимошенко по округам области стали такие знаковые на Луганщине личности, как генеральный директор государственного предприятия «Луганск-уголь» Ермаков, генеральный директор Алчевского металлургического комбината Шевченко, руководитель ОАО трест «Краснодон-шахтострой Коженов», генеральный директор государственного предприятия «Донбасс-антрацит» Перепелица, генеральный директор «Ровеньки-антрацит» Зюков, председатель правления ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» Касинов.

И то, что эта команда не смогла показать более весомый результат для Тимошенко на этих выборах, не означает, что сам по себе подход – делать ставку на серьезные местные ресурсы – был неверен. Скорее, местная команда испытывала недостаток в организационных и технологических ресурсах для работы не в рамках избирательной кампании, а непосредственно на участках, в судах, в избиркомах. Местным кадрам не были предоставлены эффективные схемы противодействия фальсификациям, а существующие наработки не были обеспечены кадрами для реализации. Кроме того, явно провальной в экспертной среде признана информационная кампания относительно «грузинских боевиков» – а это уже всеукраинский уровень. Но даже при таких исходных данных местная команда обеспечила положительную тенденцию.

Успешная ставка на местные региональные элиты свидетельствует о нереализованном потенциале БЮТ в Луганской области. Ведь если этого потенциала в принципе нет, то нечего и реализовывать.

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Анализировать первый тур президентских выборов – это почти то же самое, что анализировать первый раунд боксерского поединка. Результаты стоит подводить по окончании выборов. И второй тур может либо закрепить наметившиеся тенденции, либо опровергнуть их.

Но вне зависимости от окончательных итогов голосования, с уверенностью можно сказать, что на Донбассе появилась альтернатива «старым донецким». Но реализуется ли проект «молодые луганские» или «Новый Донбасс» – зависит от самих жителей региона. По крайней мере, такая альтернатива формируется, она уже есть, и она все более громко заявляет о своих амбициях на всеукраинской политической арене.

Алексей Голобуцкий, Агентство моделирования ситуаций