Черновецкий пообещал опубликовать фамилии неплательщиков

Анатолий Голубченко

Итоговое заседание комиссии КГГА по проверке обоснованности жилищно-коммунальных тарифов, прошедшее в среду в киевской мэрии было исполнено некой торжественности. Еще бы: это мероприятие должно было стать еще одной вехой в рамках легитимизации увеличения в 3,4 раза платы за услуги ЖКХ. И самая сложная миссия в этом деле досталась заму городского головы Анатолию Голубченко, председательствовавшему на заседании. Для начала он проинформировал присутствующих о существовании книги Жан-Жака Руссо «Исповедь», где имеются такие слова: «Клянусь говорить правду, правду, и только правду». Пафосный заместитель мэра сказал, что будет руководствоваться этими словами.

А за день до этого события оппозиционеры, то есть те, кто выступает против тарифов Черновецкого, заявили о своем выходе из игры, поскольку было ясно, что комиссия поддержит мэра. Из несогласных на заседании присутствовал только сопредседатель комиссии Александр Клюс, вся функция которого в этот день сводилась к критике власти. Он, в частности, заявил, что сегодняшние тарифы не согласованы и не зарегистрированы в Антимонопольном комитете. В целом же складывалось ощущение, что Голубченко и Клюс делали одно дело. Только один из них был злым следователем, утверждавшим, что увеличенные в 3,4 раза тарифы, – самое то для счастья киевлян. Второй, добрый, следователь утверждал, что цены надо поднять только в 1,7 раза.

Голубченко держал бодрую речь, смысл которой сводился к следующим тезисам: новые цены ЖКХ – хорошие, и люди у нас тоже хорошие, так как исправно платят по ним. По тарифам Черновецкого за декабрь 2006-го расплатилось уже 53% жителей (что вызывает определенные сомнения), по состоянию на 15 января, поступило 83,6 млн. гривен по новым счетам, а также 20,7 млн. гривен по счетчикам. Конечно, есть еще проблемы, но «говорить, что существует крах платежей – вранье!» – триумфально заявлял Голубченко. При этом, по словам зама, получено только десять квитанций оплат по старым тарифам, все остальные – по новым.

Анатолий Голубченко

Таким образом Голубченко попытался опровергнуть основной тезис оппозиции против новых расценок, суть которого состоит в том, что главными противниками тарифов Черновецкого окажутся сами киевляне. Напомним, противники киевского мэра всюду заявляют о катастрофически низких оплатах, которые будто в целом не превышают двадцати процентов. При этом вспомнился английский каламбур: «Вы говорите, что мои факты – это статистика, а ваше статистика – это факты?» Еще Голубченко заверил: если окажется, что новые тарифы не соответствуют реалиям, то все будет учтено, не бойтесь, денежки не пропадут. Отдадим, мы – честные.

Через час после начала заседания в зал вошел Леонид Черновецкий. Он был задумчив и лиричен, из нагрудного кармана его пиджака выглядывал носовой платочек в горошек. Речь его была странна и витиевата, из сказанного каким-то странным образом выходило, что он как раз снижает плату за коммунальные услуги, а не повышает ее.

Леонид Черновецкий

После своего короткого выступления мэр двинул к выходу и уже в коридоре КГГА дал небольшую пресс-конференцию. Леонид Михайлович первым делом принялся критиковать оппозицию. «Наговорить гадостей – это пожалуйста. А как только идет режим публичный, тут же сбежать и оставить одного Клюса. Я не знаю, кто он по специальности, математик или физик, но уж никак не коммунальщик. Видно по внешнему виду он такой, серьезный дядя, может быть, с этой точки зрения кем-то воспринимается», – буквально говорил он о своих оппонентах. Еще Леонид Михайлович сказал, что фамилии неплательщиков будут опубликованы. «И, если только доход у них высокий, то начнется претензионная работа. И скоро вы таких людей узнаете», – заявил мэр.

Тем временем комиссия решила провести аудит обоснованности новых тарифов. Стоит ли говорить, что большинство ее членов поддержало нововведения. Теперь – слово за сессией Киевсовета. Можно не сомневаться, она тоже поддержит новые тарифы.

Антон Зикора