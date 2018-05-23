Черновецкий пообещал опубликовать фамилии неплательщиков
Заместитель мэра клялся на книге Жан-Жака Руссо и сыпал сомнительными цифрами, а Черновецкий был задумчив и лиричен, из правого кармана мэра выглядывал носовой платочек в горошек...
|Анатолий Голубченко
А за день до этого события оппозиционеры, то есть те, кто выступает против тарифов Черновецкого, заявили о своем выходе из игры, поскольку было ясно, что комиссия поддержит мэра. Из несогласных на заседании присутствовал только сопредседатель комиссии Александр Клюс, вся функция которого в этот день сводилась к критике власти. Он, в частности, заявил, что сегодняшние тарифы не согласованы и не зарегистрированы в Антимонопольном комитете. В целом же складывалось ощущение, что Голубченко и Клюс делали одно дело. Только один из них был злым следователем, утверждавшим, что увеличенные в 3,4 раза тарифы, – самое то для счастья киевлян. Второй, добрый, следователь утверждал, что цены надо поднять только в 1,7 раза.
Голубченко держал бодрую речь, смысл которой сводился к следующим тезисам: новые цены ЖКХ – хорошие, и люди у нас тоже хорошие, так как исправно платят по ним. По тарифам Черновецкого за декабрь 2006-го расплатилось уже 53% жителей (что вызывает определенные сомнения), по состоянию на 15 января, поступило 83,6 млн. гривен по новым счетам, а также 20,7 млн. гривен по счетчикам. Конечно, есть еще проблемы, но «говорить, что существует крах платежей – вранье!» – триумфально заявлял Голубченко. При этом, по словам зама, получено только десять квитанций оплат по старым тарифам, все остальные – по новым.
|Анатолий Голубченко
Через час после начала заседания в зал вошел Леонид Черновецкий. Он был задумчив и лиричен, из нагрудного кармана его пиджака выглядывал носовой платочек в горошек. Речь его была странна и витиевата, из сказанного каким-то странным образом выходило, что он как раз снижает плату за коммунальные услуги, а не повышает ее.
|Леонид Черновецкий
Тем временем комиссия решила провести аудит обоснованности новых тарифов. Стоит ли говорить, что большинство ее членов поддержало нововведения. Теперь – слово за сессией Киевсовета. Можно не сомневаться, она тоже поддержит новые тарифы.
Антон Зикора