Какой выбор делает человек мыслящий (продолжение)

Известные украинцы, НЕПОЛИТИКИ, продолжают высказывать свои мнения относительно голосования во втором туре президентских выборов. (Смотрите также “Что делать человеку мыслящему в первом туре?” и “Как будет вести себя человек мыслящий во втором туре (продолжение)”).

Оксана Забужко, писательница: УКРАИНА – ЭТО МЫ, И МЫ ГОВОРИМ ИМ СВОЕ КАТЕГОРИЧЕСКОЕ “НЕТ” Не поддерживаю ни одного кандидата. Во-первых, это единственный способ “не играть с мошенниками в азартные игры” – и не становиться перед Богом и историей соучастником всех прошлых и будущих преступлений новоизбранного/й. Ведь “галочка поддержки”, хочешь-не-хочешь, равняется личному поручительству, это “рекомендация на работу”, которой вы принимаете на себя полную ответственность за рекомендуемого, и за пролитую с его/ее согласия кровь в том числе, – нет, благодарю, я не собираюсь “брать на себя” ни по-зверски избитых осенью 2004-го, ни невинно убиенного “освобожденным по собственному желанию” депутатом Лозинским Владимира Олийника, и один Бог ведает, что там еще на совести у наших “неприкосновенных по закону” кандидатов (перефразируя Стайрона, “если бы мне хоть краем глаза дали глянуть на тот фильм, который им покажут в день Страшного Суда, я блевал бы до конца своих дней”). Вообще, когда идут розборки между криминальными группами, то естественно для порядочного человека заявить о своей непричастности ни к одной, – это, так сказать, морально-этический минимум.

Во-вторых, с сугубо прагматичной точки зрения, эта “третья графа” дает гражданам последний правовой рычаг влияния на криминальную власть. Отказывая ей в легитимной поддержке, мы одновременно убиваем двух зайцев – новоизбранному/й демонстрируем тот латентный, “скрытый” Майдан, который он/она никогда не сможет “купить”, а остальному миру – оккупационный характер этой власти: только в случае многомиллионного “против всех” можно будет не стесняться новоизбранного/й, а честно и с достоинством говорить так, как говорили американцы во время второго Бушевого президентства: “Я очень люблю мою страну, но, к сожалению, власть в ней захватила стая бандитов”. Иначе говоря, “отвод” обоим кандидатам – самый действенный способ заявить во весь голос, что Украина – это таки не “они”: не “зона”, “не бордель”, не “группа захвата” газотранспортной системы: Украина – это мы, и мы говорим “им” свое категорическое “нет”. Пока еще – мирное...

Это чрезвычайно важный механизм демократии – эта “третья графа”, и очень хорошо, что мы ее сохранили (в России уже отменили!). Потому для меня самая большая интрига второго тура – увидеть, сколько окажется на этот раз в Украине граждан, которые, не поддаваясь лицемерному советскому мемовирусу “двуполярности” ("ты за белых или за красных?"), сознательно сделают тот “третий выбор”: гражданское общество – против криминальной власти. Помню, что на выборах 1999 года (Кучма – Симоненко) таких нашлось около 900 тыс. Если теперь окажется на порядок больше, можно будет порадоваться: значит, эти годы для Украины прошли не напрасно, нация повзрослела – и “нагнуть” ее будет совсем не так легко, как думают “кукловоды”.

Олекса Негребецкий, переводчик: Я ВЫБИРАЮ МЕЖДУ ТРУБОЙ И ПАЛКОЙ Сижу сейчас, чешу затылок... Вариантов у меня два. Или голосовать против всех или поддерживать Не-Януковича. Я прекрасно осознаю, что стал жертвой манипуляций и действую сейчас не умом, а рефлекторно. Так сумели выстроить манипуляторы ситуацию, что я должен идти и голосовать за Тимошенко, потому что Янукович с его командой, со всем этим отродьем – Табачниками, Левченками – в следующие же полмесяца после инаугурации лишат меня работы и средств к существованию. Особых симпатий у меня нет и к противоположной стороне. Из-за того я сейчас выбираю между трубой и палкой, которой меня будут бить по голове. Так лучше пожить немножко.

Настроение пессимистическое. Недоделали, недоработали и мы, кого вы назвали интеллигенцией. Так же и наш нынешний Президент. Все его ногами пинают, но он сильно постарался, чтобы уничтожить национально-демократические партии, движения. И теперь ему не на кого опираться, и не было кому его отстаивать в первом туре.

Александр Ирванец, писатель: СЧИТАЮ СЕБЯ СВОБОДНЫМ ОТ “МОРАЛЬНЫХ ОБЯЗАЗАТЕЛЬСТВ” Думаю, что во втором туре не буду голосовать. Это принципиальный вопрос. Не хочу быть причастным к тому дерибану, который будет происходить дальше. В идеале это действительно могла бы быть какая-то большая массовая акция неповиновения, если бы люди просто не пошли на участки. Но наше законодательство все равно считает победителем того, кто наберет максимум от минимума. Потому это ничего не даст.

В первом туре я голосовал за кандидата, которого действительно поддерживал. Это Виктор Ющенко. Я вхожу в те 5 процентов, которые хотели дать ему, хоть и такому-пересякому, еще один шанс. Он не прошел во второй тур. Сейчас считаю себя свободным от “моральных обязательств”.

Думаю, выборы сделают без нас. И победит и политическая сила, которая этого заслуживает. Короче, “она” победит.

Петр Гончар, директор музея Ивана Гончара, художник: ЕСЛИ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПРОШЕЛ ЯНУКОВИЧ – НЕ ГОЛОСУЙТЕ НИ ЗА КОГО

Одни мыслящие люди хотят, чтобы прошел Янукович. А другие мыслящие – чтобы Тимошенко. Если вы мыслящий человек, который хочет, чтобы прошел Янукович – не голосуйте ни за кого, он и так пройдет. А если хотите, чтобы прошла Тимошенко – голосуйте за нее. Вот такой у нас “большой” выбор.

Я буду голосовать за Тимошенко.

Станислав Кульчицкий, историк: ТИМОШЕНКО НАПОМИНАЕТ ХАМЕЛЕОНА

Многие думают, что прошел первый тур и закончилась жизнь. Но мы ставим себя в слишком большую зависимость от политических событий. Понятное дело, кто бы не пришел к власти теперь – это всего лишь Президент. А у нас далеко не президентская республика. У нас есть парламент. Будут парламентские выборы, будем опять выбирать. Мы уже привыкли к этому.

Каждый сам для себя решил, за кого голосовать. В первом туре я голосовал за Ющенко. Хотя я неприятно разочарован. Слова были как всегда правильные, а вот действия и умения действовать – это совсем другое.

Я работаю в Институте истории. Я тоже принимал участие в событиях на Майдане и являюсь, так сказать, “оранжевым”. Но думаю, что это уже прошло. Нужные совсем другие цвета, чтобы нарисовать портрет украинского общества.

Кто будет в отношениях с Россией, Европой и Америкой более гибкий, толерантный, изобретательный? Думаю, Тимошенко. Она мне напоминает хамелеона. Она изменяет позицию в соответствии с ситуацией. Но она также способна влиять на события. А это – черта лидера.

Иван Драч, писатель: Я ЗА ЮЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ОНА С МАЙДАНА

За Юлю нужно голосовать. Потому что другого выбора нет. Кто у нас с Майдана остался? Только Тимошенко.

Кто не хочет идти на выборы – тот поддерживает Януковича. Это ясно. Потому нужно Юле помогать.

В первом туре я голосовал за Ющенко.

Евгений Сверстюк, публицист: ЕСЛИ БУДУ ГОЛОСОВАТЬ, ТО НЕ ПОДДЕРЖУ НИ ОДНОГО Сегодняшние выборы все формулируют как выбор между меньшим и большим злом. И все спорят, какое зло больше. Смешная ситуация...

Не идти вообще – это позиция, это право, и любой человек может реализовать его.

Я еще не определился, буду ли голосовать. Для меня очень важно было проголосовать в первом туре. У меня были принципы, ценности. Я голосовал за Виктора Ющенко. Второй тур – это для меня не существенно. Если и буду голосовать, то не поддержу ни одного – в соответствии с моей совестью.

Опрашивала Анна Ященко