Как будет вести себя человек мыслящий во втором туре (продолжение)

Продолжаем освещать позиции известных людей Украины относительно второго тура президентских выборов, который состоится 7 февраля. (Первую подачу смотрите тут ).

Юрий Рыбчинский, поэт-песенник: Я БЫ НА МЕСТЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА НА ЭТОТ ЛОХОТРОН НЕ ПОШЕЛ

Я и моя жена не голосовали в первом туре, потому что считаем, что не имеем выбора. Это для нас лохотрон. А во втором туре будет еще больший лохотрон. По-видимому, с точки зрения патриотизма нужно голосовать за Тимошенко. Но и за Тимошенко, и за Януковичем стоят олигархи.

Нужно быть дураком, чтобы сегодня идти и голосовать. Я бы на месте украинского народа на выборы во втором туре вообще не пошел. Мне никто из них не близок, одинаково далеки.

Но желаю победы Тимошенко, по крайней мере Президентом будет красивая женщина. Хотя она будет таким же Президентом, как и Янукович. Мы еще долго будем вылезать из этой ямы. Это не демократия, с моей точки зрения.

Ярослав Грицак, историк, публицист: ЭТО НЕ БОЛЬШАЯ КАТАСТРОФА, А МАЛАЯ КАТАСТРОФА ПОЙДЕТ УКРАИНЕ НА ПОЛЬЗУ

Отвечаю, как Сократ: что бы мы не делали – голосовали “за”, “против всех” или вообще не шли на выборы – мы все равно об этом еще пожалеем.

Самая честная позиция, конечно, голосовать против обоих – но я не уверен, будет ли нам от этого легче, когда через год или два мы испытываем все “приятности” правления Януковича. Потому что голосование против всех объективно играет на победу Януковича.

Потому в действительности здравомыслящему человеку не остается другого выбора, чем готовиться к следующим выборам. Эти выборы мы уже проиграли – и, нужно искренне сказать, каждый из нас несет свою ответственность за это поражение. Мне чужда позиция, когда мы наделяем всеможливими негативными эпитетами главных кандидатов, имея в виду, что мы, мол, другие. Такая позиция – скорее очередное проявление очень характерного для интеллектуалов нарциссизма, или проще говоря, самолюбования.

В действительности, мы в известной мере такие же, как и кандидаты – поскольку допустили эти “выборы без выбора”. Человеку мыслящему нужно признать свое поражение и пробовать превратить его в определенный шанс: потому что из трезвого осознания причин этого поражения можно строить здоровую альтернативу. Не думаю, что выбор Януковича или Тимошенко будет означать большую катастрофу для Украины, потому что в Украине определенные процессы приобрели характер здоровой инерции, и никто не сможет их переломить. А “малая катастрофа” Украине может пойти на пользу, чтобы наконец избавиться от множества наших иллюзий и искать принципиально новые развязки.

Геннадий Зиновьев, физик: ГОЛОСОВАТЬ НУЖНО – ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА, НО ГОЛОСОВАТЬ

Я буду голосовать. И советую всем. За кого именно, не скажу, потому что это очень интимный вопрос.

Нужно всем посмотреть на окружение. Все они хорошо известны украинскому обществу, которое, соответственно, от них не в восторге. Голосовать нужно – закрывать глаза, но голосовать.

Кто лучший на международной арене? Часто работаю за рубежом, там простые люди очень хорошо реагировали на Оранжевую революцию.

Тарас Чорновил, сын Вячеслава Чорновола, политик: МЕЖДУ ПОЛНЫМ БЕДЛАМОМ И ЛЕГКИМ АВТОРИТАРИЗМОМ Я СКЛОНЯЮСЬ К ЛЕГКОМУ АВТОРИТАРИЗМУ

Сейчас я могу быть вполне нейтральным человеком, незаангажированным. В первом туре я голосовал и агитировал за Сергея Тигипко. То есть повел себя как мыслящий человек. А вот во втором туре, боюсь, ни одному из нас, в полном смысле этого слова, людьми мыслящими остаться не удастся.

В первом туре у нас был шанс голосовать не за каких-то кумиров – скажем, за Тимошенко, чтобы не прошел Яункович, или за Януковича, чтобы не прошла Тимошенко. Мы имели шанс проголосовать за тех, за кого хотим. Однако, к величайшему сожалению, украинцы опять проголосовали как люди не мыслящие.

Во втором туре у нас таких привилегий уже нет. Мы имеем кандидатов, у которых безумный антирейтинг. Люди голосуют за них вынужденно, то есть против Тимошенко или против Януковича, а не за Тимошенко или за Януковича.

Думаю, нужно попробовать оценить возможности этих кандидатов относительно проведения хотя бы какой-то адекватной политики в Украине. Оценить уровень их обещаний – потому что кандидат не должен клясться, что он будет выполнять социальные задачи, что будет заниматься экономикой. Должность Президента заключается немножко в другом: он должен быть гарантом Конституции. Вот здесь нужно поискать высказывания обоих кандидатов – как они гарантируют обеспечение конституционных прав и положений.

Президент должен проводить внешнюю политику. Нужно оценить позиции во внешней политике обоих кандидатов: кто-то склоняется к пророссийскому направлению, кто-то к проевропейскому. Также оценить кандидата – как он декларирует и как будет решать вопрос национальной безопасности и обороны, потому что это и есть основные функции Президента. Нам рассказывают о чем угодно, кроме того, чем в действительности Президент должен заниматься. Как по мне, для мыслящего человека это и должен быть основной критерий выбора.

Вдумчивый человек, думаю, не будет прислушиваться к лозунгам вообще не идти голосовать, даже если ни один кандидат не нравится. Для меня именно так и есть, но я пойду, потому что когда наступит момент моего неудовлетворения победителем, то я буду сам виноват – ведь, в частности, из-за моей лени будет избран курс, которым я буду возмущаться.

Я еще думаю, но в принципе решение уже вызрело. Невзирая ни на что, я склоняюсь к голосованию за Тимошенко. Не из-за того, что она мне нравится. Тимошенко возьмет всю полноту власти в свои руки – но под жестким присмотром Евросоюза, а перейти грань она побоится. То есть это значит, что в Украине будет не диктатура, а скажем, авторитарный режим, но реально она сможет что-то делать. Если она еще додумается организовать нормальное правительство, а Юлия Владимировна будет иметь такие возможности, если еще раз предложит тому же Тигипко стать премьер-министром, – тогда это будет хороший результат.

Янукович сам по себе, возможно, мог бы быть лучше Тимошенко... Если побеждает Янукович, Тимошенко остается премьером. Мы будем иметь то, что имеем сегодня.

А между полным бедламом и легким авторитаризмом я склоняюсь к легкому авторитаризму.

Рауль Чилачава, поэт, переводчик, посол Украины в Латвии: ХОЧУ, ЧТОБЫ СОХРАНИЛСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ КУРС Я посол, потому за кого-то конкретного агитировать не могу, однако, думаю, сейчас придется голосовать умом, а не только сердцем.

Оба кандидата – политики известные, оба были премьерами, известны их окружения, то есть вокруг них нет никаких тайн.

Единственное, что могу сказать, хочу, чтобы европейский курс был сохранен. Это стратегический курс Украины, которого государство придерживается уже на несколько лет подряд, предпринимает много усилий, чтобы мы сначала были ассоциированным членом, потом полноправными членом ЕС, чтобы у нас был безвизовый режим с европейскими странами, чтобы у нас была зона свободной торговли.

Лесь Подервянский, писатель, художник: ОБА НИЧЕГО ХОРОШЕГО УКРАИНЕ НЕ ПРИНЕСУТ

Лично я не пойду голосовать, потому что для меня обе кандидатуры одинаково неприемлемы. По моему мнению, чем меньше людей придут голосовать, тем меньше будет легитимность того, когда изберут.

Эти оба ничего хорошего Украине не принесут. Это вытекает из очень многих показателей. Эти люди на протяжении последних пяти лет ничего не сделали полезного для Украины, хотя оба были при власти.

Виталий Кличко, чемпион мира по боксу, политик: МЕНЯ КАК КИЕВЛЯНИНА ИНТЕРЕСУЕТ ОТНОШЕНИЕ КАНДИДАТОВ К ЧЕРНОВЕЦКОМУ Считаю, что судить о человеке, чем бы он ни занимался, нужно по его делам. Потому, надеюсь, свой выбор 7 февраля украинцы сделают с холодной головой, без эмоций.

Не стоит делить кандидатов на «плохих» и «хороших». Рекомендую просто сесть и спокойно проанализировать: кто и как повел себя в тех или других политических ситуациях, вспомнить, что каждый из кандидатов сделал для реальных реформ в стране. Не обращайте внимания на обещания, только не действия.

Ну и, поскольку наш блок в Киевсовете уже не один год борется с тем беспорядком, который устраивает столичная власть, меня как киевлянина интересует отношение кандидатов к Леониду Черновецкому. Я, как и миллионы жителей столицы, хочу знать, как кандидаты на должность Президента относятся к нынешним проблемам киевлян и к стилю управления городом командой Черновецкого. А тут нужно смотреть и делать выводы.

Опросила Ксения Лесив