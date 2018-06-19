Конфликт вокруг комбината "Украина": у каждого своя версия

Сегодня утром на столичный полиграфкомбинат “Украина”, где печатаются избирательные бюллетени, было совершено нападение. Главными очевидцами и участниками события стали депутаты от Партии регионов. Уже в полседьмого утра они были на комбинате в ожидании “силового захвата”, о котором, говорят, знали еще с 22 января. В здание “Украины” пыталась попасть группа людей, а после того, как это им не удалось, неизвестные разбили окна на первом этаже и через них проникли в помещение. В результате столкновения пострадали двое охранников предприятия, также была разбита мебель.

Около 11 в помещении полиграфического комбината – тишина. Вход в приемную директора стульями забаррикадировали депутаты от Партии регионов, среди которых Горбаль, Грицак, Тедеев. Так они пытаются не пустить новое руководство комбината в лице Владимира Хомко в кабинет. Раньше депутат от ПР Василий Грицак заявлял, что должностные лица Секретариата Кабмина и руководство Минфина, в управлении которого находится полиграфкомбинат «Украина», “незаконно, в ручном режиме”, внесли изменения в устав этого предприятия. Как результат – приказом и.о. министра финансов Игоря Уманского исполняющим обязанности гендиректора комбината был назначен Хомко. Как заявил нардеп, задача новоназначенного и.о. гендиректора – “обеспечение незаконной печати 1,5 млн. бюллетеней в интересах Тимошенко”.

– Представьте себе, режимное предприятие, и сюда идут неизвестные с молотками, битами. Пробили головы двум охранникам предприятия, – возмущается Грицак. – Решение о сегодняшнем захвате приняли на вчерашнем совещании. Оно началось в 11.00 у Чеботаря в Кабмине (Сергей Чеботарь – замминистра Кабинета министров Украины. – Авт.)

У нардепа звонит мобильный.

– О, Литвин! Я извиняюсь, – обращается он к прессе и отходит в сторону.

– Потом ему Виктор Андреевич будет звонить по телефону, – шутит Горбаль.

– А потом и сам Обама – чтобы поинтересоваться состоянием демократии в Украине, – добавляет еще один “регионал”.

Через минуту Грицак опять появляется перед журналистами.

Председатель ВР Владимир Литвин

– Я переговорил с Председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным. Его предложение: передать полиграфический комбинат “Украина” под юрисдикцию ВР, чтобы никакие правоохранительные органы, никто в этот период не влиял на предприятие. Комбинат должен находиться четко под парламентским контролем и выполнять все поручения ЦИК.

Депутат от ПР Василий Грицак

Нардеп делится своей версией, “как все начиналось”.

– Все это было организовано украинской милицией. Впервые за историю независимости до этого опустился министр внутренних дел. Какой был план. В 6.20 утра кто-то якобы от полиграфкомбината “Украина” позвонил по телефону 102 и сказал, что на комбинате неизвестные люди нарушают общественный порядок, нужна помощь. Через минуту здесь уже был наряд милиции. Они подошли к охране предприятия и спрашивают: нарушается ли порядок? В ответ слышат: у нас все спокойно, стоят только 10 депутатов, разговаривают. Ровно через минуту въезжает следственно-оперативная группа. Спрашивают: здесь нарушается общественный порядок? Опять говорят: нет. И нет никаких беспорядков? Нет. Только они отходят, как ровно через две минуты начинается штурм. Сначала подъезжают два автобуса. Потом джипы. И эти ребята через заборы со своими битами, монтировками начинают штурмовать центральный вход.

Сразу применяют спецсредства – слезоточивый газ. Не работники милиции, а охранная структура, которая не имеет права его применять! А дальше им начала помогать милиция. Спустя некоторое время охрану предприятия боевики смели. Штурмом руководил непосредственно заместитель начальника управления правоохранительных органов Кабмина Владимир Рудик, а сзади его шел Хомко. Хомко у дверей показал, что есть приказ о его назначении. Не оригинал, не с мокрой печатью, а только копию... Рудик здесь в присутствии народных депутатов дал команду начальнику так называемой новой службы охраны спрятать все молотки, биты, монтировки и т.д. Но одного мы поймали и зафиксировали. Свою металлическую палку, которой можно и убить, и переломать руки-ноги, он спрятал здесь рядом, в туалете... Печать дополнительных бюллетеней – это один вопрос. Сегодня власть хочет блокировать работу ЦИК. Это значит, они хотят, чтобы не было кворума, чтобы нельзя было провести заседание, и не утвердить результаты голосования первого тура, а затем не дать через своего директора напечатать бюллетени, а возможно, повредить те машины, которые работают на полиграфическом комбинате. Такую информацию мы получили еще 18 января. Она пошла после совещания у премьер-министра. Это четко спланированный замысел. Кстати, штурм начался на три минуты раньше, чем было запланировано на совещании. Их цель – захватить предприятие и не дать напечатать бюллетени, то есть сорвать выборы.

– Выходит, что вы знали план захвата поминутно? Откуда? – спрашиваю у Грицака.

– Я генерал-лейтенант милиции. Мы знали об этом, потому что в управлении правоохранительных органов Кабмина работают люди, которых они не успели выгнать, и эти люди просто добросовестно передавали информацию. И 19 января все это было известно. Мы знали, что будет штурм в 6.30. Он был в 6.27. Но мы не знали, что будет столько людей. Их было свыше 200.

– Если вы знали о подготовке к незаконному захвату комбината, то почему допустили это, почему не били тревогу?

– Мы били тревогу. Вызывали и “102”, и в СБУ звонили...

В коридор начинают прибывать работники комбината.

– Мы пришли, а нас не пускают на работу – драки. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат, – рассказывает машинистка Виктория. Говорит, час пришлось простоять под зданием, пока наконец удалось попасть в помещение.

– Столы летели, стулья, трубы, все поразбивали, поломали, – жалуется еще одна сотрудница.

– Кто ваш руководитель на сегодня? – спрашиваю у работников.

– Наш директор Валентин Музыка. Нам никто не говорил, что его сменили. Мы обычные работяги. А он хороший руководитель. Мы довольны. Зарплату получаем. Что еще нужно?

– Мы хотим нашего директора! Он хороший! Дай Бог каждому такого! – прибавил кто-то.

Грицак начинает рассказывать о “плохой” Тимошенко, от которой страдает весь комбинат.

– А кто вы такой? – спрашивает его из толпы одна из работниц.

– Народный депутат Василий Грицак, человек, который на 30-летие комбината вручал вам подарки от Верховной Рады.

Дальше Грицак произносит следующее:

– В отчаянии после второго тура выборов, где Тимошенко проиграла на 10 процентов, утром 18 числа она собрала совещание и дала поручение сменить директора комбината. Есть две версии, что они должны были сделать: или допечатать бюллетени, что невозможно, или через своего директора запустить сюда грузинских боевиков и повредить машины, чтобы комбинат не напечатал бюллетени. Сегодня ЦИК должен был объявить результаты первого тура выборов, но БЮТ, представленный в избирательной комиссии, не регистрируется на заседание, нет кворума. Они блокируют решение и не хотят, чтобы комбинат печатал бюллетени.

– А кто тогда будет печатать? – искренне удивляется одна женщина.

– А никто. Хотят сорвать второй тур.

– Но Тимошенко не заинтересована, чтобы срывать выборы, – выкрикивает еще одна работница.

– А кто будет отвечать за то, что сегодня все поломали? – доносится вопрос из толпы.

Грицак кивает на Тимошенко.

– Это совсем не Юля. Это Янукович и громил! – не сдается сторонница премьера. – Это все специально сделано. Потому что они боятся, что Юля станет Президентом. Все на нее хотят спихнуть. Вора в законе берут в президенты!

Среди людей начинается какое-то движение. Сказали, что к комбинату подъезжает директор Валентин Музыка. И депутати-“регионалы” вместе с сотрудниками выходят в холл встречать его.

Спускаясь по лестнице, работники обсуждают услышанное.

– А кто в самом деле все это начал? Кому верить?

– Да все они врут!

Директор Валентин Музыка

Появляется Музыка. Сотрудники приветствуют его аплодисментами.

– Буквально из госпиталя вышел, – обращается он к толпе. – Методы смены руководства я считаю абсолютно недемократическими. На сегодня отменено постановление о внесении изменений в устав предприятия. В то же время никто меня не освобождал от работы, потому я считаю себя действующим директором полиграфического комбината “Украина” и хочу успокоить всех граждан Украины, что комбинат был, есть и всегда будет предприятием, уважающим законы и никогда, ни при каких обстоятельствах и под давлением каких-либо политических сил не пойдет ни на какие фальсификации, допечатывания и т.д. Мы честные полиграфисты, мы дорожим своей работой.

В сопровождении нардепов и работников он поднимается в свой кабинет.

Министр внутренних дел Юрий Луценко

Собственную версию того, что происходило на полиграфическом комбинате сегодня утром, озвучил и министр внутренних дел Юрий Луценко. По его словам, в 6.09 по линии “102” от заместителя директора по режиму полиграфкомбината «Украина» поступило сообщение, что неизвестные проникли на территорию учреждения и препятствуют новоназначенному директору в его работе, забаррикадировавшись на центральном входе. В итоге работники милиции задержали 20 человек, которые вместе с группой депутатов от Партии регионов захватили здание полиграфкомбината, препятствуя проходу в кабинет директора этого учреждения. Как отметил Луценко, при попытке задержать неизвестных с их стороны было оказано активное физическое сопротивление, в том числе со стороны народных депутатов. Поэтому милиция начала документировать эти факты, в частности с помощью видеозаписи.

Кроме того, Луценко отметил, что ситуация вокруг ПК “Украина” “в действительности не такая, как ее попыталась подать Партия регионов”. “Речь идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса, близкого к этой партии. Ни о каких дополнительных тиражах (бюллетеней) речи быть не может”. По его словам, «дело в том, что полиграфкомбинат «Украина», в частности, печатает паспорта и другие документы строгой отчетности для государственных нужд. Как известно, народный депутат Украины Василий Грицак, близкий к консорциуму ЕГАПС, отказался печатать паспорта в январе, в итоге сегодня у нас 60 тысяч граждан заплатили деньги, но не могут получить паспорт, потому что ЕГАПС, фактически используя свое монопольное положение и влияние на бывшего директора полиграфического комбината «Украина», отказывается выполнять свои обязательства без предварительной оплаты. Поэтому Министерство финансов, в чьем подчинении находится полиграфкомбинат «Украина», сменило директора». Речь «идет о том, что монополия ЕГАПС на печатание паспортов будет разорвана», – отметил министр.

Президент Виктор Ющенко

Ситуацией вокруг полиграфического комбината заинтересовались и высшие лица государства. Срочно было собрано заседание СНБО, на котором Президент Виктор Ющенко заявил, что “пятеро народных депутатов от Партии регионов в знак протеста (против назначения нового руководителя. – Авт.) захватили кабинет директора. С пятью народными депутатами присутствует еще 20 человек».

По словам Виктора Андреевича, этому предшествовало решение правительства о назначении нового руководителя полиграфкомбината «Украина». «Несколько дней назад по инициативе правительства был изменен устав этого предприятия, и на базе измененного устава состоялось назначение нового руководителя», – сказал Ющенко, отметив, что новый руководитель не имеет допуска к работе с секретными документами, то есть к государственной тайне, и таким образом не имеет права управлять предприятием.

Президент считает, что причиной конфликта вокруг полиграфкомбината стало решение Кабинета министров Украины “наскоро изменить устав и заменить руководство полиграфкомбината «Украина» сразу после первого тура выборов”.

Ющенко назвал такие шаги недальновидными, нецелесообразными и сомнительными. “Это провоцирует подозрения в непрозрачности, манипуляциях и намерениях использовать государственное предприятие, печатающее бюллетени, в интересах одной из сторон избирательной гонки”, – подчеркнул Президент.

Отныне, по решению СНБО, полиграфический комбинат «Украина» будут охранять Внутренние войска, а СБУ будет вести видеонаблюдение за печатью бюллетеней.

Депутат от БЮТ Андрей Портнов

Ситуацию вокруг комбината комментировали и в штабе БЮТ. Нардеп Андрей Портнов заявил, что кандидат в президенты, премьер-министр Юлия Тимошенко не нуждается в услугах полиграфического комбината «Украина». По его словам, те, кто пытаются породить конфликт вокруг печати избирательных бюллетеней, оказывают лишь медвежью услугу.

– Необходимо срочно установить, кто принимал участие в попытке сменить менеджмент комбината перед выборами и привлечь виновных к ответственности, – сказал Портнов.

...На этот момент на комбинате вроде бы все спокойно. Руководить предприятием продолжает Музыка.

Анна Ященко

Фото Дмитрия Кораблева, Андрея Скакодуба / УНИАН