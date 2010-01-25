Заявление Ющенко относительно конфликта вокруг комбината «Украина»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что ответственность за конфликт вокруг полиграфкомбината “Украина”, его спровоцированный характер и силовое развитие лежит на двух сторонах избирательного процесса – БЮТ и Партии регионов.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении главы государства относительно ситуации вокруг полиграфкомбината «Украина».

В частности, В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность развитием событий после первого тура выборов и поведением двух сторон, которые представляют кандидатов на должность Президента Украины.

“Мою обеспокоенность вызвало прямое противостояние Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов вокруг государственного предприятия - полиграфического комбината «Украина», что печатает избирательные бюллетени”, - подчеркивается в заявлении.

По словам Президента, причиной конфликта вокруг полиграфкомбината стало решение Кабинета министров Украины “наскоро изменить устав и сменить руководство полиграфкомбината «Украина» сразу после первого тура выборов”.

В связи с этим В.ЮЩЕНКО назвал такие шаги недальновидными, нецелесообразными и сомнительными. “Это провоцирует подозрения в непрозрачности, манипуляциях и намерениях использовать государственное предприятие, которое печатает бюллетени, в интересах одной из сторон избирательной гонки”, - подчеркнул Президент.

В результате, констатирует глава государства, “развернулся конфликт, который напоминает криминальные разборки и рейдерство”. По его словам, “как провокационные, так и агрессивные действия показали неспособность обеих политических сил – и Блока Юлии Тимошенко, и Партии регионов – толерантно, взвешенно, в рамках закона вести подготовку ко второму туру выборов”.

Такое развитие событий Президент считает недопустимым. “Любые намеки на силовые решения будут подавлены немедленно. Попытки сорвать избирательный процесс или бросить тень на его законный характер, в частности из-за захвата государственных структур, будут решительно преодолены”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что с этой целью созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором были одобрены безотлагательные и обязательные для выполнения всеми органами государственной власти решения.

По итогам заседания глава государства в очередной раз заверил, что сделает все, чтобы гарантировать честный, законный и демократичный характер выборов.

Он поручил Службе безопасности Украины обеспечить соблюдение правопорядка вокруг печатания избирательных бюллетеней на полиграфкомбинате «Украина». Именно СБУ будет гарантировать защиту печатания бюллетеней от внешних вмешательств, сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент призвал правоохранительные органы в полной мере обеспечить законность избирательного процесса и не допустить собственного втягивания в политические конфликты. При этом он снова напомнил украинским стражам порядка, что они присягали не политикам и чиновникам, а украинскому народу, и попросил действовать исключительно в верности этой присяге.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО призвал народных депутатов из обоих политических лагерей покинуть помещение полиграфкомбината «Украина» и осознать свою ответственность перед законом и страной. “Прошу понять, что роль депутата несколько больше, чем функция бойцов из штурмовых отрядов”, - подчеркнул Президент.

Он также обратился к обоим кандидатам на должность Президента, лидерам обеих сил, которые вошли в противостояние, с призывом вернуться в русло спокойной избирательной работы, угомонить страсти и не провоцировать конфликты.