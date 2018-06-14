Второй тур: за кого?

Кого поддержать во втором туре президентских выборов – Виктора Януковича или Юлию Тимошенко? Очень непросто сделать этот выбор тем, кто в первом туре отдал свой голос другим кандидатам – Сергею Тигипко или Арсению Яценюку, Петру Симоненко или Олегу Тягнибоку. Вы голосовали за надежду на новое имя, новые идеи, новых людей. Теперь приходится выбирать между теми, кого вы мысленно уже отправили в отставку. Но жизнь есть жизнь – нужно выбирать... Кому, в таком случае, отдать предпочтение? Самое сложное, когда не видишь особой разницы между этими кандидатами. Так, кто будет меньшим злом? И как измерять это “меньшинство”? Проголосовать против обоих? Но понятно, что при этом все равно кто-то из них будет Президентом. И не будет ли означать ваш голос “против всех” голос за одного из них? Тогда за кого именно? Одно слово, очень непростой выбор. Потому важно услышать все аргументы – за и против. Если вы считаете, что они у вас есть, присоединяйтесь к разговору. Для начала этого разговора – первая точка зрения...

ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ: НАКАЗАНИЕ ЯНУКОВИЧЕМ ИЛИ ПРИВИВКА ЮЛИЕЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ? Она – перпетум мобиле, неугомонный энерджайзер, трудоголик и непревзойденный оратор, гейзер фантастических идей, генератор политических взаимозачетов и уже один из символов Украины.

Он – неуклюжий король в страусовых туфлях, которого непрерывно и неубедительно играет свита и лексический запас которого сформирован книжкой «Моя первая тысяча слов». Наблюдать, как он формулирует свои мнения, сложно и больно, и хочется бежать мыть в это время посуду. Когда же он их в конце концов выдавливает, вспоминаешь латиноамериканскую поговорку: «Пока молчал – казался умным». И, похоже, нам жить с таким Президентом.

Она – political animal в самом изысканном смысле этого англосакского термина. Квинтэссенция политической бестии в лучшем понимании. Мы обречены, а Тимошенко, и в этом клеймо Украины – или ее талант, или погибель.

Он, на ее экстравертном фоне, – нескладный инфант, лидер-фантом, полное недоразумение, которое может выдать на-гора и держать там лишь неприкаянность и паралич трети натофобского украинского электората, который потерялся во времени и пространстве.

Однако диаметральность и разнополюсность этих политических типов не значит, что первая просто обязана стать Президентом, а второй не проходит тест на президентское IQ. Скорее наоборот – как это не парадоксально, победа Януковича более полезна и для Украины, и более выгодна для Тимошенко. Переболеть Януковичем полезнее, чем привиться Тимошенко.

Она права в том, что у избирателей Тигипко, Яценюка, Гриценко и Ющенко (а нас наберется добрые 30 процентов вместе с теми, кто в последней графе показал дулю всем 18-и) рука не поднимется проголосовать за Януковича. Однако, из других соображений, добрая половина этого электората не поставит отметку и напротив фамилии «Тимошенко», что автоматически означает инаугурацию Януковича.

Объясню, почему этого – поддержать Тимошенко во втором туре – не сделаю я лично и вся наша семья, как и семьи большинства наших знакомых. Думаю, объяснять, почему ни при каких обстоятельствах мы не проголосуем за Януковича, нужды нет. Именно поэтому – при недостатке пространства, но не аргументов – дальнейшая инвентаризация добродетелей и антидобродетелей кандидата посвящена прежде всего именно Ю.В. Ведь нам самим нужно дать ответ на вопрос – почему в поединке между той, кто за десять лет таки овладела украинским языком (кроме слова «галасувать»), кто вроде бы смотрит в сторону Брюсселя и зарекомендовала себя антикризисным менеджером, и тем, кто является завсегдатаем партсобраний «Единой России», кто отказывается выйти на публичные дебаты и как может скорее переходит в общении на условно русский язык, мы не выбираем ни одного.

Краткосрочные преимущества украинского Пиночета исчерпаются так же быстро, как и золотовалютные запасы Нацбанка. Показательные судебные процессы быстро перестанут быть внове, поскольку система быстро переформатируется под новые правила игры. В Европе таки появится еще одна страна, в которой мир не знает фамилии премьера, а лишь Президента – к Беларуси добавится Украина, с теперь уже сервильной и безъязыкой оппозицией. Весь бюджет станет одним большим Стабилизационным фондом, средства из которого будут выделяться по велению Президента Тимошенко.

Приход Тимошенко отпугивает усилением ее деволюции. Неискренность премьера трансформируется в информсообщения Министерства правды, харизматичность – в принуждение к исповедованию ее идей, риторика – в зомбирование, а затаенное отвращение к альтернативной точке зрения – в зонирование свободы слова.

Единая руководящая и направляющая сила Инструментом Президента Тимошенко на местах будет – уже есть – харизматичная секта под названием партия «Батькивщина» со своими филиалами в виде фракций в местных советах. Лишенная какой бы то ни было идеологии, кроме идолопоклонства, партия является белосердечным фан-клубом, который непрерывно молится на свою икону. КПСС с ее демократическим централизмом на фоне жесткой управляемой вертикали «Батькивщины» – это партийный Вудсток и вакханалия свободной мысли, не говоря уже о «Регионах» и «Единой России». Партийное руководство «Батькивщины» на областном уровне – это архангелы, которым богами с Олимпа на Туровской даровано право на свое усмотрение и вкус формировать состав партбюро на местном и районном уровнях, выдергивать неслухов и кооптировать на их место новых робокопов, которые уже точно будут придерживаться единственно верной линии партии. Типичная картина из жизни органа местного самоуправления: глава партийной фракции БЮТ в местном совете во время сессии постоянно на связи с «куратором», чтобы докладывать ему (ей) в он-лайн режиме, как именно идет голосование. Повестка дня с предварительно проставленными галочками, как «галасувать», у всех членов фракции на руках. И горе тому, кто проголосует не так – «наглядатай» из района сидит в задних рядах и ведет учет верноподданных, чтобы в случае чего – «императивчиком» по темечку.

Эта единая и направляющая сила, эдакая «команда саламандр, которая... сильнее всех спецназов, «Альфы», «Беркута» и «Морских котиков» вместе взятых», на годы возьмет Украину в партийные гвоздодеры и станет единственным кадровым социальным лифтом, пребывание в котором будет гарантировать карьеру и допуск к перераспределению национального богатства.

Меченосцы Тела, что протолкнулись на более близкие орбиты Тимошенко и Януковича, вылеплены из одной и той же массы. Такой же верноподданной усердной человеческой массой наполнены и партийные списки обоих кандидатов – как на национальном, так и на местных уровнях.

При Тимошенко у нас в стране два типа олигархов. Одни платят своей рабсиле неевропейские зарплаты, увольняют работников, выводят прибыль в оффшоры, не пускают ее на контролируемые ими телеканалы и искажают информационный продукт. Эти капиталистические создания находятся вне границ ее партийного списка. Те же миллиардеры и латифундисты, которые купили себе партийные значки БЮТ, - белые, сознательные, патриотические олигархи.

При ком-либо – и при Януковиче, и при Тимошенко – к руководству страной придет их циничная партийная номенклатура и молодая поросль из бютовского и регионского комсомола. Они просто пересядут из своих партийных и штабных кабинетов в кресла начальников управлений земельных ресурсов и глав местных государственных администраций. Отличие лишь в том, что Тимошенко живописует своих саламандр как олицетворение всех добродетелей, забывая при этом о Лозинском, в то время как “Регионы”, обжегшись на Калашникове, хоть предпочитают не кричать на весь базар, какой хороший у них товар.

Прогрессирующий абсолютизм

Политтехнологи убрали у Тимошенко все лишнее, кроме словца-паразита. У Тимошенко все «абсолютно». Каждая цифра «абсолютно» проверена (хотя она может и не отвечать действительности), каждое решение Кабмина «абсолютно» согласованно (хотя членам Кабмина даже не роздали проектов решений), каждый контакт «абсолютно» выгоден для Украины (пусть то соглашение даже харакири, например пакт с Газпромом). От абсолютизации утверждений и прогрессирующего убеждения в собственной безгрешности до отождествления «Украина – это я» – один шаг, и тот уже сделан.

Нетерпимость к альтернативной точке зрения

История с экзит-полами, где те, кто указал более точный результат выборов, были объявлены Тимошенко предателями, – показательна для этого политика, которая имеет стойку аллергическую реакцию на информацию, мысли и точки зрения, что противоречат единственно правильным. Оставить страну в разгар экономического кризиса без министра финансов за то, что он выразил свое независимое виденье экономической деградации Украины, – в этом тоже вся Тимошенко. Тем более что Пинзеник оказался не просто правым – на фоне того, что произошло в экономике в 2009 году, его прогноз был слишком оптимистичен.

Избавиться и ошельмовать министров иностранных дел, обороны и транспорта за то, что они были едва ли не единственными, у кого хватило мужества иметь в правительстве отличное шефини мнение – в этом тоже вся Тимошенко. Воинственное невосприятие альтернативного мнения и чей-то отказ молиться на богиню приобрели институционный характер – бютовские штабные комментаторы обезобразили информационное пространство, дискредитировав жанр отзывов на авторские материалы.

Аллергия на правду

Политик должен убаюкивать электорат сказочками об успехах и кормить баснями о светлом будущем. Однако при этом он не должен сознательно дезинформировать население, которое он приручил. Оптимально – завернуть горькую пилюлю правды в праздничную обертку...

Тимошенко в должности премьера продемонстрировала тревожный регресс, который не дает ей возможности квалифицироваться в президенты. Она монополизировала право на правду, отрезала доступ к публичной статистической информации и выступление за выступлением искажала реальное положение вещей в экономике. И тем приятнее будет наблюдать, как, вернувшись в оппозицию, Юлия Владимировна будет пороть власть за сокрытие или произвольную интерпретацию данных.

Безгрешность Политик и государственный деятель, который ликвидировал в энергосекторе хронические неплатежи в конце 90-х, бюджетную «матрешку» – в 2001-ом, т.н. «свободные» экономические зоны в мае 2005-го и приложил руки ко многим другим позитивам в экономике, мог бы быть достаточно великодушным, чтобы изредка признавать хотя бы малую толику своих ошибок. Таких у Тимошенко – множество, поскольку не ошибается лишь тот, кто сидит сложа руки, а Тимошенко действительно работает за десятерых.

Однак Ю.В. – безгрешная и святая, незапятнанная и белоснежная.

Эгоцентричный политик без тормозов значительно полезнее в оппозиции, чем на верхушке безлимитной власти – а в том, что Ю.В. себе такую обустроит, сомневаться не приходится.

Политический суицид

Однако Юлию Владимировну в случае ее проигрыша должна обнадеживать разве что одна мысль – ни один из нас в этой стране лучше ее не знает, в какую трясину заходят “регионалы”. Она оставляет после себя пустой бюджет, опустошенный Пенсионный фонд, долги и неотвратимость резкого повышения цен на газ. У ее оппонента не будет никакого пространства для популистского маневра, и, обреченный на неизбежность жестких мер, он сможет превратиться в пепел, а об огне позаботится пламенная оппозиционерка.

Украина, благодаря хуторянской зацикленности и политическому инфантилизму Ющенко, упустила пятилетку, проведя ее в политических дрязгах и поисках древностей. Потому приходится признать: мы заслужили на некоторое время наказания банальностью Януковича, пропагандой Герман, макроэкономическими лекциями Лукьянова и нотациями Шуфрича. И Азаров уже даже не будет пытаться говорить на литературном языке.

Однако вряд ли их правление будет комфортным и триумфальным. Выбор у них небольшой – Ю.В. или им друг, или антидот. Можно поспорить, что для них хуже.

А там, глядишь, наберет силу и третья сила, обнадеженная нашим первым взносом в 30 процентов голосов.

Станислав Голубенко