2009: куда выведет Украину кривая политической напряженности

В последние дни 2009 года аналитики и обозреватели пытаются подвести его экономические, социальные и политические итоги. И желательно представить их в какой-то наглядной форме – типа инфографики, эдакой кривой из темпоральной осью абсцисс. Есть вещи, которые хорошо поддаются формализации, – динамика курса гривни, цен на продукты, объемов производства, рождаемости/смертности и тому подобное. Сложнее измерять какие-то политические вещи, здесь не обойтись без субъективной оценки.

Автор в этом материале делает попытку преподнести в виде кривой динамику политической напряженности в Украине на протяжении 2009 года. Были выбраны точки наибольшего напряжения – политические скандалы – и оценены по 10-бальной системе. Во внимание принимался информационный и общественный резонанс скандалов, уровень их эмоционального восприятия людьми. За 10 баллов (максимум) были взяты «педофилгейт» и дело Лозинского: кроме широкого освещения в масс-медиа, эти скандалы вызывали настоящий эмоциональный шок у общества. Слишком уже страшными и отвратительными были и изнасилования малолетних детей, и убийство современным барином человека. Именно эти баллы мы отложим по оси ординат.

Во внимание принимались лишь действительно масштабные скандалы политического характера. Так, отставка заместителя генпрокурора Шинальского не имела каких-то политических последствий, хотя его баден-баденские владения бойко обсуждались в прессе. А все попытки прежней жены лидера украинских коммунистов Петра Симоненко устроить скандал из-за развода и бракосочетания его с пышной молодой блондинкой нашли возмущенный отклик разве что у его давнего конкурента Леонида Грача. Общество отреагировало довольно снисходительно, мол, кто не без греха...

Внешние и внутренние газовые войны: 7 баллов Уже первый день года Желтого Быка ознаменовался крупным газовым скандалом. Сославшись на отсутствие контракта на 2009 год, Газпром прекратил с 1 января поставки в Украину, а с 7 января – и транзит газа в Европу через украинскую территорию. Транзит был возобновлен 20 января после достижения договоренностей на уровне премьер-министров РФ и Украины и подписания десятилетних контрактов между Газпромом и «Нафтогазом Украины».

Возможно, скандал не был уж настолько острым, поскольку Украина уже переживала подобные события за два года до того. Но он получил международный характер и, так сказать, перманентную природу. Скандальными стали заключенные правительствами двух стран газовые контракты, которые признаны откровенно дискриминационными для Украины. Очевидно, не было такого дня на протяжении года, когда эксперты и политики не критиковали бы драконовские условия оплаты Украиной российского газа.

Кроме того, договоренности между Тимошенко и Путиным предусматривали выведение из газового рынка посредника «РосУкрЭнерго». Для Юлии Владимировны это стало сигналом к отбору 11 млрд. кубометров газа, которые принадлежали этой структуре и хранились в подземных хранилищах. Он стоил тогда почти 5 миллиардов долларов.

На защиту «газа имени Фирташа» дружно стали и «регионалы», и Ющенко, и поставленный на должность заместителя председателя СБУ Хорошковский.

И что оно помогло? Правда, скандал и до сих пор не стих. На днях австрийская компания Centragas Beteiligungs Holding AG, что владеет 50% акций компании “РосУкрЭнерго”, обратилась к украинской стороне с просьбой о мирном урегулировании спора вокруг тех пресловутых 11 млрд. куб. г. В свою очередь, РУЭ с учетом всевозможных возмещений, штрафов и пени увеличила сумму претензий уже до 8,26 млрд. дол. Следовательно, скандал переносится и на следующий год.

Оцениваем этот масштабный и длительный газовый скандал в 7 баллов, поскольку он все-таки не очень понятен широкой общественности. Слишком много цифр.

Не делом, а словом: 6 баллов

Февраль 2009 года ознаменовался тем, что Президент Украины Виктор Ющенко на официальном мероприятии – заседании Совета национальной безопасности и обороны 10 февраля, употребил, обращаясь к премьер-министру Юлии Тимошенко, табуированную лексему, обозначающую «пятую точку»: «Если не заплатите своим партнерам в Верховной Раде, если они не купят себе очередной “Лексус”, то они к вам, извините, ж…ой повернутся”. Глава государства недвусмысленно намекал на то, что премьер подкупает в парламенте фракцию коммунистов, которая регулярно помогала «недокоалиции» в важных для Тимошенко голосованиях.

По-видимому, общественный резонанс столь экзотичного для Президента словоупотребления был бы еще сильнее, если бы существовали видео- или хотя бы аудиозаписи сего речевого акта. Однако заседание СНБО было закрытым. Даже когда один донецкий адвокат попробовал через суд запретить Главе государства употреблять вот это непристойное слово на «ж», в ответ на запрос судей стенограммы заседания им не выдали. Все, что говорится на СНБО, является государственной тайной.

Кстати, после такой, с позволения сказать, анальной профилактики употребление Ющенко в адрес Тимошенко слов «сука» и «бомж» уже не вызывало такой реакции в обществе. Люди ко всему привыкают.

Оцениваем февральские лексические упражнения Президента в 6 баллов.

"Бей фашистов": 7 баллов

В мае 2009 Украина наконец смогла хоть чем-то удивить пресыщенную впечатлениями Европу. 5 мая немецкая газета Bild красочно расписала столкновение в аэропорту Франкфурта-на-Майне между министром МВД Украины Юрием Луценко и его сыном Александром с одной стороны – и местной полицией – с другой. Сотрудники авиакомпании Lufthansa не пустили Луценко и его сына на борт самолета, который вылетал в Сеул, ссылаясь на их якобы нетрезвое состояние. Министр, который должен был лететь в Корею с официальным визитом, пытался «пойти на рывок», а затем еще и оказал вместе с сыном сопротивление вызванным на подмогу полицейским.

Конечно, сам министр решительно опровергал немецкое издание: пьян не был, бутылку пива выпил, сын совсем не употреблял спиртного. Сотрудница Lufthansa хрюкала в лицо, полицейские безосновательно применили силу к его сыну, который перенес тяжелую операцию, тогда вмешался и он. А какие красивые слова сказал Луценко о своем деде, который с автоматом входил в фашистскую Германию!

После представления судебного иска Bild должен был опровергнуть информацию о том, что сын Луценко находился в состоянии опьянения. Но только эту информацию. Что же касается остальных, то Луценко отказался дать разрешение на предание огласке официальных материалов немецкой прокуратуры.

Скандал едва не стоил министру должности, Луценко «полоскали» две временных следственных парламентских комиссии, которые, впрочем, 16 декабря прекратили свою работу. Но запашок скандала ощутим и до сих пор. Ставим ему 7 баллов.

«Ширка» и ее провал: 8 баллов

8 июня лидер Партии регионов Виктор Янукович убил мертворожденную «ширку». То есть планировавшуюся на протяжении нескольких месяцев коалицию Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов, которую журналисты прозвали «ПРиБЮТ». И неслучайно. Ведь этот мезальянс мог на долгие годы «прибить» и без того слабенькие побеги демократии в Украине. «Чудо-юристы» БЮТ и ПР приготовили такой проект новой Конституции Украины, который мог отбросить развитие государства и общества далеко назад. Тут и выборы Президента в парламенте, и взятка парламенту в виде продления его полномочий, и драконовские судебные меры против «неправильных» журналистов.

Правда, вряд ли Януковичем двигала забота о демократии. Просто премьер-министр Тимошенко могла полностью «съесть» гипотетического президента Януковича с «обрезанной» легитимностью и полномочиями. Резонанс от «ширки» не стал действительно мощным, очевидно, лишь потому, что общество так и не осознало, какая страшная угроза «просвистела» совсем рядом. Оценка – 8 баллов.

Шок «дела Лозинского»: 10 баллов

16 июня 2009 года народный депутат от фракции БЮТ Виктор Лозинский, прокурор Голованевского района Кировоградской области Евгений Горбенко и начальник милиции того же района Михаил Ковальский, выражаясь языком протокола, «нанесли преднамеренные телесные повреждения Валерию Олийнику, в частности с применением огнестрельного оружия, что привело до смерти потерпевшего». А если описывать эти ужасные события человеческим языком, озверевшие от безнаказанности «хозяин района» и его подручные в погонах после страшных истязаний пристрелили, словно собаку, крестьянина, вся вина которого заключалась в том, что он забрел на земли, которые Лозинский искренне считал своими.

Все это могло сойти высокопоставленным преступникам с рук, если бы не заявление Кировоградской областной организации партии «Свобода». Пошел громкий резонанс, замолчать или скрыть дело стало невозможно.

Особую ярость в обществе вызывали неуклюжие попытки некоторых депутатов и министра Луценко «отмазать» убийц. Второй человек БЮТ Александр Турчинов сказал: “Я считаю, что тут депутат от БЮТ был на довольно высоком уровне”. Более того, коллеги Лозинского из фракции предложили наградить депутата орденом за «нейтрализацию особо опасного преступника».

Но следствие доказало, что мирный крестьянин был безоружен, а пистолеты на место преступления подбросили позже. В настоящее время экс-депутат находится в бегах, а Ковальского выпустили под подписку. Однако пристальное внимание СМИ и общественности дает надежду, что негодяи понесут заслуженное наказание. Скандал оцениваем максимально – 10 баллов.

«Судья-колядовальщик» сдает сообщников? 9 баллов

22 июня выплеснулся скандал вокруг дела экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича. Он тянулся еще с декабря 2008 года, когда высокопоставленного судью обвинили во взяточничестве и заведомо неправдивых показаниях и после непродолжительного розыска арестовали. Пресса сообщила, что Зварич после длительного молчания и попыток «косить под дурачка» наконец начал сдавать сообщников.

По словам безымянного следователя Львовской прокуратуры, “Зварич... дал показания относительно некоторых известных людей. Например, Петра Олийныка, экс-главы Львовской обладминистрации, Виталия Тертичного, прежнего главы Львовского окружного, в настоящее время – и.о. председателя апелляционного админсуда, что тот якобы имеет отношение к «денежным потокам». И что взятки брались как за решение вопросов в интересах заинтересованных лиц, так и за назначение судей по служебным ступеням”. Признание получено во время очных ставок и других следственных действий, сообщает представитель прокуратуры.

Источник в прокуратуре сказал, что экс-судье надоело ждать, пока его защитят и выпустят хотя бы под подписку о невыезде: “Игорь надеялся, что Онопенко или кто-то из Минюста его прикроет. Но кому охота подставляться? И Зварич пошел на сотрудничество со следствием”. В прокуратуре допускают, что Зварич может изменить показания, утверждая, что следователи выбили их незаконными методами. Кстати, до сих пор никаких процессуальных действий против сообщников экс-служителя Фемиды не проводили.

Как известно, при обыске в помещении Игоря Зварича нашли более чем 1 млн. долларов и 2 млн. грн. Судья утверждал, что это добровольные пожертвования на церковные потребности и ремонт суда. Мол, наколядовал.

Скандал стал действительно шокирующим для общества. Одно дело – знать, что наши судьи нечисты на руку, другое – увидеть воочию мешок с грязными деньгами и сексуальные оргии судьи прямо в рабочем кабинете.

Оценка – 9 баллов.

Ленинский нос – мишень террористов: 3 балла

30 июня в Киеве пятеро национально сознательных юнцов с помощью тяжелой кувалды изувечили нос каменному Ленину, который десятилетиями стоял на перекрестье Хрещатика и бульвара Шевченко, и отбили руку, традиционно указывавшую в сторону Бессарабки. Злоумышленники доказывали, что в действительности они – законопослушные доброумышленники. Ведь они только выполняли указ Президента, который предусматривает демонтаж памятников тем, кто причастен к Голодомору и репрессиям.

Возмущенные коммунисты долго собирали средства, ладили новые нос и руку и только в ноябре торжественно открыли отремонтированного Ильича.

Как тут же опять появились ревностные исполнители указов Ющенко – и облили памятник красной краской. Правда, в этот раз рассвирипевшие ветераны КПУ не на шутку побили «террористов»: те, в свою очередь, оказались изрядно залиты – и отнюдь не краской. Впрочем, общество проблемы целостности носов Ленина и националистов не очень-то волнуют. Скандал тянет не больше чем на 3 балла.

Задержание призрака: 5 баллов

Действительно, 22 июля 2009 года был задержан человек, который за пять лет безуспешных розысков превратился в призрака. Он не то маячил где-то в Израиле, то ли был тенью мертвеца. Но бывший начальник департамента поисково-розыскной деятельности МВД генерал-лейтенант Алексей Пукач оказался живехоньким и при добром здравии. Да и обитал не по заграницам, а в глухом селе Молочки Житомирской области. Там его и «повязали» сотрудники СБУ.

Генерала Пукача подозревают в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Были определенные ожидания, что теперь наконец сдвинется с места расследование этого дела, из-за которого Леонид Кучма в свое время едва не лишился президентства. Исполнители известны – вопрос заключался в том, кто был заказчиком убийства.

Но скандал не получил пока еще реальных последствий, кроме обнаружения остатков черепа Гии.

Прошло довольно много лет, потому острота восприятия трагедии сегодня притупилась. Признаки немалого волнения обнаружил разве что спикер Владимир Литвин, которого давно обвиняют в причастности к этому грязному делу. Скандал вокруг задержания Пукача оцениваем в 5 баллов.

Бои за Межигорье: 9 баллов

28 июля получил новое развитие скандал вокруг якобы «экспроприированной» Виктором Януковичем правительственной дачи «Межигорье». Министерство юстиции проиграло суд относительно незаконности передачи в частную собственность этой фешенебельной резиденции, расположенной в селе Новые Петривцы под Киевом. Собственно, острая фаза скандала началась еще в прошлом году. Тогда все имущество резиденции и 130 гектаров ценной земли оказались в частных руках эдакой фирмы с донецкими корнями “Мединвесттрейд”.

И хотя 26 августа Юлия Владимировна громко заявила, что правительство вернуло « Межгорье » в госсобственность, Янукович преспокойно продолжал жить-поживать в правительственной резиденции. 5 ноября Киевский окружной админсуд по ходатайству Кабмина попробовал вытребовать у Генпрокуратуры документы относительно «Межигорья». Первый заместитель министра юстиции Евгений Корнийчук выразил уверенность, что «после того, как документы поступят в суд начнется реальное движение в деле по иску Кабмина о признании действий Вишгородской РГА относительно передачи... гражданину Януковичу В.Ф. и другим лицам земельных участков незаконными, и такими, что осуществлены с превышением предоставленных полномочий”.

Но документация, изъятая депутатами Временной следственной комиссии ВР (по странному стечению обстоятельств – все представители Партии регионов), так и остается недоступной для судов.

Тему «Межигорья» очень удачно разыгрывает Тимошенко. У Януковича пока еще нет убедительного ответа на обвинения в незаконном завладении государственным имуществом немалой стоимости. В последнем телешоу он просто провалил эту тему.

Оценка – 9 баллов.

Россия против Ющенко: 5 баллов

На протяжении 2009 года российские высокопоставленные должностные лица неоднократно упражнялись в острых словесных выпадах по адресу украинского Президента. Очевидно, что «премьер-император» России Владимир Путин так и не забыл унижения от двух поздравлений Януковичу с победой на выборах в 2004 году. Не забыл их и полудекоративный российский президент Дмитрий Медведев, который тогда в ранге первого вице-премьер-министра отвечал за украинское направление.

Прелюдия была еще в феврале. В интервью одном из изданий тогдашний посол РФ в Украине Виктор Черномырдин, пренебрегая канонами дипломатии, в свойственном ему несвязно-издевательском стиле говорил о Викторе Ющенко и Юлии Тимошенко: «Да, ссорятся между собой, кроют друг друга... В открытую, по телевидению! Она подписала нужное же для Украины, а он сейчас придирается: где деньги, Зин?.. С виду-то вроде нормальный мужик. Он такого склада – рисует, черепки собирает... И этот человек вдруг проявился вот таким».

В результате МИД Украины вручил российскому послу ноту протеста и предупредил о возможности объявления его персоной нон-грата. Правда, на ноту особого внимания в России не обратили, Черномырдин пробыл послом до 11 июня. После этого Украина так и остается без посла РФ.

Но по-настоящему громкий скандал разгорелся после заявления президента РФ Дмитрия Медведева о том, что «Напряженность в отношениях России и Украины действительно зашкаливает”. Выступая в черном наряде 11 августа 2009 года на берегу Черного моря, Дмитрий Анатолиевич очевидно напоминал сам себе героя «Матрицы», который осуществляет решительную перезагрузку российско-украинских отношений. Медведев обвинил Ющенко во всех проблемах взаимоотношений наших стран и объявил о решении пока что не направлять в Киев нового российского посла Михаила Зурабова. Мол, Россия будет иметь в дальнейшем дело лишь с новым украинским руководством. Приятно, что Медведев получил тогда достойные ответы и от Ющенко, и от Тимошенко (“Украина самостоятельно, без внешнего вмешательства, будет определять свою внешнюю и внутреннюю политику”).

Конечно, уровень поддержки Ющенко среди украинцев не высок. Но многих допекло до живого: какой-ни-какой, но это Глава нашего государства. Потому последствия трескучей антиющенковской (и антиукраинской) риторики Медведева оцениваем в 5 баллов.

Некрасивая история с приватизацией ОПЗ: 4 балла

День 29 сентября был скандальным для имиджа Украины и ее правительства. Произошел беспрецедентный в мировой практике случай: через 20 минут после того, как ООО «Нортима» выиграла аукцион по приватизации крупного предприятия «Одесский припортовый завод», конкурсная комиссия отменила его результаты. Мол, мало денег дали – лишь 5 млрд. грн. Кто должен был оценивать, что много, а что мало, тяжело сказать. Юлия Тимошенко, которая до тех пор обещала «красивую приватизацию, от которой будет в восторге весь мир», заявила, что ожидала 8 млрд. грн. То есть в который раз показала, что именно ее слова являются истиной в последней инстанции. А участников аукциона обвинила в «заговоре».

Для участия в конкурсе все три претендента внесли залог по 400 млн. грн.

Деньги вернули только российскому ООО «Азот-Сервис» (многие экономические обозреватели отметили, что россияне традиционно пользуются любовью руководителя правительства). А вот украинским участникам скандальной продажи, ООО «Нортима» и ООО «Фрунзе-Флора», деньги не вернули и до сих пор.

Скандал носил очень серьезный, но довольно специализированный характер. Оценка – 4 балла.

Безмандатный Кислинский: 7 баллов 12 октября достиг своего апогея скандал, связанный с использованием поддельного диплома не кем-нибудь, а заместителем главы СБУ, а до тех пор – заместителем руководителя Секретариата Президента Андреем Кислинским. До того рабочая группа Министерства образования и науки по поручению премьер-министра Юлии Тимошенко проверила достоверность диплома Кислинского. “Диплом Киевского национального университета им. Шевченко Кислинскому не выдавался, и на учебе в период с 1994 по 2000 годы в данном университете он не находился”, – зачитал вывод министр образования Иван Вакарчук.

А началось все с сентябрьского заявления заместителя министра внутренних дел Геннадия Москаля об использовании Кислинским липового диплома историка: “Государство нужно спасать от таких Остапов, извините, Андреев Бендеров, которые расползлись из Секретариата Президента по ключевым должностям”.

Проверка показала, что у Кислинского есть только один диплом – техника-механика Краснолуцкого горного техникума. Виктор Ющенко был вынужден освободить от должности одного из самых преданных ему чиновников.

Очень уже громкий был скандал: подумать только, один из руководителей спецслужб использует поддельные документы и не имеет высшего образования.

Оценка – 7 баллов.

Педофилгейт: 10 баллов

13 октября член фракции «Партии регионов» Вадим Колесниченко сообщил, что к нему обратилась мать двух детей, которые якобы были изнасилованы во всемирно известном лагере «Артек». А растлением малолетних занимались какие-то высокопоставленные чиновники.

Милиция частично подтвердила информацию «регионалов», заявив, что «органы» с лета расследуют это дело. По мнению сотрудников МВД, к изнасилованию причастны сотрудники лагеря, в частности, редактор журнала «Артек» Дмитрий Полюхович.

Партия регионов продолжала раскручивать эту тему: вскоре в СМИ были обнародованы имена депутатов от БЮТ Виктора Уколова, Сергея Терехина и Руслана Богдана, якобы причастных к этому делу. Подключились скандально известные депутат Григорий Омельченко (его в БЮТ теперь считают изменником) и адвокат Татьяна Монтян.

Как-то очень кстати для БЮТ органы МВД арестовали ректора одного из киевских вузов, также обвиненного в педофилии. По странному стечению обстоятельств, он в 2004 был доверенным лицом кандидата в президенты Януковича, а его бывшая жена работала мелким функционером в Партии регионов.

Невзирая на большое внимание политикума и общественности к этому делу, сейчас никакой достоверной информации обо всем этом нет.

Оценка самая высокая – 10 баллов.

Сомнительные шутки Путина, хихиканье Тимошенко: 8 баллов

19 ноября в Ялте во время беседы с Тимошенко царствующий премьер-министр РФ Владимир Путин отпустил две казарменные остроты по адресу Президента Украины Виктора Ющенко и его грузинского коллеги Михаила Саакашвили. Повторять их не хочется. Тем более что в одной из них большой патриот России обезобразил классическую поэзию Александра Пушкина – «Песнь о вещем Олеге».

Резонанс скандала был значительно сильнее, чем даже от упомянутого выше официального заявления президента РФ Медведева. И не только потому, что настоящий правитель России, как известно, Путин. Для очень многих обидным было то, что премьер-министр Украины Юлия Тимошенко угодливо хихикала, реагируя на оскорбления глав своего государства и дружественной Грузии. Безотносительно даже к их фамилиям.

Потому даем оценку «ялтинским смешинкам» в 8 баллов.

Спарринг Шуфрича с Луценко: 5 баллов

11 декабря народный депутат от ПР Нестор Шуфрич и министр внутренних дел Юрий Луценко подрались после прямого эфира на одном из телеканалов. В ответ на удар кулаком в лицо от Шуфрича Луценко, известный тем, что сам не прочь грозно помахать конечностями, в этот раз нанес в ответ чувствительный вербальный удар, назвав Нестора Ивановича «отставным альфонсом». Интересно, на какую влиятельную женщину, которая пригрела Шуфрича, намекал остроязыкий министр? Ну, не такая уж это и тайна. Как говорил булгаковский герой, «тоже мне, бином Ньютона».

Во всяком случае народ повеселился и посплетничал вволю. Оценка – 5 баллов.

Два последних пшика: 3 балла

В конце декабря политическое напряжение в Украине несколько спало. Похоже, украинцы переели скандалов. Потому выбросы в Интернет явно с подачи штабов двух основных кандидатов в президенты «жареных» документов – письма одного из лидеров БЮТ Ивана Кириленко американскому судье в поддержку Павла Лазаренко 24 декабря и соглашения между Януковичем и Ющенко о разделе должностей после победы Виктора Федоровича в президентской гонке 25 декабря не стали особыми сенсациями. Да и мысли у людей перед Новым годом и Рождеством Христовым уже далеке от политики. Оцениваем оба скандала в 3 балла.

***

К счастью, в 2009 году так и не произошел скандал, который многие прочили: у Украины не забрали право на проведение Евро-2012. Будем надеяться, что и не заберут, а мы таки подготовимся к футбольному турниру.

После затишья, в январе-феврале 2010 года мы опять вынуждены ожидать резкого всплеска политической напряженности. Выборы без громких скандалов не обойдутся. Будем надеяться, что хоть за 10 баллов не зашкалят.

Петр Осадчук