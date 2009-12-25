Чиновник Секретариата обнародовал тайное соглашение Ющенко и Януковича

Заместитель руководителя главной службы по внутриполитическим вопросам и региональному развитию Секретариата Президента по имени Казачок Ярослав Викторович обнародовал соглашение о взаимодействии за подписями Ющенко и Януковича, из которого якобы вытекает, что нынешнему Президенту обещан пост премьер-министра в случае избрания лидера ПР Главой государства.

Казачок сообщил, что, в соответствии с этим соглашением, стороны обязываются избегать взаимной критики и использовать все возможности для поддержки Януковича во втором туре.

Казачок также сказал, что отныне он уже не госслужащий, поскольку “не выдержал и написал заявление об увольнении” на знак протеста, которое вчера удовлетворили.