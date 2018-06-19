Три ялтинских конфуза (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на совместной со своим российским коллегой пресс-конференции по итогам переговоров в Ялте изо всех сил пыталась убедить прессу, что она целиком и полностью удовлетворена результатами встречи. Владимир Путин в этом вопросе столь ярко выраженного энтузиазма не проявлял, фактически ограничившись заявлением, что за время 20-минутного тет-а-тета главы правительств успели обсудить: сотрудничество в космосе, в машиностроении, в энергетике и в авиастроении. Да, еще и газовые вопросы. Впервые обещание не брать с Украины штрафы за недобор газа, как это предусмотрено контрактами, прозвучало не из уст Юлии Тимошенко, а персонально от Владимира Путина.

Интересно, что и Урядовый портал – официальный интернет-ресурс правительства Украины, и Интернет-портал правительства Российской Федерации, не слишком надрывались, освещая встречу двух премьеров. Скажем, текста, или хотя бы выдержек из подписанного в Крыму Протокола об экономическом сотрудничестве ни там, ни там найти не удалось. Портал российского правительства так и вовсе ограничился публикацией вступительного слова Путина на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, да расшифровкой совместной пресс-конференции Путина-Тимошенко. На переговоры двух премьеров сайт правительства РФ отреагировал «информацией», состоящей из заголовка «Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин, находящийся с рабочим визитом на Украине, встретился в Ялте с Премьер-министром Украины Ю.В.Тимошенко» и пяти фотографий. Для сравнения: заседание набсовета российского Внешэкономбанка, которое Путин проводил несколькими часами ранее, удостоилось куда большего внимания сотрудников портала.

Может быть потому, что из-за него Путин на 2,5 часа опоздал на встречу с Тимошенко? Ну, надо сказать, причина была уважительная, а разговор – более чем серьезным. Ведь уже в третьем предложении своего вступительного слова Путин жестко предупредил членов набсовета ВЭБ: «о футболе – ни слова!».

Но даже настолько обоснованные изменения в московском графике российского премьера не отменяют того факта, что первый конфуз случился еще до начала его встречи с Тимошенко. И дело даже не в том, что Путин опоздал. Да и не в том, что украинские (изначально предвзятые – а как же еще?) журналисты, разумеется, расценили это опоздание как попытку продемонстрировать, кто в доме хозяин. Печально другое: спортсмен, комсомолец (извините, бывший гэбист), активист и просто красавец, согласившийся стать вторым лишь после того, как дважды побыл первым, всего-навсего повторил известный в журналистских кругах «выход Ющенко». И даже, кажется, нового рекорда времени не поставил – вдвойне обидно.

Потом был широко цитируемый в СМИ диалог премьеров о вреде галстуков во время ужина:

«В.В.Путин: Чем занимались наши коллеги - понятия не имею, но думаю, что двум президентам всегда есть, о чем поговорить, что обсудить, куда-то сходить. Бойцы вспомнали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. А мы вместе пойдем на ужин - меня коллега пригласила. Но я сказал, мы будем говорить о Чехове, допустим.

Что можно еще посоветовать и порекомендовать? Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене - не ровен час... Ну вы меня понимаете.

Ю.В.Тимошенко: Владимир Владимирович, я точно могу без галстуков проводить ужины.

В.В.Путин: Слопает гость Ющенко еще галстук.»

(Интернет-портал правительства Российской федерации)

Показалось, или Юлия Владимировна на сей раз смущалась чуть больше, чем когда так же подхихикивала в Москве словам Владимира Владимировича: «Мазурик какой-то утащил самолет»? Может быть в марте 2008-го она считала более справедливым замечание коллеги? Сама же потом говорила, мол Ющенко сам спровоцировал Путина на «мазурика»: «Все высшие должностные лица на своих пресс-конференциях, во время своих публичных выступлений и в повседневной политической жизни должны придерживаться этики поведения. Но в то же время лидер каждого государства имеет право на свободу высказываний. Мне тоже не нравится, когда на мировой арене Президент Украины называет премьер-министра предателем национальных интересов, рукой Москвы… Может Президент Украины сам выйдет со своих пресс-конференций, когда он такое говорит, для того, чтобы не унижать честь и достоинство Украины? Когда сам политик задает такой тон, когда на мировой арене можно употреблять грубые высказывания, обижать своих партнеров или оппонентов, он сам открывает путь для такого же обращения с собой». А может на сей раз Тимошенко чувствовала себя более неуютно из-за того, что объектом публичных острот Путина стал не только (да и не столько) Президент Украины, но и Президент Грузии? Но понятно, что на правах хозяйки не поддержать шутку она не могла…

Ну и последний конфуз произошел уже в финале – во время подписания «запрещенного к публикации» Протокола. В руках у Тимошенко отказала «протокольная» ручка, и украинскому премьеру пришлось на глазах у прессы искать канцтовар в рабочем состоянии. Конечно это мелочь, ерунда, но «картинку» в итоге смазали. Положение спас как всегда искренний в жестах Владимир Владимирович - своим залихватским махом в сторону помощника папкой с только что подписанным документом.