Опоздавший Путин привез в Ялту блатной юморок

Кому саммит – а кому «рабочая поездка на Украину»

20 ноября завершился саммит глав правительств стран СНГ в Ялте. Хотя, саммитом его называли в Украине, а на сайте российского премьераэто мероприятие значилось, как «рабочая поездка на Украину». Впрочем, если это неуважение служб премьера РФ к структуре СНГ, то я согласна с Путиным. Что там хорошего в этом СНГ: там всего полезного и осталось, что зона свободной торговли и безвизовый режим. Хотя украинские и белорусские (не говорю о грузинских) производители- импортеры так натерпелись от «санитарных служб» России, что все больше убеждаются, СНГ– это никакая не свободная торговля. Это активное надувание щек Москвой. Просто дать им в очередной раз поговорить, как мы тут все на постсоветском пространстве крепко дружим. Валерий Чалый, когда еще не был заместителем министра иностранных дел, а руководил международными программами Центра Разумкова и позволял себе кое-какую откровенность, тоже, вздыхая, дипломатично называл эту структуру мертворожденной. Но раз Украина хочет встретиться и спасти эту мертворожденную структуру, то Владимир Владимирович не возражает.

Предвкушение удовольствия круче самого удовольствия?

Кто-кто, а российские правители знают толк в удовольствиях. Конечно со времен Петра Первого и его святочных забав их удовольствия эволюционировали, и особенно преуспели во внешней политике. Сейчас русские цари бояр не карнавалят, розгами не стегают – ХХІ век на дворе. Можно, например, за пару недель до саммита заслать в соседнее государство Украину «проект межправительственного соглашения», дополнения к газовым контрактам. И написать в нем, чтобы Украина пуще зеницы ока берегла собственность Российской Федерации – объекты газотранспортной системы Украины. Это была даже не артподготовка визита. Это не был первоначальный документ с заявкой, что наши партнеры хотят, чтобы потом члены делегаций знали, как лучше торговаться. Это типа издёвка (в их понимании), как образно выразился в разговоре с УНИАН один нафтогазовский чиновник.

Надо полагать, Владимир Владимирович с удовольствием наблюдает за молчанием по поводу этого документика со стороны НАК «Нафтогаз» и правительства. Впрочем, последние не молчали. Они стали активно говорить, что газовые контракты так хороши и так выполняются, что нечего поднимать тему их изменения. Мне вот только завидно: есть же время у российских чиновников. Прийти на работу и, наслаждаясь похмельем, писать подобный документ. (Ни в жизнь не поверю, что он мог выйти из-под рук трезвого человека). А потом долго жать кнопку факса, не попадая в номер, и вместо этого, рассылая «проект» во все украинские СМИ. Воистину великая страна, у Газпрома полно проблем, а они днем вот такие соглашения ваяют. Пусть пишут... Только вы, Владимир Владимирович, этих авторов без теста на алкоголь зимой к газовому вентилю не пускайте, а то снова скажут европейским потребителям, что Украина в перебоях газа виновата.

За Медведева не обидно, а за державу?

Я не помню, было ли в Украине еще международное мероприятие, накануне которого звучало столько взаимоисключающих заявлений. Пересмотрены – не пересмотрены ли будут контракты, будет или не будет разговор с Путиным по газу, – члены правительственной команды с перерывом в несколько дней опровергали друг друга. Из чего следует, что закулисная подготовка и торги велись вплоть до последних дней. И вот день проведения саммита настал. Впрочем, Владимир Владимирович опоздал на три часа, оно и понятно – хотел растянуть удовольствие. Ну, повстречался, обсудили космос, грипп и кризис. И, конечно, газ…

К газу мы вернемся в следующей публикации, но сначала хотела сказать об итоговой пресс-конференции российского и украинского премьер-министров.

Думаю, Владимир Владимирович обожает пресс-конференции. Ну кто бы еще, кроме паркетных российских журналистов и его подчиненных, сумел бы оценить его юморок? Ну с кем бы он еще сумел почувствовать себя таким остроумным, как не с ними? А тут еще и Юлия Владимировна подхихикивает. Тоже приятно, ее, наверное, сложнее рассмешить, чем Хоркину и Кабаеву. Кто там они у вас? Ну да, чемпионки, спортсменки, красавицы – депутатки Госдумы, одним словом. Вообще, у российского премьера есть уже свой особый стиль для пошутить. Полувоенный-полублатной юмор на респектабельную тему из уст почти первого лица государства российского – это всегда любопытно. С филологической точки зрения, разумеется. Потому что заявляю – как штатная язва своей структуры: мне ни разу не было смешно. Владимир Владимирович, а может, вы смените райтера? Хотя нет, у вас же все остроумные люди в оппозиции. Ну ладно, шутите. Вернемся к первоисточнику.

В список вопросов, которые можно было адресовать Путину и Тимошенко, был поставлен вопрос о визите в Украину Президента Грузии Михаила Саакашвили. На вопрос, знает ли Владимир Владимирович о визите грузинского лидера в Киев, Путин ответил: «Я не слежу за его перемещениями. И чем занимаются коллеги (Ющенко и Саакашвили) не знаю…» Владимир Владимирович, извините, Президент – премьеру – не совсем коллеги. Как бы вам не хотелось назвать его коллегой, конечно. Затем Путин продекламировал: «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они». Вы правы, Владимир Владимирович, вдвоем с другом вспоминать победы и поражения это – да. Вы хорошо это понимаете. Вам ведь тоже есть с кем вспомнить «Норд-Ост», Беслан, Грозный, «Курск»…

Еще вам не успели задать вопрос, и я хочу отправить его на ваш почтовый ящик – к вам на сайт. Он звучит так: «Мы понимаем ваше снисходительное отношение к президенту Медведеву, но представьте, что украинский премьер типа шутит в его адрес таким же образом?» Понимаем, что за Медведева не обидно, а за державу?

Вот и нам как-то не очень. Мы ж типа дружим с вами. И наш премьер вам нравится. Так что поаккуратнее там, ладно? Вы еще просили нашего Президента поосторожничать с Михо, намекая, что его грузинский коллега съест его галстук. Так за галстуки упомянутых вами «коллег» вы не волнуйтесь, у обоих президентов жены Сандра и Катерина, кроме того что детей своим мужьям друг за дружкой рожают, еще и прекрасно знают иностранные языки и имеют хороший вкус, и в случае чего купят им новые галстуки, еще более вкусные. Привезут из Европы…

Лана Самохвалова