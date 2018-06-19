За педофилию депутатов пострадали судьи и Президент?

Сегодня Верховная Рада рассматривала вопрос снятия депутатской неприкосновенности. Этот вопрос встал на повестку в связи со скандалом, возникшим вокруг дела об изнасиловании и растлении малолетних, к которому якобы причастны народные депутаты.

Уколов не явился, зато Терехин кокетничал

Депутаты всех фракций напрочь отказывались высказывать свое личное доверие – недоверие в отношении обнародованной коллегами информации, сводя свои требования к снятию неприкосновенности и увольнению министра Луценко, который якобы не расследовал уголовное дело.

Вся интрига в самом сессионном зале сводилась к тому – в каком именно виде будут снимать неприкосновенность: только ли с народных депутатов Украины, или с депутатов, судей и Президента.

Говорили, что в зал сегодня должен прийти бютовец Виктор Уколов, имя которого впервые было упомянуто в секс-скандале и который якобы сейчас пережидает кампанию в глухом селе. Поговаривали, что «регионалы», пользуясь неприкосновенностью, намеревались его демонстративно-показательно избить. Чтоб знал, как детишек обижать. Уколов не пришел.

Но пришел другой бютовец – Сергей Терехин. Я видела, как в сессионном зале, ему пожимали руку и всячески выражали сочувствие даже нашеукраинцы. А он полушутя жеманно складывал ладонь для рукопожатия. Мол, не стыдно ли вам жать мне руку? А в ложе прессы, наблюдая за этим, в это же время обсуждали правдоподобность, вероятность того, входит ли педофилия в перечень его грехов.

Журналисты также пытались выяснить, кто в парламенте доказанные гомосексуалисты и похожи ли они на педофилов, мысленно расширяя перечень клиентов студии Полюховича. Кто-то, увидев Януковича-младшего, сострил, что папа разрешил ему прийти в Раду, узнав, что Уколов уехал в лес. Мрачный был юмор, за которым пряталась крепкая нелюбовь к народным избранникам. Нелюбовь к бютовцам, представитель которых Сергей Соболев говорил, что есть каста людей, которая может творить все, что хочет, в том числе разглашать свидетельства, которые невозможно подкрепить фактами. Нелюбовь – к «регионалам», которые, обвиняя Луценко в том, что он тормозил дело, осуждали тех, кто разгласил тайну следствия. Осуждали, почему-то забыв, что первым стал публично рассказывать о скандале, их однопартиец Вадим Колесниченко.

Господа, кто еще не пиарился на скандале?

Неприкосновенность и педофилия

Сегодня рассматривались два законопроекта о снятии неприкосновенности. Законопроект №1735 под авторством Ивана Кириленко (БЮТ) и Вячеслава Кириленко (группа «За Украину!»), который был зарегистрирован в парламенте еще в 2007 году и который прошел утверждение в Конституционном Суде. Этот проект закона был одной из избирательных фишек обеих политсил, предполагал снятие неприкосновенности с депутатов. Он был готов к принятию. Но, увы, многострадальный законопроект набрал всего 206 голосов.

То ли дело альтернативный законопроект «Регионалов». Они предложили проект закона(№3251), который представил один из авторов, первый вице-спикер Александр Лавринович. Этот законопроект которым предполагалось снять неприкосновенность со всех сразу – с депутатов, Президента и с судей, – собрал 390 голосов.

Снятие депутатской неприкосновенности, за какое проголосовали депутаты, – это такое общее решение, дабы выпустить пар. На самом деле не существует никаких проблем с тем, чтобы снять неприкосновенность с нардепа, если такое представление дала Генпрокуратура. Верховная Рада практически всегда давала на это свое согласие. Хотя история знает примеры, когда с таким разрешением под следствие попадали люди, чья вина так и не была доказана. Это и ныне покойный депутат Николай Агафонов, и экс-депутат, бывший начальник Градобанка Виктор Жердицкий. Не знаем, какие там операции проводил его банк со средствами немецкого правительства, но факт остается фактом – все украинские острабайтеры получили свои деньги, а человек пять лет отсидел. Верховная Рада дала в 1994 году согласие на снятие неприкосновенности с нардепа Ефима Звягильского, но тот вовремя уехал из Украины, вернулся через год, уже невиновным. Почему сейчас было не создать временную следственную комиссию, как планировали раньше?

Кому нужен принятый сегодня в зале законопроект регионалов о снятии неприкосновенности с депутата? Сегодня Верховная Рада как бы сделала первый шаг по отмене неприкосновенности. Напомним, для законов, которыми вносятся изменения в Конституцию, предусмотрена отдельная процедура. Сначала парламент дает согласие отправить проект закона для выводов в Конституционный суд.

Согласно законопроекту, депутаты типа перестают быть неприкосновенными. То есть в отношении них может проводиться следствие. Но, как сказал первый вице-спикер Александр Лавринович, есть «свои нюансы с мерой пресечения». Этим же законопроектом предполагается, что неприкосновенность с депутата можно снять только после вступления в силу обвинительного заключения суда. Представляете, сколько времени может длится суд? Годами. Вместо неприкосновенности депутаты получают новую степень иммунитета. Но не будем переживать. Этот закон вступит в силу после того, как пройдет «конституционное освидетельствование». А после этого, но не ранее, чем на очередной сессии парламента он должен будет пройти еще через сессионный зал и собрать триста голосов. Но при этом, если в него снова будут вноситься изменения, он снова должен будет пройти «освидетельствование» в КС. Так что провести новый закон про «снятие» неприкосновенности – это также непросто и долго, как арестовать депутата, если руководствоваться этим новым законом.

Вот так самые рьяные защитники народа, борются с педофилией, укрепляют иммунитет. Просто не дают себя арестовать.

Маша Мищенко