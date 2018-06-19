Виталий Кличко: Меня хотят спровоцировать на мордобой, но не дождутся

Абсолютный чемпион мира по боксу, общественный деятель, лидер Блока своего имени, депутат Киевсовета Виталий Кличко ответил на вопросы УНИАН.

ВОЛКОВЫМ И ТАДЕЕВЫМ ЗАТЫКАЮТ ДЫРЫ, ИЗ КОТОРЫХ ВОНЯЕТ

Виталий, недавно Юлия Тимошенко договорилась с Леонидом Черновецкимо снижении тарифов на коммунальные услуги в Киеве, но почему-то они не сказали, насколько их снизят. Тарифы будут такими, как до июня?

Да, есть соглашение между Тимошенко и Черновецким о приведении тарифов к уровню 1 июня. И в ближайшее время мы получим соответствующие документы, где будет расписан механизм снижения. Также между ними есть договоренность о замораживании долгов Киева в целом. И для всех нас здесь больше вопросов, чем ответов.

Но сегодня свое слово по нашему иску к КГГА о необусловленного повышения тарифов в столице сказал Шевченковский районный суд Киева. Суд признал неправомерными действия городской администрации, то есть принятие распоряжений заместителем председателя Анатолием Голубченко, а сами распоряжения – незаконными и недействительными с момента их принятия. Такая формулировка в постановлении суда дает право говорить о том, что незаконно оплаченные средства киевлян за июнь–август 2009 будут пересчитаны и возвращены. Либо наличными, либо зачтены как переплата на следующие месяцы.

В то время, когда все политические силы лишь спекулировали на вопросе тарифов, Блок Виталия Кличко оставался единственной политической силой, которая в очередной раз отстояла позицию киевлян в суде и делает это постоянно.

Кстати, за рубежом все наоборот: там власти во время кризиса пытаются идти навстречу людям. Например, в США, в Лос-Анджелесе, где я недавно проходил подготовку к поединку, бюджет страдает от огромного дефицита, однако сейчас пересматривается налог на землю, потому что не все люди в состоянии платить 3% налога от стоимости недвижимости. Таких случаев очень много.

А у нас все проблемы - следствие непрофессионального менеджмента, в частности киевской власти, которая перекладывает свою ответственность и все проблемы на обычных людей.

Как думаете, что стоит за договоренностями между Тимошенко и Черновецким – лишь благородное желание облегчить жизнь киевлян?

Конкретно не знаю, ведь я не присутствовал при достижении их договоренностей. Поэтому если я буду говорить об этом, то это будут лишь мои догадки, которые могут назвать спекуляциями.

Что на днях происходило в Киевсовете? Имею в виду, ваше столкновение с Волковым и Тедеевым.

Многие хотят преподнести эти события как столкновение между спортсменами. Но проблема не в этом. Команда Черновецкого в который раз хотела раздать большие куски земли, перед тем, как вступят поправки к закону о Земельном кодексе, согласно которым земля в городе будет передаваться только на конкурсной основе.

Мы обращались к разным политическим силам, к высшему руководству страны: Президенту, премьер-министру, в Генпрокуратуру, даже к Черновецкому, но все безрезультатно – команда городского председателя пытается любыми методами растащить имущество киевлян. Что это значит? Только одно – безвластие, беззаконие. Поэтому нам пришлось прибегнуть к экстремальным методам. У нас не было другого выхода, как физически блокировать трибуну.

Поняв свой проигрыш, команда Черновецкого пыталась сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что они вроде бы хотят снизить тарифы, а не протащить нужные им решения. Но в повестке дня об этом не было никакого упоминания! К тому же для принятия этого решения городскому председателю не нужное решение депутатов.

Разве в Киеве осталось что можно дерибанить?

Эти ребята нарыли. У них сейчас словно агония...

Почему вы Волкову и Тедееву не дали достойной сдачи, когда они полезли к вам с руками?

Это опять же технологии. Власть провоцировала драку, чтобы все думали, что это спортсмен борется со спортсменами: Кличко с баскетболистом и борцом. Но мы этого не допустили. Потому потом они сказали, что пришли не землю дерибанить, а голосовать за снижение тарифов. Выходит, мэр повышает тарифы вопреки всем нашим протестам, а депутаты от команды Черновецкого торжественно их снижают. Хотя, еще раз подчеркиваю, для отмены распоряжения мэра достаточно было такого же распоряжения за его собственной подписью.

Я ПОНИМАЮ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Все-таки им не удалось вас спровоцировать на рукоприкладство. Сознайтесь, у вас, наверное, было желание применить физическую силу. Как вы себя сдержали?

Говорю откровенно, у меня не было желания кого-то ударить. Хотя я вынужден был припугнуть ребят словами – что если они прибегнут к агрессии, то от нас, в свою очередь, стоит ожидать соответствующих действий. Думаю, вряд ли найдутся люди, которые сомневаются, что чемпион мира в сверхтяжелом весе смог бы на протяжении нескольких секунд физически очистить место возле трибуны. Но я понимаю все последствия использования моей силы в повседневной жизни, потому никогда этим не воспользуюсь. Это была провокация чистой воды. Никогда за пределами ринга я не использовал свои спортивные навыки. И никогда не буду делать этого.

Мне очень жаль тех спортсменов, которые “по звонку” пришли в Киевсовет. Они достигли хороших результатов в спорте, но разные дяди их нагло используют, затыкая ими всевозможные дыры, из которых, к сожалению, воняет.

Какие вообще на сегодня Киев имеет долги?

У нас с долгами “все в порядке”. Дефицит бюджета достигает 5,232 миллиардов гривен. Доходы выполнены только на 40%. Социальные расходы не выполнены почти на 600 миллионов. В госбюджет не передано 1,2 миллиардов. Транспортное строительство выполнено лишь на 27%...

Эти цифры, возможно, простым людям ничего не говорят. Но люди все это видят сами. Строительство четырех станций метро заморожено, как и строительство мостов, которые должны были сдать еще несколько лет назад. Я не говорю уже о коммунальных коммуникациях, многие из которых прокладывали еще в Великую Отечественную войну. Пожар на иловых полях Бортнической станции аэрации был первым звонком о том, что Киев на грани техногенной катастрофы.

Мне очень жаль, что Президент не реагирует на наши обращения. Более того, он награждает эту команду очередными орденами “За заслуги.”

А сколько вы получили наград от Президента?

Я их никогда не считал, но они все за мои заслуги в спорте и популяризацию Украины в мире.

Встречались ли вы лично с Виктором Ющенко относительно ситуации в Киеве?

Встречался и неоднократно. Более того неоднократно создавались специальные комиссии, делались выводы. А последняя парламентская комиссия по расследованию деятельности КГГА рекомендовала Президенту сделать соответствующие кадровые выводы еще в июне этого года, но, как вы сами видите, все безрезультатно.

Еще раз подчеркиваю – у нас в стране безвластие, а безвластие толкает к беззаконию. Думаю, если так будет и дальше, люди сами постараются решить свои проблемы. Они показали это, выйдя под мэрию в прошлую среду, когда взяли ее в живую цепь, чтобы не дать власти провести незаконную сессию. Люди добились своего. Сессия в тот день была отменена.

БОЛЬШИНСТВО УКРАИНЦЕВ ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ ПОВЕРИТЬ В ЛИДЕРА ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

Всегда спрашиваю себя, зачем Кличко – всемирно известному человеку – заниматься политикой? Вы не жалеете, что взялись за это?

Я не хочу быть пассивным, не хочу сидеть и ждать, когда что-то изменится. Я знаю, что такое европейские социальные стандарты...

По большому счету в Украине эти стандарты декларируются, но почему-то мы развиваемся по худшим примерам Латинской Америки, когда с каждым днем растет разница между богатыми и бедными.

Я люблю свой город, свою страну, и мне больно наблюдать, как мы двигаемся не в том направлении. У меня достаточно сил, знаний, контактов, желания изменить ситуацию.

У меня огромное количество сторонников, и ежедневно я делаю все, чтобы их было еще больше. Я призываю всех, кому не безразлично, в каком обществе мы будем жить завтра, объединиться.

Разве вы не видите, как наше общество морально разлагается?! В какой цивилизованной стране есть судьи-засеватели, депутаты, устраивающие охоту на людей, депутаты, устраивающие оргии с детьми?! Я хочу спросить каждого украинца, согласны ли вы с этим, хотите ли жить в такой стране? Я, например, не хочу, чтобы моего ребенка завтра на улице переехал «Бентли», и у отца водителя оказалось больше денег и связей, чем у меня!

У меня есть возможность жить в Западной Европе или США, но я хочу жить в своей стране, по нормальным, цивилизованным законам, а не по законам банановой республики.

Будете ли принимать участие в президентской кампании?

Думаю, большинство украинцев еще не готовы поверить в лидера Виталия Кличка и в то, что его сила может бороться, чтобы привести Украину к верховенству закона. Но каждый день я работаю на тем, чтобы это изменить, и со временем это обязательно произойдет.

Можете ли рассказать о вашем с братом бизнесе?

Мы владельцы мощной промоутерской компании, работающей на западе. Она сотрудничает с ведущими мировыми телеканалами: немецким RTL, американским HBO. Мы покупаем и продаем телевизионные права на спортивные события. Занимаемся продвижением спортсменов.

В Украине есть также промоутерская компания, которой занимается Klitschko Management Group, ее генеральный офис находится в Гамбурге. Генеральный офис нашей компании "К2 промоушен" – в Лос-Анджелесе, “дочка” этой компании – К2 East Promotions – есть и в Украине, что позволяет нашим боксерам делать карьеру в мировом боксе и достигать самых амбициозных целей здесь, в Украине.

В какую сумму оцениваются ваши капиталы?

Всем всегда интересно залезть к кому-то в бумажник и посчитать деньги. За тем, как я зарабатываю деньги, наблюдает весь мир, потому это не тайна. Как и не секрет, что я достаточно обеспеченный человек. Все мои деньги заработаны официально, я с них плачу налоги.

У БРАТА ВЫЗРЕВАЕТ МЫСЛЬ О БРАКОСОЧЕТАНИИ

Кого из мировых знаменитостей считаете своими друзьями?

У меня действительно много знакомых среди настоящих мировых звезд. Звезды приходят ко мне на поединки, тренировки. Мы общаемся о политике, со многими мы совместно делаем социальные проекты. Но все они только мои знакомые, ведь настоящих друзей не может быть много.

Не обеспокоены ли вы тем, что ваш брат до сих пор не женат?

Не секрет, что Владимир часто путешествует и проводит очень много времени за рубежом. Как известно, там все женятся ближе к сорока годам.

Это вопрос он часто слышит от меня и от родителей. Но, думаю, к таким важным вещам человек должен быть готов внутренне. У моего брата это уже вызревает, по крайней мере мысли такие есть.

Беседовала Оксана Климончук