Драка в Киевсовете: против боксера Кличко - борец Тедеев и баскетболист Волков (фоторепортаж)
Довгий тщетно прорывался на рабочее место. Оппозиция не отступала. Кличко громко предупредил, чтобы “все отошли назад”...
Секретарь Киевсовета Олесь Довгий тщетно прорывался на рабочее место. Оппозиция не отступала. В поддержку депутатов Черновецкого пришли народные депутаты от Партии регионов Эльбрус Тедеев и Александр Волков. Виталий Кличко громко предупредил, чтобы “все отошли назад”.
В сессионный зал зашел даже Черновецкий, чем шокировал публику (он не так часто появляется на заседаниях Киевсовета). Но, очевидно, киевская земля, которую снова собирались делить, того стоит.
Правдами-неправдами Олесь Довгий таки пробрался в президиум. Он открыл заседание Киевсовета и начал ставить вопросы на голосование. Из-за шума никто ничего не слышал, но решения по четырем вопросам большинство умудрилось принять. Оппозицию такой поворот не устраивал. Началась потасовка.
Черновецкий похвалил своего заместителя Довгого "за проявленное в боях мужество" и удалился...
Но драка была только цветочками. Потом еще была информации о заминировании, и как следствие - кинологи со своими собаками. Но все, слава Богу, обошлось, и все остались живы и здоровы.
Судя по тому, что заседение Киевсовета перенесли на 29 октября, продолжение следует...
Дарья Терещенко
Фото Сергея Светлицкого, УНИАН