Драка в Киевсовете: против боксера Кличко - борец Тедеев и баскетболист Волков (фоторепортаж)

Секретарь Киевсовета Олесь Довгий тщетно прорывался на рабочее место. Оппозиция не отступала. В поддержку депутатов Черновецкого пришли народные депутаты от Партии регионов Эльбрус Тедеев и Александр Волков. Виталий Кличко громко предупредил, чтобы “все отошли назад”.

В сессионный зал зашел даже Черновецкий, чем шокировал публику (он не так часто появляется на заседаниях Киевсовета). Но, очевидно, киевская земля, которую снова собирались делить, того стоит.

Правдами-неправдами Олесь Довгий таки пробрался в президиум. Он открыл заседание Киевсовета и начал ставить вопросы на голосование. Из-за шума никто ничего не слышал, но решения по четырем вопросам большинство умудрилось принять. Оппозицию такой поворот не устраивал. Началась потасовка.

Черновецкий похвалил своего заместителя Довгого "за проявленное в боях мужество" и удалился...

Но драка была только цветочками. Потом еще была информации о заминировании, и как следствие - кинологи со своими собаками. Но все, слава Богу, обошлось, и все остались живы и здоровы.

Судя по тому, что заседение Киевсовета перенесли на 29 октября, продолжение следует...

Дарья Терещенко

Фото Сергея Светлицкого, УНИАН