Левые и справедливые: коммунисты с эсдеками посылают Симоненко Украину спасать (фоторепортаж)

В Киеве грянул “процесс консолидации на социалистической платформе”. Именно так свежеиспеченный кандидат в Президенты Петр Симоненко на съезде партии “Справедливость” охарактеризовал процесс создания своего избирательного блока в составе КПУ, “Справедливости”, “Союза левых сил” и... недоброй памяти СДПУ(о). Эту удивительную смесь окрестили “Левым блоком” и провозгласили его целью “спасение Украины путем взятия власти”.

В субботу “Справедливость” проголосовала за выдвижение Симоненко единым кандидатом от левых на будущих выборах. И одобрил, собственное создание самого блока. Впрочем, это – не последний этап так сказать официального оформления отношений Петра Николаевича с новорожденным политическим гибридом. 20 октября еще должен пройти межпартийный съезд блока.

Демонстрируя свою готовность немедленно взяться за дело спасения Украины, Симоненко сообщил собравшимся, что “отечество в опасности”, “трудящиеся ждут внятных ответов», а «тот, кто этого не понимает, остается на обочине политической жизни».

В изложении лидера коммунистов картинка выглядела едва ли не апокалиптической: “Система спекулятивного капитализма разваливается на глазах. Попытка укрепить господство крупной буржуазии за счет вовлечения трудящихся в финансовые спекуляции провалилась. Пролетарий, сыгравший роль мелкого вкладчика и пайщика, опять оказался обманутым и ограбленным. Его положение еще больше усугубилось долговой потребительской кабалой. Благообразная маска финансовой олигархии сорвана мировым кризисом”.

Разумеется именно Петр Николаевич имеет “четкую программу, направленную на решение всех тех болезненных вопросов, которые сегодня волнуют общество”, о чем он и заявил журналистам. И кто бы сомневался, что залогом изменения направления развития страны Симоненко считает ни что иное, как “смену политического режима».

Нашлась у лидера КПУ и пара “теплых слов” для режима нынешнего. Симоненко ошарашил журналистов заявлением о том, что ВР, мол, не тем сегодня занимается. По мнению лидера КПУ, вместо того, чтобы назначать новых министров, парламент должен всерьез перетряхнуть старых вплоть до появления новых пустых кресел в правительстве. “Мы четко настаиваем на том, чтобы сегодня срочно парламент отправил в отставку Вакарчука, Вовкуна, Васюника, Онищука, которые на посту министра больше занимаются разнообразными коррупционными соглашениями, чем выполняют свои служебные обязанности”, - привел перечень Симоненко. И в качестве аргумента в пользу такого подхода заявил: “Грустно, что перед выборами пытаются заполнить ту или иную должность, чтобы только они (министры) выполняли функции церберов и регуляторов финансовых потоков в интересах конкретного кандидата”.