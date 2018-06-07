Пенсия Стельмаха как фактор президентских выборов

На правительство посыпались отказы от международных финансовых организаций в кредитовании... Единственной надеждой остаются Путин, Каддафи и глава НБУ...

Тот факт, что срок полномочий Владимира Стельмаха подходит к концу в следующем январе, может сыграть весомую роль в определении победителя президентской гонки.

Председатель правления НБУ окончательно идет на пенсию. Руль НБУ оказывается не просто в других руках: к руководству центробанком приходит новая команда - команда нового Президента. Скорее Яценюк станет Президентом, чем, скажем, первый заместитель Стельмаха, Шаповалов останется неприкосновенным в составе нового топ-менеджмента НБУ.

Поэтому в логике действий Владимира Семеновича и его ближайшего окружения можно разглядеть и заподозрить какие угодно мотивы, кроме надежд во что бы то ни стало остаться на очередной срок. Осознавание верхушкой НБУ того, что свои кабинеты придется оставить при любых обстоятельствах, может склонить чаши избирательных весов в пользу того или иного кандидата. И вряд ли руководство НБУ будет действовать в интересах претендента, к которому чувствует нескрываемую идиосинкразию Ющенко. К мнению Виктора Андреевича в НБУ по инерции еще прислушиваются, хотя чем ближе к выборам, тем тоньше инерция.

Чрезвычайная роль Стельмаха и Ко в предвыборной гонке объясняется просто - НБУ остается или является едва ли не единственным кредитором правительства. Как и предполагали эксперты, чем глубже засасывает Украину электоральный популизм, тем более прохладными будут становиться отношения Киева с международными кредиторами.

Первый звонок уже прозвучал

Европейский банк реконструкции и развития отказал Укрзализныци в последующем кредитовании компании - до тех пор, пока госкомпания не проведет реформирование своей организационной структуры.

После профсоюзного шоу, устроенного вокруг пересмотра тарифов на газ для населения и эффектно усиленного решением безотказного Окружного административного суда г. Киева(того же, который отменял Указ Президента Украиныо прекращении полномочий ВР шестого созыва и внеочередных парламентских выборах), вряд ли будет активизировать сотрудничество МВФ с Украиной.

Девальвация правительственных обещаний относительно повышения тарифов на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго вынудит пересмотреть свои планы относительно Украины еще одного потенциального кредитора - Европейский Союз, который словами Брюссельской декларации обещался кредитовать Нафтогаз, если тот осмелится на реорганизацию. Излишне напоминать, что тарифная политика была одним из основных компонентов реформы в газовом секторе.

И далее о Нафтогазе. Тот факт, что наблюдательный совет рекапитализированного за государственный счет Укргазбанка возглавил председатель правления Нафтогаза Олег Дубина, вряд ли порадует еще одного кредитора Украины – Всемирный банк, финансовая помощь которого является ключевой для проведения рекапитализации банков. В этом прослеживается горький символизм - международные финансовые организации за свой счет

· помогают рекапитализировать государственный банк

· который потом превращается в карманный банк Нафтогаза

· который, не дождавшись повышения тарифов, безлимитно будет брать ссуды в своем банке, который помогли рекапитализировать те

· кто считал приведение внутренних цен на газ к уровню импортного непременным условием оздоровления Нафтогаза.

Круг абсурда замкнулся. Разочарование и отчаяние косят ряды кредиторов Украины. Остается Нацбанк. И Россия.

Кремлевская ссуда. Или Ливийская?

Информация о том, обсуждали или нет Путин и Тимошенко 1 сентябрявопрос российской ссуды Украине, рано или поздно просочится в медиа. Похоже на то, что при условии прекращения кредитования Украины международными финансовыми организациями в четвертом, решающем, квартале, кремлевская ссуда Украине снова оккупирует первые полосы. Возможно, официально о ней объявят в октябре в Харьковена очередной встрече ЮВТ и ВВП, и именно переговоры относительно выделения Россией кредита Украине и будут тем элементом «обстоятельной подготовки», о которой говорил Путин. Львиная доля кредита может быть направлена назад в Россию - Газпрому за зимний газ. Похоже, что к тому времени и бюджет остро будет нуждаться во внешней помощи (опять же, при условии пересыхания потоков от МФО) - на ограждение от долгов по зарплатам и пенсиям, которые могут образоваться в самое неудобное время: в период между первым и вторым туром президентских выборов.

Поиск кредиторов будет продолжатьсяи на других, неевропейских, параллелях и меридианах - в Ливии, Китае, государствах Персидского залива, как только там закончится Рамадан.

Кредитор последней надежды

И все же именно НБУ остается кредитором последней надежды. С бюджетом будет становиться все труднее, поскольку проблемы с его наполнением в августе стали уже очевидными. Интересно, какую сказку в этот раз расскажет премьер, вернувшись от Каддафи, однако источники УНИАН в правительстве говорят о 30-процентном недовыполнении доходов общего фонда государственного бюджета в августе сравнительно с планом. Поэтому от того, согласится или нет НБУ монетизировать дефицит бюджета, зависит в значительной мере судьба выборов.

Казалось бы, НБУ выкупилуже государственных облигаций на 26 млрд. грн. с начала года, однако в значительной мере это облигации, выпущенные на рекапитализацию, - сначала Сбербанка и “Эксима”, а затем уже и “Родовида”, банка “Киев” и Укргазбанка.

Вопреки ожиданиям, что НБУ безотказно согласится монетизировать бонд на 18,6 млрд. грн., выпущенный на пополнение уставного фонда Нафтогаза, регулятор упрямо отказывается это делать - несмотря на многочасовые уговаривания премьером на территории НБУ.

Нацбанк беспрестанно обвиняют в том, что он не дает средств на строительство, сельское хозяйство и Евро-2012. Если НБУ будет находить юридические зацепки, как обойти требование направить пресловутые и несуществующие 9,8 млрд. грн. на мосты, стадионы и дороги, на него с середины сентября будет насылаться порча в виде новых депутатских временных комиссий.

Если «дед» таки вернется из своего очередного долговременного отпуска, то помогать стоять на своем Стельмаху может только мысль о беззаботной пенсии.

Но при одном условии - пенсия должна поступать банковским переводом за пределы Украины - подальше от гнева нового Президента.

Станислав Голубенко