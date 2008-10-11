Окружной админсуд Киева приостановил указ Президента о выборах

Окружной административный суд города Киева приостановил действие указа Президента Украины №911/2008 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, представитель Блока Юлии Тимошенко в суде Владимир ПИЛИПЕНКО.

По его словам, соответствующее решение было принято Окружным административный судом Киева в рамках административного иска БЮТ к Президенту и Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что суд также запретил ЦИК проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

В.ПИЛИПЕНКО отметил, что соответствующий иск БЮТ был подан вчера, сразу после опубликования указа главы государства.

Он подчеркнул, что «позиция БЮТ остается неизменной относительно недопущения антиконституционных парламентских выборов».

В.ПИЛИПЕНКО также напомнил, что вчера вечером указом Президента с должности судьи Окружного админсуда столицы был освобожден Владимир КЕЛЕБЕРДА, поскольку он якобы не имел полномочий рассматривать иск БЮТ.

В.ПИЛИПЕНКО отметил, что БЮТ сделает все, чтобы уже в понедельник судья был восстановлен в должности, а должностное лицо, которое готовило указ Президента об освобождении судьи, было наказано.

«Это беспрецедентный случай узурпации власти без соответствующего решения Совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии. Мы будем инициировать съезд судей и Совет судей, чтобы дать оценку действиям Президента», - заявил В.ПИЛИПЕНКО.

Кроме того, по его словам, БЮТ будет обращаться в международные и европейские структуры по поводу узурпации власти главой государства.

Как сообщили УНИАН источника в ЦИК, на данный момент приблизительно 40 депутатов от БЮТ находятся в помещении Центризбиркома и во исполнение решения Окружного административного суда Киева не дают работникам комиссии совершать какие-либо действия, связанные с организацией досрочных выборов.

Как сообщал УНИАН, 10 октября группа народных депутатов Украины от фракции Блока Юлии Тимошенко подали иск в Киевский окружной административный суд относительно остановки действия Указа Президента Украины №911/2008 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Комментируя эту информацию, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявил, что обжаловать Указ Президента можно лишь в Конституционном Суде, решения любого другого суда не будут приниматься во внимание.