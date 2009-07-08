Партии регионов подсказали более актуальную тему для блокирования ВР

Отмена решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве должна была бы стать основным требованием Партии регионов. Так считает народный депутат от «Народной самообороны» Олег Новиков. «Как понять, что Партия регионов, требуя увеличить зарплату на 10 гривен, поднимает всемирный шум, а Черновецкий в 2 и 2,5 раза поднимает тарифы - и все молчат?! Ведь речь идет о сотнях миллионов денег наших избирателей! Почему бы Партии регионов не разобраться с мэром, который финансово уничтожает киевлян?», - цитирует депутата официальный сайт Народной самообороны.

Депутат вспомнил регионалам, что во время голосования за отстранение Черновецкого от исполнения обязанностей главы КГГА по рекомендации следственной комиссии, возглавляемой Куликовым, именно они были против.

«Но перед вами реальный избиратель, который просит помощи и страдает от произвола Черновецкого, стая которого накрутила в Киеве тарифы на все, до чего дотянулась», - упрекает оппозицию Олег Новиков.

«Было бы приятно, если бы Партия регионов заблокировала трибуну Верховной Рады с требованием прекратить произвол команды Черновецкого и потребовала его отставки! Мы бы аплодировали им и голосовали за такое требование с большим успехом», - заявил представитель «Народной самообороны».