Порошенко: Саакашвили могли бы депортировать, но я бы этого не хотел
Президент Петр Порошенко заявляет, что экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили можно депортировать, но это дело миграционной и пограничной служб, на которые он как глава государства "не хочет влиять".
Читайте такжеСаакашвили везут в аэропорт "Борисполь", могут сегодня депортировать в Варшаву — соратницаОб этом он заявил в интервью австрийскому изданию Profil, обнародованном 12 февраля, накануне задержания Саакашвили в Украине.
"Господин Саакашвили не является украинским гражданином. Он также не украинский политик, ведь по нашему законодательству политикой могут заниматься только украинские граждане. Он нарушил украинское законодательство. Он осужден в Грузии", - заявил он.
"Не президент должен решать, что с ним произойдет. Он мог бы быть депортирован, несмотря на то, что я бы этогосовсем не хотел. Но это дело Государственной миграционной службы и пограничных органов. Я не хочу на них влиять", - добавил глава государства.