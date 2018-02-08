Я бы не хотел отправлять Саакашвили в грузинскую тюрьму - Луценко

Луценко вспомнил о недавней встрече с руководством грузинской прокуратуры, которые подтвердили желание получить Саакашвили по экстрадиции.

Если бывшему главе Одесской области Михеилу Саакашвили откажут в политическом убежище в Украине, он получит возможность на добровольную или принудительную депортацию в выбранную им страну.

Об этом в интервью ТСН заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая – добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья... В Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединение семей (Family Union). Вторая возможность – добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу – то есть Польша. А также экстрадиция на требование генеральной прокуратуры Грузии», – сказал он.

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Луценко вспомнил о недавней встрече с руководством грузинской прокуратуры, которые подтвердили желание получить Саакашвили по экстрадиции.

«Для этого нужно пройти еще несколько долгих судебных процедур. Но мы идем этим путем, потому что Украина подписала соответствующее международное обязательство, в том числе перед Грузией. Ладно, я скажу это. Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение», – отметил он.

«Я вам честно сказал, я бы очень не хотив отправлять его в грузинскую тюрьму», – добавил генпрокурор.

Обновлено. 9 февраля стало известно, что Саакашвили задержали. Народный депутат Игорь Луценко сообщил о задержании экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Альфой".