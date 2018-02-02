Луценко рассказал, как Гужве удалось бежать за границу

По словам генпрокурора, ходатайство о продлении меры пресечения для Гужвы было подано вовремя, но он со своими адвокатами не являлся на судебные заседания и в конце концов покинул территорию Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как главному редактору издания «Страна.ua» Игорь Гужве удалось бежать за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

По словам Луценко, в отношении Гужвы существует два уголовных производства, которые рассматриваются в судах, и одно из них - на стадии завершения.

«Прокурор заблаговременно подал ходатайство о продлении меры пресечения. Гужва является фигурантом двух уголовных производств: первое о вымогательстве 10 тыс. долларов, и по этому делу у него забрали паспорта, но суд принял решение о залоге в несколько тыс. грн. Таким образом, паспорта ему были возвращены. Другое дело о неуплате налогов в особо крупных размерах еще в декабре находилось на завершающей стадии - стадии дебатов. А это значит, что стадия судебного следствия завершена, и прокурор не может подавать письменные ходатайства», - сказал генпрокурор.

«Тем не менее, в ходе дебатов прокурор настоял на необходимости продления меры пресечения, которая в то время заканчивалась примерно через месяц. Но судья в тот день не отреагировала на устное ходатайство прокурора. После этого сторона защиты в тот же день заявила, что не готова к дебатам, и заседание было перенесено. После этого прошло 4 или 5 заседаний, которые срывали или адвокаты Гужвы, или сам обвиняемый. Таким образом, Гужва позорно, как трус, бежал с этапа судебных дебатов», - отметил Луценко.

Он сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать о взыскании залога Гужвы в доход государственного бюджета и о подаче его в международный розыск. Также Луценко сообщил, что об этой ситуации ГПУ через Министерство иностранных дел проинформировала своих австрийских коллег.

Читайте такжеГПУ готова направить в Австрию запрос об экстрадиции Гужвы (видео)

«И надеюсь, что эта информация покажет им отсутствие каких-либо политических преследований и что речь идет об исключительно экономических, общеуголовных преступлениях в виде вымогательства», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции. В отношении него открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы - 10 тыс. долларов - Гужва был задержан.

Он назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

26 июня за Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.

22 августа суд продлил ему меру пресечения на 30 дней.